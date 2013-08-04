LightRight, video ışığı ve flaş difüzör birleşiminden oluşan yapısıyla destek arıyor









Kickstarter kadar popülerlik seviyesine ulaşan Indiegogo üzerinde başlatılan güncel projelerden LightRight, amatör ya da profesyonel fotoğrafçılara hepsi bir arada bir çözüm sunuyor.

Video çekimlerde kullanılan harici ışık kaynağı ile flaşlı fotoğraf çekimlerinde kullanılan difüzör modellerini birleştiren LightRight, iki işi bir arada yaparak oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Ufak boyutlarına rağmen 3000 lümen (LED / Samsung çip) ışık gücü sağlayabilen aparat, makinelerden bağımsız olarak kullanım imkanı da veriyor. Gücünü bünyesinde barındırdığı 1800 mAh lityum-iyon bataryadan alan LightRight, 2800 mAh batarya seçeneğiyle de satın alınabiliyor ve site üzerinde yapılacak 89$ bağış (25$ kargo) ile Ekim ayında elde edilebiliyor.

Fotoğraf ve video çekmekten hoşlanan kullanıcılar için oldukça iyi bir seçenek olduğu söylenen LightRight, Indiegogo üzerinde başlatılırken konan 25,000$ hedefin bitimine 29 gün kala 7,768$'lık kısmını toplamış durumda. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu burada izleyebilirsiniz.

http://www.indiegogo.com/projects/lightright-world-s-first-flash-diffuser-fashion-video-light