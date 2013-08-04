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LightRight, video ışığı ve flaş difüzör birleşiminden oluşan yapısıyla destek arıyor

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter kadar popülerlik seviyesine ulaşan Indiegogo üzerinde başlatılan güncel projelerden LightRight, amatör ya da profesyonel fotoğrafçılara hepsi bir arada bir çözüm sunuyor.
Video çekimlerde kullanılan harici ışık kaynağı ile flaşlı fotoğraf çekimlerinde kullanılan difüzör modellerini birleştiren LightRight, iki işi bir arada yaparak oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Ufak boyutlarına rağmen 3000 lümen (LED / Samsung çip) ışık gücü sağlayabilen aparat, makinelerden bağımsız olarak kullanım imkanı da veriyor. Gücünü bünyesinde barındırdığı 1800 mAh lityum-iyon bataryadan alan LightRight, 2800 mAh batarya seçeneğiyle de satın alınabiliyor ve site üzerinde yapılacak 89$ bağış (25$ kargo) ile Ekim ayında elde edilebiliyor.
Fotoğraf ve video çekmekten hoşlanan kullanıcılar için oldukça iyi bir seçenek olduğu söylenen LightRight, Indiegogo üzerinde başlatılırken konan 25,000$ hedefin bitimine 29 gün kala 7,768$'lık kısmını toplamış durumda. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu burada izleyebilirsiniz.
 
LightRight, video ışığı ve flaş difüzör birleşiminden oluşan yapısıyla destek arıyor
LightRight, video ışığı ve flaş difüzör birleşiminden oluşan yapısıyla destek arıyor

http://www.indiegogo.com/projects/lightright-world-s-first-flash-diffuser-fashion-video-light Yorum Yaz
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Gl4dius 5 yıl
effsane_61
DH Misafiri
hazarRS Fotoğraflardaki gençler 90lı yıllardan kalma herhalde :)
aynen he bence yeni bi proje değil bide bilen varsa canon eos nezaman çıktı ?
hocam o nasıl bi misafir üyelik 26 bin mesaj var

adamın durumu çok gario 26 bin mesajı var en sonda 6 yıl önce giriş yapmış görünüyor adam geçmişten geleceğie mesaj yazmış D: mektubu yeni açılmış gibi oldu
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DH Misafiri 5 yıl
hazarRS
Fotoğraflardaki gençler 90lı yıllardan kalma herhalde :)

aynen he bence yeni bi proje değil bide bilen varsa canon eos nezaman çıktı ?
2 Yanıt Yanıtla
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D3DEKORKUT 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

hazarRS

Fotoğraflardaki gençler 90lı yıllardan kalma herhalde :)


aynen he bence yeni bi proje değil bide bilen varsa canon eos nezaman çıktı ?

hocam o nasıl bi misafir üyelik 26 bin mesaj var
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Piêr Dé Sans 5 yıl DH Misafiri
5D Mark II o eos dediğiniz cihaz.
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hazarRS 5 yıl
Fotoğraflardaki gençler 90lı yıllardan kalma herhalde :)
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