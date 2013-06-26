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Limbo önümüzdeki hafta mobil oyuncuların beğenisine sunulacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Limbo önümüzdeki hafta mobil oyuncuların beğenisine sunulacak
Playdead'in başarılı platform oyunu Limbo, masaüstü platformlar ve konsolların ardından iOS platformu için de geliyor.

Hatırlayacağınız üzere, ilk olarak 2010'un temmuz ayında XBLA'de karşımıza çıkan Limbo sonrasında ise; PlayStation 3, PC(Windows), Mac ve PlayStation Vita'da boy göstermişti. Sahip olduğu ürkütücü atmosfer ile birçok oyuncunun beğenisini kazanan yapım, toplamda 3 milyon kopya satarak önemli bir başarıya da imza atmıştı. 

iOS versiyonu 3 Temmuz tarihinde yayınlanacak olan Limbo, 8.99 TL'lik bir fiyat etiketiyle mobil oyuncuların beğenisine sunulacak. Bu arada Limbo'nun iPhone 4S, iPad 2, beşinci nesil iPod Touch veya üzeri cihazlarda çalışacağını da belirtelim.


http://pressreleases.triplepointpr.com/2013/06/26/limbo-is-available-on-the-app-store-next-week/ Yorum Yaz
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caglet 6 yıl
Bu tarz oyunlarin seveni cok oluyor limbo androide gelse bence korsandan ziyade satin alan sayisida cok olur , machinariumda guzel vi zeka oyunu onuda tavsiye ederim
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DewMac 6 yıl
Bilgisayarda bitirdiğim oyun.Umarım yayınlanınca indirime girer...
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jakess 6 yıl
cok pahali. anca indirime gelince alirim. ps3te oynamasam alirdim direk
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OverClocK1ng 6 yıl
aykut..
limbonun zevki damağımızda kaldı. Bir an önce 2ncisi çıksa artık

Kaç kere bitirdiğimi hatırlamıyorum. Şu zincileri çekerek geçilen yerde keçileri kaçırıyordum.
Arkadaşımın ufacık oğlu Mesut bile Limbo için babasına "Baba kayanlık çocuuu açsana" diyor.
Yenisi gelse diye bekliyoruz...
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Lord Melkor 6 yıl
Pritz21
Yemin ediyorum gidip döverim bu markaların sahiplerini. iphonedan sıkıldım windows phonea ve android tablete geçtim. Şimdi yeniden iosa güzel şeyler geliyor. Ayıp be! Bari şu androide göz kırpsalar biraz.

Telefonu istediğin gibi alsaydın ama keşke tableti ipad alsaydın yazık olmuş androide verdiğin paraya
1 Yanıt Yanıtla +1
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gamefry 6 yıl Lord Melkor
faydasizfasulye
Pritz21
Yemin ediyorum gidip döverim bu markaların sahiplerini. iphonedan sıkıldım windows phonea ve android tablete geçtim. Şimdi yeniden iosa güzel şeyler geliyor. Ayıp be! Bari şu androide göz kırpsalar biraz.

Telefonu istediğin gibi alsaydın ama keşke tableti ipad alsaydın yazık olmuş androide verdiğin paraya

Aynen hata yaptik bi kere :( android tablet sadece film izleme ihtiyacimi karsiliyor :)
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MrThunComb 6 yıl
Android için bekliyorum.
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Guest-73A8A7D1E 6 yıl
çok geç kaldılar ama feci para basacaklar
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cenkcolak 6 yıl
valla limbo değilde şu bastion'u androide cikartsalar çok iyi olacak limbodan kat be kat daha keyifli oynamasi.müzik ve sesler ise şaheser resmen.
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multiTYRT 6 yıl
Yeni iTunes Card almıştım.
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darkest earth 6 yıl
OnLive'dan aylar önce oynuyordum galaxy s3'ümde.
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barocker 6 yıl
Çok güzel oyun, pc de bitirmiştik, iphoneda bi daha bitiricez anlaşılan:D
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Barthemana 6 yıl
Satın alırım sanırsam.Cunku hakediyor.
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pingme 6 yıl
Android kullanıcaıları genelde .apk bulup kurdukları için üreticiler parayı ios platformundan kazanıyor(DAHA ÇOK) bu sebeple ios'a daha çok önem veriyorlar.Eninde sonunda çıkacak tabi ama stabilite problemleri yüzünden biraz daha gecikmesi normal.
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mateacher 6 yıl
güzel haber
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