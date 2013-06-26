Limbo önümüzdeki hafta mobil oyuncuların beğenisine sunulacak

Playdead'in başarılı platform oyunu Limbo, masaüstü platformlar ve konsolların ardından iOS platformu için de geliyor.





Hatırlayacağınız üzere, ilk olarak 2010'un temmuz ayında XBLA'de karşımıza çıkan Limbo sonrasında ise; PlayStation 3, PC(Windows), Mac ve PlayStation Vita'da boy göstermişti. Sahip olduğu ürkütücü atmosfer ile birçok oyuncunun beğenisini kazanan yapım, toplamda 3 milyon kopya satarak önemli bir başarıya da imza atmıştı.





iOS versiyonu 3 Temmuz tarihinde yayınlanacak olan Limbo, 8.99 TL'lik bir fiyat etiketiyle mobil oyuncuların beğenisine sunulacak. Bu arada Limbo'nun iPhone 4S, iPad 2, beşinci nesil iPod Touch veya üzeri cihazlarda çalışacağını da belirtelim.





http://pressreleases.triplepointpr.com/2013/06/26/limbo-is-available-on-the-app-store-next-week/