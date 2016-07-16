Line, bu yılın en büyük borsaya açılım yapan teknoloji firması olabilir

İnternet dünyasının en büyük mesajlaşma programlarından olan Line, uzun süredir yapılan çalışmalardan sonra geçtiğimiz hafta itibariyle borsaya açılmıştı. Borsadaki ilk gün değerlerinden sonra, bu yılın en büyük borsaya açılan teknoloji firması ünvanını alabilir.

New York borsasına 22 milyon, Tokyo borsasına da 13 milyon adet hisse ile giriş yapan Line, 42$ seviyesinden işlem görmeye başlamıştı. Daha sonra 44.5$ seviyesine kadar çıkan hisseler, şirketin değerini 9.3 milyar dolara taşıdı. Kapanışı ise 26.61$ seviyesinden yaptı ve toplamda 1.25 milyar dolar değer arttırmış oldu.

Facebook, borsaya açıldığı ilk günün sonunda 38.23$ seviyesinden kapanmıştı. Twitter ise 31 milyar dolar marka değeri ile günü kapatmıştı. Bu yıl herhangi bir başka borsa hamlesi olmazsa, Line en büyük açılışı yapan teknoloji firması olacak.

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Line, rakiplerinin aksine sticker veya mini oyunlar üzerinden para kazanıyor. Bu bakımdan gelir modeli daha düşük. Borsada da, hisselerin bundan sonraki hareketliliği rakiplerinden daha düşük bir düzeyde gerçekleşecektir.

Line, büyük Japonya depremi sonrasında iletişimi sağlayabilmek adına NHN Japan tarafından hayata geçirilmişti. Bir süre ülkeye özel olarak kalan Line, daha sonra global kullanıma açıldı. Ülkemide de agresif reklam kampanyalarına şahit olmuştuk. Bugüne kadar 600 milyon kez indirilen uygulamayı 220 milyon kişi kullanıyor. NHN Japan ayrıca Güney Koreli Naver’in iştiraki konumunda.