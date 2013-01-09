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LinkedIn, 200 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktığını açıkladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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LinkedIn, 200 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktığını açıkladı
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İş hayatının sosyal ağı LinkedIn, 200'den fazla ülkede 200 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

Ağın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında en çok üye sayısına sahip olan ülke 74 milyonla ABD olurken, onu 18 milyonla Hindistan ve 11 milyonla İngiltere ve Brezilya takip ediyor. Ağa masaüstü cihazlardan erişimin en çok arttı ülkelerin başında Türkiye yer alırken, Kolombiya ve Endonezya'da ülkemizi takip eden ülkeler arasında yer alıyor. Bu tablonun mobil tarafına bakıldığında ise, Çin'in liderlik koltuğuna oturduğunu ve onu sırasıyla Portekiz, İtalya ve Hindistan'ın takip ettiği görülüyor. 

LinkedIn'deki en önemli meslek gruplarına baktığımızda ise bilişim teknolojileri en büyük payı alırken, bu grubu; finans, yüksek eğitim, bilgisayar yazılımı ve telekomünikasyon takip ediyor. Ayrıca, ağın en çok takip edilenler arasında Richard Branson, Barack Obama ve Deepak Chopra MD gibi isimlerin yer aldığını da belirtelim.  

http://blog.linkedin.com/2013/01/09/linkedin-200-million/ Yorum Yaz
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fbkaya 6 yıl
türkiye birinci sıradamı ???
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JrMaster 6 yıl
a.f.y.
benim için iğrenç bir spam dan ibaret. Yanlışlıkla bir kayıt olalım dedik. ne kadar tanıdığım varsa hepsini davetiye ile taciz etmiş.

aynen bende fıtık oluyorum tanıdıklardan durmadan mail geliyormuş gibi bilgilendirme mesajı atıyor kıl sistem ya
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sponger87 6 yıl
türkiye lider olmasına şaşırmadım. Dünkü stajyer spesyalist , yeni mezun mühendis technical responsible. maşallah diyorum
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a.f.y. 6 yıl
benim için iğrenç bir spam dan ibaret. Yanlışlıkla bir kayıt olalım dedik. ne kadar tanıdığım varsa hepsini davetiye ile taciz etmiş.
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