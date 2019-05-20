Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Linksys yönlendiricilerde kritik açık

Gün geçmiyor ki yeni bir açık haberi ile karşılaşmayalım. Bu kez Linksys marka yönlendiricilerde tüm bağlantı geçmişini ortaya saçabilecek yeni bir yazılım açığı keşfedildi.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
2,2b
1
1
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bugün bir yazılım paketi barındıran hemen her türlü cihazın siber saldırıya açık hale geldiğini görüyoruz. Son olarak Linksys yönlendiricilerde tespit edilen yeni bir açık kişisel verileri tehdit ediyor.

Yine bir açık haberi

Araştırmacı Troy Mursch tarafından tespit edilen açık toplam 33 farklı Linksys yönlendirici modelinde mevcut. Bu açığı kullanarak tüm cihaz bağlantı geçmişini elde etmek mümkün oluyor. Bu geçmiş içerisinde MAC adresleri, cihaz adları, ara yüz versiyonları gibi bilgiler de var.

Ayrıca Bkz. "ABD’de izne tabi olan Huawei için bir istisna - Güncellendi"

Diğer taraftan kritik bir veri de kullanıcının varsayılan yönetici şifresini değiştirip değiştirmediği. Bunu takip eden saldırganlar eğer değişim olmadıysa varsayılan yönetici şifresini bularak yönlendiriciye sızabiliyor.

Yayınlanan raporda yaklaşık 20 bin yönlendiricinin bu açıktan etkilendiği ifade ediliyor. Bunların 4000 tanesinde ise varsayılan şifreler değiştirilmemiş. Yani saldırganlar için önemli bir hedef oluşmuş durumda.

Linksys ise yaptığı açıklamada bu açığın herhangi bir şekilde kullanılmasının mümkün olmadığını ifade ediyor. Açığın olduğu cihazlar ya eski yazılım sürümünü kullanıyor ya da manuel olarak güvenlik duvarı devre dışı bırakılmış.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/05/20k-linksys-routers-leaked-device-history/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 hf.
Ben hep OpenWRT ile kullanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. TurkNet'te internet kesintisi 2 hf. ADATA XPG yeni bellek hız aşırtma rekorunun sahibi oldu 2 hf. PlayStation oyunları film ve dizi oluyor 2 hf. NASA, Ultima Thule hakkında yeni bilgiler paylaştı 2 hf. Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama 2 hf. ZOTAC yeni mini iş istasyonlarını duyurdu 2 hf. Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu 2 hf. Yara enfeksiyonu tedavisinde elektrik kullanılabilecek 2 hf. AMD işlemciler son açıklardan etkilenmedi 2 hf. Kampçılara özel elektrikli pickup: Rivian R1T Camper 2 hf. Intel ve Qualcomm da Huawei’ye yonga satışını durduruyor 2 hf. Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın ilk 3 uzay gücünden biri olabilirdi 2 hf. TeamViewer, 2016 yılında hacklendiğini itiraf etti 2 hf. Google'ın sanal gerçeklik platformu Jump VR kapanıyor 2 hf. 2019 Skoda Superb'in Scout versiyonu yeni teaser ile onaylandı 2 hf. Şekerli içecekler erken ölüm açısından risk faktörleri arasında 2 hf. Güney Kore, devlet bilgisayarlarında Linux kullanacak 2 hf. Minecraft dünya çapında 176 milyon kopya sattı 2 hf. Samsung eski akıllı saatlerine, Galaxy Watch Active'in özelliklerini getirdi 2 hf. Nokia, güncelleme desteğiyle kullanıcıları etkilemek istiyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Linksys yönlendiricilerde kritik açık Sonraki Huawei telefonlara Google darbesi - Güncellendi 2 hf. John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına hızlı başladı 2 hf. Call of Duty: Black Ops 5 bir sene erken gelecek söylentisi 2 hf. Batı Antarktika buz örtüsünde 122 metre incelme tespit edildi 2 hf. Google’ın ‘Şimdi Oynatılıyor’ özelliği konum ve aktivite kaydı yapmaya başlayabilir 2 hf. MSI’ın X570 yongasetli anakartları görüntülendi 2 hf. 64 çekirdekli mühendislik örneği EPYC SiSoft Sandra’da 3. sıraya yerleşti 2 hf. Lenovo Z6 Youth Edition geliyor 2 hf. Game of Thrones: 1 milyon hayran son sezonun yeniden çekilmesini istiyor 2 hf. 5.000 mAh pil ve üç arka kameraya sahip Vivo Y3 tanıtıldı 2 hf. Huawei CEO'su, ABD'nin kendilerine çip satmamasının sorun olmayacağını söyledi 2 hf. Samsung Pay kullanıcı sayısı 14 milyona ulaştı 2 hf. Outlook uygulamasının Android versiyonuna, beklenen özellikler geldi 2 hf. Usain Bolt elektrikli araç piyasasına girdi: Karşınızda Bolt Nano 2 hf. Apple'ın ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, rakiplerinden farklı olabilir 2 hf. Yeni Arduino Nano serisi daha güçlü ve işlevsel 2 hf. Dota 2’de toksik oyunculardan korunmak için abonelik dönemi başlıyor 2 hf. HP Enterprise, süper bilgisayar üreticisi Cray’i eksaflop performans yarışı için satın aldı 2 hf. Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak 2 hf. LG Infogram bilgi yarışması ödül dağıtıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim