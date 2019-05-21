ABD’de izne tabi olan Huawei için bir istisna - Güncellendi

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşlarında Başkan Trump vergi arttırımından son anda vazgeçti ancak Çinli firmalara önemli bir yaptırım uygulandı. ABD’li firmaların Huawei’ye ekipman satışının izne bağlandığı yaptırımda bir istisna oluştu.
Zaruriyet
Endüstri ve Güvenlik Ofisi geçtiğimiz hafta Huawei ve bir şekilde bağlantılı olduğu 68 firmaya ABD’li üreticilerin ekipman satışını izne bağlamıştı. Huawei’ye ekipman satmak isteyen herhangi bir ABD’li firma ofisten izin almak zorunda.Ayrıca Bkz. "Enigmata: Stellar War kule savuma ve RPG türlerini bir araya getiriyor"
Bununla birlikte halen Huawei ekipmanlarını kullanan bazı eyaletlerin iletişim altyapılarında izin süreci sıkıntı doğuracak. Zira bu altyapılarda yaşanacak bir soruna Huawei’nin müdahale edebilmesi için ekipman temin etmesi ve dolayısıyla izin alınması gerekiyor. Bu süreç de iletişimi kesintiye uğratabilecek nitelikte.
Ticaret Departmanı potansiyel sorunların önüne geçebilmek adına Huawei’ye istisna tanımaya karar verdi. Buna göre sadece mevcut ekipmanların teknik servisi için Huawei’ye 90 günlük ekipman alım izni verildi. Sadece diyoruz zira kesinlikle yeni bir altyapı için ekipman satın alınamayacak.
Dünyanın bir numaralı ağ ekipman tedarikçisi Huawei’nin ABD’li üreticilerle iş ilişkisinin izne bağlanması elbette firmayı etkileyecektir ancak ABD’nin yararına olduğunu söylemek güç. Huawei geçen yıl Qualcomm, Intel gibi firmalardan 11 milyar dolar değerinde ekipman tedariği yapmıştı. Firmanın toplam 70 milyar dolarlık alışverişi düşünüldüğünde ABD yüzde 15 gibi bir paya sahip durumda.Güncelleme - İstisna durumu akıllı telefonlar ve dizüstü modelleri için de geçerli. Yani Google, Microsoft veya Intel ile anlaşma sağlanmış olan tüm cihazların bakımı için Huawei 90 gün daha ABD'li firmalardan donanım ve yazılım desteği almaya devam edecek.
https://www.phonearena.com/news/U.S.-softens-Huawei-ban-for-existing-equipment-in-the-states_id116132 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu işletim sistemi olayını yalanladılar ama şu an bana göre ciddi bir çalışma var Çin de bununla ilgili
Başta sadece Çin anakarasinda bunu deneyecekler. Muhtemelen en azından son bir yıl içinde çıkan Çin menşei li telefonların çoğu bu işletim sistemini destekleyecek şekilde tasarlandı.
Yani Çin işletim sistemini tanittiginda tum Çin halkı bu işletim sistemine geçmek zorunda kalacak ve bunun için yeni cihaz almak ya da ekstra bir şey yapmak zorunda kalmayacak. Hali hazirdaki telefonlar otomatik olarak geçecek.
Uygulama desteğinde sıkıntı cekmeyecekler. Pubg gibi oyunların yapımcısı ve dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Çinli tencent muhtemelen bu işletim sisteminin başındaki aktorlerden biri olacak.
1.5 milyar nüfusun kullandığı bir işletim sistemine de Çinli olmayan sirketler de mecbur uygulama getirecek.
Daha sonra dünya ya acilacaklar.
Kısa süre sonra amerika hakimiyetindeki işletim sistemlerine Çinli bir alternatif gelecek.
Yok gizlilikmis veri transferiymis bunları kimsenin salladığını sanmıyorum. Amerika nin korkusu bu.
İki işlemci üretisici var: Intel ve AMD. İkisi de ABD'li.
İşletim sistemlerini inceleyelim: Windows ve Mac. İkisi de ABD'li. (Microsoft ve Apple) - Linux açık kaynak, onda sıkıntı yok gibi.
Mobil dünyayı ele alalım:
En popüler işlemci, modem üreticisi: Qualcomm. ABD'li.
Çekirdek tasarımcısı tek zaten; ARM. İngiliz fakat Japon merkezli Softbank tarafından satın alındı, dominasyonu kırmak için güzel bir şey.
İşletim sistemleri: iOS ve Android. İkisi de ABD'li. (Apple ve Google)
Konumlandırma sistemi GPS bile ABD ordusunun.
Bu dengesizliğin kırılması lazım. Huawei bunu yapar. Çok büyük bir şirket.
Büyük oyunu görün. Her zaman farklı bir opsiyon olmalıdır.