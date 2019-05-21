ABD’de izne tabi olan Huawei için bir istisna - Güncellendi

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşlarında Başkan Trump vergi arttırımından son anda vazgeçti ancak Çinli firmalara önemli bir yaptırım uygulandı. ABD’li firmaların Huawei’ye ekipman satışının izne bağlandığı yaptırımda bir istisna oluştu.

Zaruriyet

Endüstri ve Güvenlik Ofisi geçtiğimiz hafta Huawei ve bir şekilde bağlantılı olduğu 68 firmaya ABD’li üreticilerin ekipman satışını izne bağlamıştı. Huawei’ye ekipman satmak isteyen herhangi bir ABD’li firma ofisten izin almak zorunda.

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Bununla birlikte halen Huawei ekipmanlarını kullanan bazı eyaletlerin iletişim altyapılarında izin süreci sıkıntı doğuracak. Zira bu altyapılarda yaşanacak bir soruna Huawei’nin müdahale edebilmesi için ekipman temin etmesi ve dolayısıyla izin alınması gerekiyor. Bu süreç de iletişimi kesintiye uğratabilecek nitelikte.

Ticaret Departmanı potansiyel sorunların önüne geçebilmek adına Huawei’ye istisna tanımaya karar verdi. Buna göre sadece mevcut ekipmanların teknik servisi için Huawei’ye 90 günlük ekipman alım izni verildi. Sadece diyoruz zira kesinlikle yeni bir altyapı için ekipman satın alınamayacak.

Dünyanın bir numaralı ağ ekipman tedarikçisi Huawei’nin ABD’li üreticilerle iş ilişkisinin izne bağlanması elbette firmayı etkileyecektir ancak ABD’nin yararına olduğunu söylemek güç. Huawei geçen yıl Qualcomm, Intel gibi firmalardan 11 milyar dolar değerinde ekipman tedariği yapmıştı. Firmanın toplam 70 milyar dolarlık alışverişi düşünüldüğünde ABD yüzde 15 gibi bir paya sahip durumda.