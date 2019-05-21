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ABD’de izne tabi olan Huawei için bir istisna - Güncellendi

ABD’li üreticilerden ekipman tedarik etmesi izne tabi tutulan Huawei’ye bir istisna tanındı. Mevcut Huawei ekpimanlarının teknik bakımı için malzeme tedarik edebilecek.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşlarında Başkan Trump vergi arttırımından son anda vazgeçti ancak Çinli firmalara önemli bir yaptırım uygulandı. ABD’li firmaların Huawei’ye ekipman satışının izne bağlandığı yaptırımda bir istisna oluştu.

Zaruriyet

Endüstri ve Güvenlik Ofisi geçtiğimiz hafta Huawei ve bir şekilde bağlantılı olduğu 68 firmaya ABD’li üreticilerin ekipman satışını izne bağlamıştı. Huawei’ye ekipman satmak isteyen herhangi bir ABD’li firma ofisten izin almak zorunda.

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Bununla birlikte halen Huawei ekipmanlarını kullanan bazı eyaletlerin iletişim altyapılarında izin süreci sıkıntı doğuracak. Zira bu altyapılarda yaşanacak bir soruna Huawei’nin müdahale edebilmesi için ekipman temin etmesi ve dolayısıyla izin alınması gerekiyor. Bu süreç de iletişimi kesintiye uğratabilecek nitelikte.

Ticaret Departmanı potansiyel sorunların önüne geçebilmek adına Huawei’ye istisna tanımaya karar verdi. Buna göre sadece mevcut ekipmanların teknik servisi için Huawei’ye 90 günlük ekipman alım izni verildi. Sadece diyoruz zira kesinlikle yeni bir altyapı için ekipman satın alınamayacak.

Dünyanın bir numaralı ağ ekipman tedarikçisi Huawei’nin ABD’li üreticilerle iş ilişkisinin izne bağlanması elbette firmayı etkileyecektir ancak ABD’nin yararına olduğunu söylemek güç. Huawei geçen yıl Qualcomm, Intel gibi firmalardan 11 milyar dolar değerinde ekipman tedariği yapmıştı. Firmanın toplam 70 milyar dolarlık alışverişi düşünüldüğünde ABD yüzde 15 gibi bir paya sahip durumda.

Güncelleme - İstisna durumu akıllı telefonlar ve dizüstü modelleri için de geçerli. Yani Google, Microsoft veya Intel ile anlaşma sağlanmış olan tüm cihazların bakımı için Huawei 90 gün daha ABD'li firmalardan donanım ve yazılım desteği almaya devam edecek.

https://www.phonearena.com/news/U.S.-softens-Huawei-ban-for-existing-equipment-in-the-states_id116132 Yorum Yaz
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mcrew 2 hf. en beğenilen
Zaten Huawei kendi işletim sistemini yapacağım dedikten sonra iyice ipler gerildi
Bu işletim sistemi olayını yalanladılar ama şu an bana göre ciddi bir çalışma var Çin de bununla ilgili
Başta sadece Çin anakarasinda bunu deneyecekler. Muhtemelen en azından son bir yıl içinde çıkan Çin menşei li telefonların çoğu bu işletim sistemini destekleyecek şekilde tasarlandı.
Yani Çin işletim sistemini tanittiginda tum Çin halkı bu işletim sistemine geçmek zorunda kalacak ve bunun için yeni cihaz almak ya da ekstra bir şey yapmak zorunda kalmayacak. Hali hazirdaki telefonlar otomatik olarak geçecek.
Uygulama desteğinde sıkıntı cekmeyecekler. Pubg gibi oyunların yapımcısı ve dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Çinli tencent muhtemelen bu işletim sisteminin başındaki aktorlerden biri olacak.
1.5 milyar nüfusun kullandığı bir işletim sistemine de Çinli olmayan sirketler de mecbur uygulama getirecek.
Daha sonra dünya ya acilacaklar.
Kısa süre sonra amerika hakimiyetindeki işletim sistemlerine Çinli bir alternatif gelecek.
Yok gizlilikmis veri transferiymis bunları kimsenin salladığını sanmıyorum. Amerika nin korkusu bu.
Zaten Huawei kendi işletim sistemini yapacağım dedikten sonra iyice ipler gerildiBu işletim sistemi olayını yalanladılar ama şu an bana göre ciddi bir çalı...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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darkaura 2 hf.
bir chip uzerine uretim sirasinda yerlestirilen hard code un ne yazilim icerdigini tespit etmesi mumkun degil. geri muhendislik yapilamiyor. amerikanin iletisim altyapisinda huawei urun istememesi bu sebebden keza iletisimin kavsak noktasina konacak huawei uretimi bir routerin arka plande ne yaptigini, ne gibi arka kapilara sahip oldugunu bilmenin hic bir yolu yok. makina dilinde iletisimi takip etmeside cok zor bir sey, burnunuzun dibinden butun iletisim bilgilerinizi kolayca kacirabilir, ruhunuz duymaz.
bir chip uzerine uretim sirasinda yerlestirilen hard code un ne yazilim icerdigini tespit etmesi mumkun degil. geri muhendislik yapilamiyor. amerikanin iletisim...
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V4LKyR 2 hf.
Bilgisayar dünyasını ele alalım:
İki işlemci üretisici var: Intel ve AMD. İkisi de ABD'li.
İşletim sistemlerini inceleyelim: Windows ve Mac. İkisi de ABD'li. (Microsoft ve Apple) - Linux açık kaynak, onda sıkıntı yok gibi.
Mobil dünyayı ele alalım:
En popüler işlemci, modem üreticisi: Qualcomm. ABD'li.
Çekirdek tasarımcısı tek zaten; ARM. İngiliz fakat Japon merkezli Softbank tarafından satın alındı, dominasyonu kırmak için güzel bir şey.
İşletim sistemleri: iOS ve Android. İkisi de ABD'li. (Apple ve Google)
Konumlandırma sistemi GPS bile ABD ordusunun.
Bu dengesizliğin kırılması lazım. Huawei bunu yapar. Çok büyük bir şirket.
Büyük oyunu görün. Her zaman farklı bir opsiyon olmalıdır.
Bilgisayar dünyasını ele alalım:İki işlemci üretisici var: Intel ve AMD. İkisi de ABD'li.İşletim sistemlerini inceleyelim: Windows ve Mac. İkisi de ABD...
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leocorte 2 hf.
Arkadaş nedir bu "zira" tutkusu. Hangi haberi okusam 5 kere zira kullanılıyor. Nedense teknoloji sitelerinde kullanılıyor hep dikkatimi çekti. "Zira" buradaki editörler oldukça çok kullanıyor, ara ara yanlışta kullanılıyor. Anlamadım zira. (=
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Umutcan 2 hf.
ARM de İngiliz firması, ki ABD ile İngilterenin yediği içtiği ayrı gitmez. ARM mimari lisansımı vermiyorum derse buna da bir çözüm bulmaları lazım.
Dünya artık IT sektörü üzerinden dönüyor, çift kutuplu dünya için uzak doğuluların kendi işlemci mimarilerini de geliştirmeleri şart.
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WB 2 hf.
Surdurulebilir bir sey degil bence anlasma yoluna gidecekler..
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svs 2 hf.
Kaliteli, iyi bir işletim sistemi olursa neden olmasın. Düşünsenize IOS un ve Android in tüm güzelliklerini barındıran bir işletim sistemi. Çinliler yapabilir mi?
Bence yapabilir. Neden olmasın?
Bu olay bence Huawei için farklı fırsatların oluşmasına da izin verecek.
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deoks 2 hf.
Yahu Windows phone bile tutmamışken kendi işletim sistemine sahip huawei telefonlar ancak Çin’de satılır.
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V4LKyR 2 hf.
Bilgisayar dünyasını ele alalım:
İki işlemci üretisici var: Intel ve AMD. İkisi de ABD'li.
İşletim sistemlerini inceleyelim: Windows ve Mac. İkisi de ABD'li. (Microsoft ve Apple) - Linux açık kaynak, onda sıkıntı yok gibi.
Mobil dünyayı ele alalım:
En popüler işlemci, modem üreticisi: Qualcomm. ABD'li.
Çekirdek tasarımcısı tek zaten; ARM. İngiliz fakat Japon merkezli Softbank tarafından satın alındı, dominasyonu kırmak için güzel bir şey.
İşletim sistemleri: iOS ve Android. İkisi de ABD'li. (Apple ve Google)
Konumlandırma sistemi GPS bile ABD ordusunun.
Bu dengesizliğin kırılması lazım. Huawei bunu yapar. Çok büyük bir şirket.
Büyük oyunu görün. Her zaman farklı bir opsiyon olmalıdır.
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DH Misafiri 2 hf.
NSA yaptığı hamleler ve bilgi toplamadan sonra diğer dünya ülkelerinin oturup hiçbirşey yapmayacağını düşünmek hayal olurdu. Huawei fiyat/performans olarak rakiplerinden açık ara önde. Neden ucuza satıyor diye düşünen olmadı mı hiç ?
Bu arada ister Huawei al, ister başka marka sorun çözülmez.
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The Hollow 2 hf.
https://securityaffairs.co/wordpress/85804/intelligence/dutch-intelligence-huawei-5g.html
Huawei'ye bir ban'da Hollanda'dan gelir mi.. Bakalım 90% bir yasakta oradan gelecek gibi görünüyor. Zamanında ABD, Kaspersky'ı banladığında Hollanda'da banlamıştı. Hollanda AB'de olmasına rağmen, ABD ile arası çok iyi görünüyor. Aslında AB'deki çoğu ülkenin ABD ile bir sıkıntısı yok. Almanya sıkıntı çıkartıyor. Çin pasifize edildikten sonra sıra Almanya'ya da gelebilir. Amerika'nın şu anda yaptığı mantıklı. Dört bir yandan hepsine cephe almak istemiyor. Ama bariz bir gerçek var ki, Almanya tarih boyunca Amerika'nın en sevmediği ülkelerden biri.
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Jon SNOW 37 2 hf.
Dünyada para ABD ve Batınin elinde
Huawei elindeki çöpleri artık Çinli çocuk işçilere satar
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darkaura 2 hf.
bir chip uzerine uretim sirasinda yerlestirilen hard code un ne yazilim icerdigini tespit etmesi mumkun degil. geri muhendislik yapilamiyor. amerikanin iletisim altyapisinda huawei urun istememesi bu sebebden keza iletisimin kavsak noktasina konacak huawei uretimi bir routerin arka plande ne yaptigini, ne gibi arka kapilara sahip oldugunu bilmenin hic bir yolu yok. makina dilinde iletisimi takip etmeside cok zor bir sey, burnunuzun dibinden butun iletisim bilgilerinizi kolayca kacirabilir, ruhunuz duymaz.
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