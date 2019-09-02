Lite-On SSD bölümü Toshiba tarafından satın alındı

Geçen yıl girdiği büyük mali sıkıntılar sonrasında yüzde 51 hissesi Apple ve SK Hynix gibi firmaların oluşturduğu konsorsiyum tarafından satın alınan Toshiba Memory yeni döneme önemli bir satın alım ile başlıyor.

Önemli hamle

Ekim ayı itibariyle Kioxia Holdings adını alacak olan Toshiba Memory, rakibi Lite-On firmasının SSD bölümünü satın aldı. Tayvanlı Lite-On’un kalite standartlarını takdir ettiğini ifade eden Toshiba bu hamle ile SSD pazarında daha güçlü hale gelecek.

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Lite-On sadece depolama değil yarı iletken ve optoelektronik üretiminde de önemli bir tedarik oyuncusu. Son dönemde rekabetin giderek artması ve ortalama fiyatlarda yaşanan düşüş Lite-On’un işlerini de olumsuz etkiliyordu.

Toshiba Memory bu satın alım sonucunda Lite-On’a 165 milyon dolar ödeyecek ve üretim teknolojilerini devralacak. Satın alma sürecinin 2020 yılının ilk yarısında tamamlanacağı ifade ediliyor.