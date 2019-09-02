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Lite-On SSD bölümü Toshiba tarafından satın alındı

Talebin giderek arttığı ve gelecek yıllarda da süreceği tahmin edilen SSD pazarında Toshiba önemli bir hamle yaptı. Rakibi Lite-On’un SSD bölümünü satın alan firma pazarda güçlendi.
3 gün
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl girdiği büyük mali sıkıntılar sonrasında yüzde 51 hissesi Apple ve SK Hynix gibi firmaların oluşturduğu konsorsiyum tarafından satın alınan Toshiba Memory yeni döneme önemli bir satın alım ile başlıyor.

Önemli hamle

Ekim ayı itibariyle Kioxia Holdings adını alacak olan Toshiba Memory, rakibi Lite-On firmasının SSD bölümünü satın aldı. Tayvanlı Lite-On’un kalite standartlarını takdir ettiğini ifade eden Toshiba bu hamle ile SSD pazarında daha güçlü hale gelecek.

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Lite-On sadece depolama değil yarı iletken ve optoelektronik üretiminde de önemli bir tedarik oyuncusu. Son dönemde rekabetin giderek artması ve ortalama fiyatlarda yaşanan düşüş Lite-On’un işlerini de olumsuz etkiliyordu.

Toshiba Memory bu satın alım sonucunda Lite-On’a 165 milyon dolar ödeyecek ve üretim teknolojilerini devralacak. Satın alma sürecinin 2020 yılının ilk yarısında tamamlanacağı ifade ediliyor.

 


https://www.techpowerup.com/258771/toshiba-memory-to-acquire-lite-ons-ssd-business Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nevfel 2 gün
Ülkemizde ki hiçbir godoman böyle teknolojik sektörlere yatırım yapmıyor nedense. Koç sabancı vs için 165 milyon dolar makul rakamlar. Ama hepsi bakıyorsun bankacılık sektöründe. Alışmışlar milletin sırtından geçinmeye.
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sniper23 3 gün
SSD pazarında QLC ile normal kullanıcı sonunda ucuz terabytelık SSD'lere geçebilir. O yüzden talebin artması tahminleri normal.
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