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Lite-On, E200 serisi SSD sürücülerini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,7b
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Hazırladığı optik sürücülerle yakından tanıdığımız Lite-On, E200 serisi SSD'lerinin basın duyurusunu yaptı. 80 GB ve 160 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle gelen E200 serisi, 69.85 mm x 100 mm x 9.5 mm ebatlarında ve 75 gram ağırlığında tasarlanmış.
MLC tipi NAND Flash bellek yongasını bünyelerinde barındıran SSD sürücüler, SATA-III (6 Gbps) arayüzünü kullanıyor. E200 serisinin performans verileri ise sırasıyla şu şekilde;
80 GB: 500 MB/sn okuma hızı / 120 MB/sn yazma hızı / 66.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı / 32.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
160 GB: 510 MB/sn okuma hızı / 240 MB/sn yazma hızı / 73.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı / 62.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı
Önümüzdeki aydan itibaren İngiltere'de satışa sunulması beklenen E200 serisinin fiyat bilgisi ise henüz bulunmuyor. 3.5-inç'lik adaptörün SSD'lerin kutu içeriğinde yer aldığını belirtelim.

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abdulmusavvir 7 yıl en beğenilen
Yurtdışında 256 Gb SSD modeller GB başı 1$ gördü, düz mantık yeni modellerde böyle olabilir, 160 GB, 160$.
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abdulmusavvir 7 yıl en beğenilen
Yurtdışında 256 Gb SSD modeller GB başı 1$ gördü, düz mantık yeni modellerde böyle olabilir, 160 GB, 160$.
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alito 7 yıl
4K hızlarına göre fiyatı uygun olacaktır büyük ihtimalle.
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