Lite-On, E200 serisi SSD sürücülerini duyurdu

Hazırladığı optik sürücülerle yakından tanıdığımız Lite-On, E200 serisi SSD'lerinin basın duyurusunu yaptı. 80 GB ve 160 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle gelen E200 serisi, 69.85 mm x 100 mm x 9.5 mm ebatlarında ve 75 gram ağırlığında tasarlanmış.



MLC tipi NAND Flash bellek yongasını bünyelerinde barındıran SSD sürücüler, SATA-III (6 Gbps) arayüzünü kullanıyor. E200 serisinin performans verileri ise sırasıyla şu şekilde;



80 GB: 500 MB/sn okuma hızı / 120 MB/sn yazma hızı / 66.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı / 32.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



160 GB: 510 MB/sn okuma hızı / 240 MB/sn yazma hızı / 73.000 IOPS rastgele 4K okuma performansı / 62.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı



Önümüzdeki aydan itibaren İngiltere'de satışa sunulması beklenen E200 serisinin fiyat bilgisi ise henüz bulunmuyor. 3.5-inç'lik adaptörün SSD'lerin kutu içeriğinde yer aldığını belirtelim.

