LiveLeak.com’a erişim yasağı!

Video paylaşım platformu LiveLeak.com’a erişim mahkeme kararıyla engellendi. Bandırma Sulh Ceza Hâkimliğinin 2018/493 sayılı kararı ile Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından www.livelak.com adresine erişim engellendi.

Katı kuralların olmadığı LiveLeak’te ölüm videoları, yaralı kazalar ve askeri müdahaleler gündeme geliyor. Zaman zaman da pornografik paylaşımlar yapılıyor.

2006 yılında kurulan platformda, terör örgütleri tarafından Mehmetçiğe yapılan saldırılarla ilgili paylaşımlar da yayınlandı. Suriye ve Ukrayna’daki iç savaştan hoş olmayan görüntüler paylaşıldı.

“İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun” başlıklı 5651 sayılı kanun uyarınca getirilen yasağın sebebi hakkında açıklama yapılmadı. Terör örgütü üyelerinin Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı paylaşımlar sebebiyle yasak getirilmiş olabilir.