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LiveLeak.com’a erişim yasağı!

Katı kuralların olmadığı video paylaşım platformu LiveLeak.com'a erişim mahkeme kararıyla engellendi. Bandırma Sulh Ceza Hâkimliğinin 2018/493 sayılı kararı erişim yasağı getirildi.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Video paylaşım platformu LiveLeak.com’a erişim mahkeme kararıyla engellendi. Bandırma Sulh Ceza Hâkimliğinin 2018/493 sayılı kararı ile Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından www.livelak.com adresine erişim engellendi.
Katı kuralların olmadığı LiveLeak’te ölüm videoları, yaralı kazalar ve askeri müdahaleler gündeme geliyor. Zaman zaman da pornografik paylaşımlar yapılıyor.

2006 yılında kurulan platformda, terör örgütleri tarafından Mehmetçiğe yapılan saldırılarla ilgili paylaşımlar da yayınlandı. Suriye ve Ukrayna’daki iç savaştan hoş olmayan görüntüler paylaşıldı.

“İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun” başlıklı 5651 sayılı kanun uyarınca getirilen yasağın sebebi hakkında açıklama yapılmadı. Terör örgütü üyelerinin Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı paylaşımlar sebebiyle yasak getirilmiş olabilir.


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Stranger. 1 yıl en beğenilen
İnterneti kapatsinlar ya da devlet bi site kursun ordan bakalim herseye :)
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programmer_onur 1 yıl
Her seferinde araya mahkeme koyup Türkiye'nin hukuk devleti olduğu süsünü vermek için niye bu kadar kasıyorlar anlamadım. Zaten OHAL ile herşey ellerinde. KHK ile kapatılan web sitelerini Excel Tablosu ile yayınlasınlar, olsun bitsin.
Her seferinde araya mahkeme koyup Türkiye'nin hukuk devleti olduğu süsünü vermek için niye bu kadar kasıyorlar anlamadım. Zaten OHAL ile herşey ellerinde. KHK ...
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danner 1 yıl Batumatu
Dostum merakımdan soruyorum bir insan ölümlü-kanlı birşeyi niye izler. Ben mesela hayatta izleyemiyorum.
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1 Avatar
MS4343 1 yıl
Son zamanlarında goregrish'e bağladı zaten.Tabii hükümetin kapatma amacı ne bilmiyorum.Zira bir sürü bu şekilde site mevcut çoğu açık.
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MrKerberoS 1 yıl
Sitenin ismini livelak.com diye yanlış yazmışsınız, virüslü siteyi açtık sayende donanımhaber!
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Paul Muaddib 1 yıl
Çok güzel olmuş inşallah bunun gibi tüm siteleri kapatırlar. Zaten akıllı insanlar bunları izlemez
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nexus can 1 yıl
Abi sunlara oy vermeyin ciddi diyorum.
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Amon_Amarth 1 yıl
Türkiye'de adalet zaman alıyor diyenler bu haber sizin için. Bir şeyler yasaklanmak istendiğinde hukuk, devlet, memurlar jet hızıyla çalışabiliyor, hakikaten tebrik ediyorum.
Ne biçim ülke olduk ya, ulan 3. dünya ülkesi olmaktan çıktık, vites ata ata gidiyoruz artık
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matrix52 1 yıl
Hollywood filmlerinden fırlayan kişilere bol bol video atıyordum buradan. VPN ile devam.
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9600_G_T 1 yıl
ondan sonra dolar neden yukselıyor.
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esenler otogarı alt katı 1 yıl
15temmuzdemokrasisitesi.com
Bunun disinda sitelere girmek yasak pis fetöcüler sizi
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JaReD22 1 yıl
sicmahta yassahmı gurban
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seckinim 1 yıl
bir aralar 2si birde internet erişimi yasasının iyi yanlarından falan bahsediyordu. Şimdi neler düşünüyor acaba sormalı. Şimdi bu yazfığımı okursa eser gürler tabi ayrı konu.
forum.donanimhaber.com/...
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erişim engeli, yasak ve
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