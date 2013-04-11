Logic3, FS1 Air isimli yeni hoparlörlü stand modelini tanıttı









Ferrari ile beraber ortak geliştirdikleri ürünler ile tanınan Logic3 firması, Ferrari koleksiyonu altına yeni bir ürün daha ekledi.

FS1 Air ismine sahip olan hoparlörlü stand modeli, öncelikle seride yer alan diğer modellerde de olduğu gibi oldukça şık bir gövde ve tasarım yapısına sahip. Ferrari’nin harika yarış otomobillerinden ilham alınarak geliştirilen stand, üzerinde 2 adet 2” 52mm sürücü yer alıyor ve bu hoparlörlere Class HD amplifikatör eşlik ediyor. Frekans tepki aralığının 20-22,000Hz olduğu model, AirPlay ve Bluetooth teknolojisi ile farklı cihazlar üzerinde kablosuz olarak müzik dinlenmesine imkan sağlayabiliyor.

Üzerinde yer alan 30-pin bağlantı ile destekli Apple ürünlerini taşıyabilen FS1 Air, USB portu üzerinde enerji ihtiyacını karşılayabiliyor ve bağlanan Apple ürünlerini de şarj edebiliyor. Ayrıca FS1 Air yanında temel müzik kontrol işlemleri için oldukça şık tasarlanmış bir kablosuz uzaktan kumanda da yer alıyor.





Logic3 ile Ferrari tarafından geliştirilen FS1 Air, 650$ fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Ürünün ülkemizde satılıp satılmayacağı ya da fiyatı henüz belli değil.

http://www.ferrari-by-logic3.com/eu/ferrari-speaker-docks/scuderia-fs1-air-ferrari-speaker?colour=12