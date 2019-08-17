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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech iki yeni performans odaklı mekanik klavye duyurdu

Logitech G915 Lightspeed kablosuz ve G815 Lightsync RGB kablolu mekanik klavyeleri oldukça ince alüminyum gövdesi ile performans odaklı teknolojileri ile geliyor.
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu donanımları pazarının önemli firmalarından Logitech performansa odaklı iki mekanik klavye duyurdu. Logitech G915 Lightspeed ve G815 Lightsync RGB mekanik klavyeleri firmanın en gelişmiş teknolojilerini kullanıyor.

Logitech G915 Lightspeed özellikleri ve fiyatı

Logitech G915 Lightspeed modeli oldukça ince bir alüminyum gövdeye sahip ve LIGHTSPEED kablosuz teknolojisi ile gecikmeleri 1ms seviyesine indiriyor. Hassas GL anahtarları standart mekanik tuşların yarı yüksekliğinde ve yüzde 25 daha hızlı.

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5 adet programlanabilir tuşu olan klavye LIGHTSYNC RGB aydınlatmaya sahip. Tasarruflu kullanımda klavye 135 güne kadar, RGB aydınlatmada ise 12 güne kadar kablosuz olarak idare edebiliyor. Klavye 250$ fiyat etiketine sahip.

Logitech G815 LIGHTSYNC RGB özellikleri ve fiyatı

Logitech G815 LIGHTSYNC RGB kablolu klavye ise yine aynı gövde tasarımı ve programlanabilir 5 tuş ile geliyor. USB 2.0 bağlantısı üzerinden cihazlarınızı şarj etmeniz mümkün iken fiyatı ise 200$ seviyesinde.

Kullanıcılar daha hassas GL Tactile, daha akıcı basış sağlayan GL Linear veya daha iyi ses tecrübesi yaşatan GL Clicky tuşları arasında seçim yapabiliyorlar.

 


https://www.techpowerup.com/258332/logitech-announces-g915-lightspeed-and-g815-lightsync-rgb-mechanical-keyboards Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batw0 2 sa.
''Romer G'' anahtarlarındaki gibi çift basma / hiç basmama sorunlarını çözdüler mi merak ediyorum :). Gerçi 6 aydır g810 klavyemin iadesi ile uğraşıyorum hibe ettim sayılır artık.. bırak paramı geri iade almayı Markaların adını duyduğumda bile tüylerim diken diken oluyor. Penta/Logitech/Gamekstra
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denizbay1 4 sa.
Adam akıllı bir açıklama okuyamadım. Bilen söyleyebilir mi, bu mekanik klavyenin artısı, esprisi nedir?
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esmerbuyucu 3 sa. denizbay1
İnce alüminyum gövdesi
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