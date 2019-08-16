Aksiyon kameralı Motorola One Action duyuruldu

Motorola’nın orta seviyede iddialı olmayı amaçladığı ve Samsung Exynos yonga setine yer verdiği yeni Action One adındaki akıllı telefonu resmiyet kazandı. Telefon özellikle kamera kombinasyonu ile dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Motorola One Action özellikleri ve fiyatı

6.3 inçlik IPS LCD ekranında 2280x1080 piksel çözünürlük sunan telefon nokta çentik ile 3 tarafında adeta çerçevesiz bir tasarım sunuyor. Çene olarak adlandırılan ekranın alt kısmı ise bir miktar kalın bırakılmış. Yine de agresif bir ekran-kasa oranına sahip. Ekran 21:9 geniş görüntü oranı sunuyor.

Telefona Exynos 9609 yonga seti güç veriyor. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinin yanında Mali-G72 MP3 grafik birimi ile sınıfında oldukça iyi bir performans sergileyeceğini söylemek yanlış olmaz. Sistem 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile desteklenmiş.

Ayrıca Bkz.

"GoPro Hero8 ve GoPro Max sızdırıldı"

Arka kısımda dikkat çekici olan aksiyon kamerası olarak adlandırılan sensör. 16MP çözünürlüğündeki sensör 4 pikseli birleştirerek 4MP çözünürlüğünde yüksek kaliteli görüntüler elde edilebiliyor ve EIS desteği var. Telefonu dik tutsanız bile sensör yatay çekim yapabiliyor. Bu sensör sadece video kaydı için ayrılmış. Full HD 60fps video kaydı yapabilen sensör 117 derece geniş açıya sahip.

Ana sensör 12MP çözünürlüğünde ve 4K 30fps video kaydı yapabiliyor. Üçüncü sensör ise 5MP çözünürlüğünde ve derinlik algılıyor. Böylece hem standart hem de aksiyon çekimleri için alternatif bir cihaz ortaya çıkmış oluyor.

IPX2 sertifikası ile 15 derece eğime kadar su sızmalarına dayanıklı olan cihaz 3500mAh bataryaya sahip ve USB Tip-C üzerinden 10W hızlı şarj desteği sunuyor. Stereo hoparlör ise Dolby ile desteklenmiş. Motorola One Action için 260 Avro fiyat etiketi mevcut.