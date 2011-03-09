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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech'den THX sertifikalı 5.1 ses sistemi; Z906

8 yıl
85,1b
1
96
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çevre birimleri üretiminde endüstrinin lider isimlerinden birisi olan Logitech, yeni ses sistemini duyurdu. Z906 adı verilen THX sertifikalı 5.1 kanal ses sisteminin, kullanıcıların tüm detayları duyabilmesi adına hassasiyetli tasarlandığı belirtiliyor. Toplam ses çıkış gücü 500 Watt olan ve dijital dekoder ile birlikte sunulan sistem, duvara asılabilir yapıda beş adet uydu hoparlöre ve derin baslar için 165 Watt gücünde subwoofer'a sahip.

Ayrılabilir kontrol konsoluna ve kablosuz uzaktan kumandaya sahip olan ses sistemi, bilgisayar,televizyon, oyun konsolu, DVD/Blu-ray oynatıcı ve iPod da dahil olmak üzere 6 farklı cihaza eş zamanlı olarak bağlanabiliyor. Logitech tarafından bu ayın sonuna doğru yurt dışında satışa sunulacak Z906'in son kullanıcı fiyatı ise 350$ olacak.


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DH Misafiri 7 yıl
logitech z906 ses sistemi hakkında yorum yapan yorumcuların geneline göre bilgisayarın ekran kartının iyi olması daha iyi performans alınmasını sağlıyor. ben bilgisarda değilde yeni aldığım 42lw550 lg tv de bu ses sistemini kullanmak istiyorum. cahilliğime verin tv de ekran kartı olmadığına göre ayını performansı tv de yakalayabilirmiyim...
1 Yanıt Yanıtla
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JakX 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

logitech z906 ses sistemi hakkında yorum yapan yorumcuların geneline göre bilgisayarın ekran kartının iyi olması daha iyi performans alınmasını sağlıyor. ben bilgisarda değilde yeni aldığım 42lw550 lg tv de bu ses sistemini kullanmak istiyorum. cahilliğime verin tv de ekran kartı olmadığına göre ayını performansı tv de yakalayabilirmiyim...

Bu tip sistemlerin amfileri cok kalitesizdir ve sese renk katamazlar. Bu yuzden o sekilde soyleniyor.

Yani: bir muzik seti yada kaliteli bir amfi olsa bir suru ayari, dsp efekti ve ekolayziri vardir. Eger kaynak yetersizse kaynagi belli bir seviyede guzellestirebilir.

Ama bu tip z5500 yada bunun gibi iste benzeri sistemler sadece kaynaktan gelen sesi oldugu gibi verir. Kaynak duzgunse eger yada mesela bir ses karti varsa bir suru ayarlar yapilabilir ama bunu tutupta tv ye baglarsan mok gibi bir ses alirsin isin acikcasi budur. TV yayinlarinin hala daha cogu birak 5.1 sesi mono yani tek kanal.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşalr bende z5500 hastası ve kullanıccı olarak sıstemımden gayet memnunum gelelelım bu son cıkan sısteme.bu sıstem özellıklerındende anlasıalcagı gıbı ev sınema sıstemı olarak tasarlanmıs bas ıstıyorsanız almayın.ama tasarım sık.yinede ölümüne z5500 dıyorum.
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someone74 7 yıl
35 m2 lik salonda 5+1 sinema sistemi yerine bu Z906 kullanılabilir mi acaba? Neticede bluray yada 720-1080p filmlerimizi bu sistem kaldırır mı merak ediyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
bende bir z5500 sahibiyim. bu ses sistemini alırken bir yorum tercihimde çok etkili olmuştu : bir kullanıcı " ben 4 tane aldım, düğünlere kiraya veriyorum... 5.sinin de parasını çıkarttım " diye yazmış... bu kullanıcıya çok teşekkür ederim. çook memnunum.
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DH Misafiri 7 yıl
yarın itibariyle ümraniye media markette 599 gibi bi fiyata satılmaktadır. almak isteyenlere duyurulur :)
bende z5500 var evde laptopa bagladım ses kartı dandık oldugu için verım alamadım.fakat dvd ye optik çıkışla baglayınca ustten ve alttan komsular bıze geldı :) deprem oluyo die
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DH Misafiri 7 yıl
logitech z5500 almak istiyodum , fakat hiçbir yerden bulamadım, bende z906ya yöneldim ama z906nın fiyatı aşırı yüksek , ses sistemim yok bozuldu , almışkende güzel bi sistem alıyım dedim eğer 750 tl olursa alıcam , 750tlye bulan warsa paylaşsın bizle ...!
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ahmetyg 7 yıl
Darty 2-3-4-5 Aralık Kampanyası 720 TL'ye geliyor


darty.com.tr/...
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DH Misafiri 7 yıl
ev simena sistemi gibi duruyo ama twitterdeki logitech yazısında z5500ün yerine gecicek ses sistemi gibi tanıtmışlar logitech ten pc bazlı bi ses sitemi bekliyorum
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DH Misafiri 7 yıl
Z-5500 çıkalı neredeyse 10 sene olacak. Geçmiş geçememiş muhabbeti yapmaya gerek bile yok. Bu ses sistemiyle oyun oynanır, film seyredilir. Tasarım güzel, decoder çok şık fakat hepsi bu. Kaliteli müzik için Hi-Fi Jamo, Bose ya da Klipsch sistem gerekir.
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ecasa_69 7 yıl
mirolab X4D' nin üstüne ta-nı-mam ! kullanan bilir..
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umut_baris 7 yıl
ısıtılmış z5500
edifier s550 gibisi var mı
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DH Misafiri 7 yıl
YAzıları okuyuca yazmak istedim 5 Yıldır logitec 5500 kullanıyorum biz bunu pahallı döneminde aldık bu höporler setinden bende 2 tane var daha öncesi creavtinin 5+1 lerini kullandım logitec tiz sesi çok eleştirilmiş ben yıllardır kullanıyorum hiç bir sorun yok özellikle müzik amaçlı kullanıyorum tabiki kullandığın ses kartı creavtive sound blaster x-fi elite pro çoğunlukla müzik amaçlı kullanıyorum elektro saz org takıyorum zaman zaman Behringer Xenyx 1832FX mixerini takıp müzikle uğraşıyorum tiz sorunu hiç yaşamadım yanlız bası sonses açarsanız diğer sesleri bastırdığı için diğer frekanslar arka planda kalıyor bas tiz ses ayarlarını iyi yaparsanı mükemmel sonuç alınıyor ve size böyle bir sistem 10000-15000 tl arasında para verip alacağınız müzik sistemlerini aratmıyor yeni modelinin kendisini deneyemedim ama ilk olarak 5500 deki gibi ekran olmadığını görüyorum bu bir eksiklik 2 cisi kumandasının 5500 e göre fonsiyonunun daha az olduğunu görüyorum iyiy yannı 2 optik giriş ve diğer giriş sayılarını çoğaltmışlar son söz olarak ben yıllardır crevtive 5+1 lerini kullandım logitek 5500 geçince sesde devrim oluştu şu ana dek bilgisayarda ve genel amaçlı olarak 5500 geçilemedi diğer markalar yanında sönük kalır ses kartınızında iyi olması gerekir.
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jashthc 7 yıl
z906 daha cok salonlar dusunulerek uretilmis bir üründür. zaten logitech yeni donemde speakerlarıyla salonlarda olmayı hedeflemektedir. 5500 de 47 watt center ve 42 watt uydular vardı bu üründe ise 67 watt uydular kullanıldı. yani uydu speakerlarda ciddi bir fark var. film izlerken etrafınızda sesi cok daha iyi almanız acısından onemli bir gelistirme. 2 optik giriş olması ve toplamda 6 aygıta aynı anda bağlanabilmesi ve daha ufak olusuyla hem tasımada hemde konumlandırıldığı yerde avantajlar getirmektedir. kontrol ünitesi ve kumandası da kullanıcı geri dönüşleri nedeniyle basitleştirilmiştir. (bakınız g25-g27) tum bunların ısıgında logitech z5500 un yerine tam olarak yapmayı planladığı urunu konumlandırmıstır.

ancakkkkkkk benim gibi ses sistemini sadece pc sinde kullanan ve müzik tercihi agresif olan insanlar icin maalesef z906 z5500 un yerini tutamamaktadır. oyunlardaki patlama sahnelerinde filmlerde islerin karıstıgı anlarda 5500un sizi de o ana sokan baslarından taviz verilmesi ve subwooferının boyutlarının daha ufak olusu sanırım bizim gibi insanlar icin z5500u efsana olarak yasatacaktır:)))
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