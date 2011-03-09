Logitech'den THX sertifikalı 5.1 ses sistemi; Z906

Çevre birimleri üretiminde endüstrinin lider isimlerinden birisi olan Logitech, yeni ses sistemini duyurdu. Z906 adı verilen THX sertifikalı 5.1 kanal ses sisteminin, kullanıcıların tüm detayları duyabilmesi adına hassasiyetli tasarlandığı belirtiliyor. Toplam ses çıkış gücü 500 Watt olan ve dijital dekoder ile birlikte sunulan sistem, duvara asılabilir yapıda beş adet uydu hoparlöre ve derin baslar için 165 Watt gücünde subwoofer'a sahip.
Ayrılabilir kontrol konsoluna ve kablosuz uzaktan kumandaya sahip olan ses sistemi, bilgisayar,televizyon, oyun konsolu, DVD/Blu-ray oynatıcı ve iPod da dahil olmak üzere 6 farklı cihaza eş zamanlı olarak bağlanabiliyor. Logitech tarafından bu ayın sonuna doğru yurt dışında satışa sunulacak Z906'in son kullanıcı fiyatı ise 350$ olacak.
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Bu tip sistemlerin amfileri cok kalitesizdir ve sese renk katamazlar. Bu yuzden o sekilde soyleniyor.
Yani: bir muzik seti yada kaliteli bir amfi olsa bir suru ayari, dsp efekti ve ekolayziri vardir. Eger kaynak yetersizse kaynagi belli bir seviyede guzellestirebilir.
Ama bu tip z5500 yada bunun gibi iste benzeri sistemler sadece kaynaktan gelen sesi oldugu gibi verir. Kaynak duzgunse eger yada mesela bir ses karti varsa bir suru ayarlar yapilabilir ama bunu tutupta tv ye baglarsan mok gibi bir ses alirsin isin acikcasi budur. TV yayinlarinin hala daha cogu birak 5.1 sesi mono yani tek kanal.
bende z5500 var evde laptopa bagladım ses kartı dandık oldugu için verım alamadım.fakat dvd ye optik çıkışla baglayınca ustten ve alttan komsular bıze geldı :) deprem oluyo die
darty.com.tr/...
edifier s550 gibisi var mı
ancakkkkkkk benim gibi ses sistemini sadece pc sinde kullanan ve müzik tercihi agresif olan insanlar icin maalesef z906 z5500 un yerini tutamamaktadır. oyunlardaki patlama sahnelerinde filmlerde islerin karıstıgı anlarda 5500un sizi de o ana sokan baslarından taviz verilmesi ve subwooferının boyutlarının daha ufak olusu sanırım bizim gibi insanlar icin z5500u efsana olarak yasatacaktır:)))