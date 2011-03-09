Logitech'den THX sertifikalı 5.1 ses sistemi; Z906

Çevre birimleri üretiminde endüstrinin lider isimlerinden birisi olan Logitech, yeni ses sistemini duyurdu. Z906 adı verilen THX sertifikalı 5.1 kanal ses sisteminin, kullanıcıların tüm detayları duyabilmesi adına hassasiyetli tasarlandığı belirtiliyor. Toplam ses çıkış gücü 500 Watt olan ve dijital dekoder ile birlikte sunulan sistem, duvara asılabilir yapıda beş adet uydu hoparlöre ve derin baslar için 165 Watt gücünde subwoofer'a sahip.

Ayrılabilir kontrol konsoluna ve kablosuz uzaktan kumandaya sahip olan ses sistemi, bilgisayar,televizyon, oyun konsolu, DVD/Blu-ray oynatıcı ve iPod da dahil olmak üzere 6 farklı cihaza eş zamanlı olarak bağlanabiliyor. Logitech tarafından bu ayın sonuna doğru yurt dışında satışa sunulacak Z906'in son kullanıcı fiyatı ise 350$ olacak.