Logitech'den iPad modellerine özel üç yeni kılıf ve Ultrathin klavye

Mobil pazara yönelik geniş bir aksesuar yelpazesi sunan Logitech, ürün gamına Apple'ın iPad ve iPad Mini modellerine özel olarak hazırladığı Hinge, Big Bang ve Turnaround kılıfları ile ince yapılı klavyesini eklediğini duyurdu.

Ortak olarak tasarımsal açıdan modern çizgiler taşıyan kılıf modellerinden ilk olarak Hinge'ye bakmak gerekirse karşımıza oldukça ince yapılı bir çözüm çıkıyor. Farklı renk seçenekleriyle elde edilebilen kılıf, iPad modellerine 50 derecelik bir hareket kabiliyeti veriyor ve dikey konumda tutarak her alana uyum sağlayabiliyor. Yapı itibariyle benzer şekilde hazırlanan Turnaround, adından da anlaşılabileceği üzere hareketli çerçevesiyle bağlanan tableti dikey konumda tutabiliyor ve Hinge gibi her türlü bağlantı ve butona erişim imkanı tanıyor. Daha çok çocuklar için hazırlanan Big Bang ise maksimum koruma için geliştirilmiş durumda. Beş parçadan üretilmiş gövde yapısı ve özel darbe emici materyalleri ile askeri sınıf düşme standardına sahip olan kılıf, bu koruma seviyesine rağmen 16mm kalınlığıyla da rahatça taşınabiliyor ve kamera dahil bütün tuş ve bağlantılar açık şekilde geliyor.

Logitech'in iPad Air, iPad Mini ve Retina ekranlı iPad Mini için hazırladığı Ultrathin klavye modeli ise üst düzey verimlilik hedefiyle yola çıkıyor. Tabletleri üzerinde dik konumda tutabilen ve ince yapısıyla dikkat çeken Ultrathin, yazma işlemi bittiği zaman özel bağlantısıyla tam olarak kapatılabiliyor ve farklı açı ayarlamalarına izin verebiliyor. Kablosuz bağlantı noktasında Bluetooth'tan yararlanan klavye modeli, iOS'a özel kısayol tuşlarıyla da hızlı bir kullanım vaat ediyor.

Logitech'in iPad'e özel yeni kılıf modellerinden Hinge 50$, Big Bang 80$, Turnaround ise 50$ fiyat etiketleriyle Nisan ayı içerisinde satışa çıkıyor. Logitech Ultrathin klavye modeli ise iPad Air için 100$, iPad Mini ve Retina ekranlı iPad Mini içinse 90$ fiyat etiketleriyle Mayıs ayında raflardaki yerini alıyor. Ürünler hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://blog.logitech.com/category/topic/news-and-announcements/