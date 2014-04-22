Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech'den iPad modellerine özel üç yeni kılıf ve Ultrathin klavye

5 yıl
267
1
3
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Logitech'den iPad modellerine özel üç yeni kılıf ve Ultrathin klavye
Mobil pazara yönelik geniş bir aksesuar yelpazesi sunan Logitech, ürün gamına Apple'ın iPad ve iPad Mini modellerine özel olarak hazırladığı Hinge, Big Bang ve Turnaround kılıfları ile ince yapılı klavyesini eklediğini duyurdu.
Ortak olarak tasarımsal açıdan modern çizgiler taşıyan kılıf modellerinden ilk olarak Hinge'ye bakmak gerekirse karşımıza oldukça ince yapılı bir çözüm çıkıyor. Farklı renk seçenekleriyle elde edilebilen kılıf, iPad modellerine 50 derecelik bir hareket kabiliyeti veriyor ve dikey konumda tutarak her alana uyum sağlayabiliyor. Yapı itibariyle benzer şekilde hazırlanan Turnaround, adından da anlaşılabileceği üzere hareketli çerçevesiyle bağlanan tableti dikey konumda tutabiliyor ve Hinge gibi her türlü bağlantı ve butona erişim imkanı tanıyor. Daha çok çocuklar için hazırlanan Big Bang ise maksimum koruma için geliştirilmiş durumda. Beş parçadan üretilmiş gövde yapısı ve özel darbe emici materyalleri ile askeri sınıf düşme standardına sahip olan kılıf, bu koruma seviyesine rağmen 16mm kalınlığıyla da rahatça taşınabiliyor ve kamera dahil bütün tuş ve bağlantılar açık şekilde geliyor.
Logitech'in iPad Air, iPad Mini ve Retina ekranlı iPad Mini için hazırladığı Ultrathin klavye modeli ise üst düzey verimlilik hedefiyle yola çıkıyor. Tabletleri üzerinde dik konumda tutabilen ve ince yapısıyla dikkat çeken Ultrathin, yazma işlemi bittiği zaman özel bağlantısıyla tam olarak kapatılabiliyor ve farklı açı ayarlamalarına izin verebiliyor. Kablosuz bağlantı noktasında Bluetooth'tan yararlanan klavye modeli, iOS'a özel kısayol tuşlarıyla da hızlı bir kullanım vaat ediyor.
Logitech'in iPad'e özel yeni kılıf modellerinden Hinge 50$, Big Bang 80$, Turnaround ise 50$ fiyat etiketleriyle Nisan ayı içerisinde satışa çıkıyor. Logitech Ultrathin klavye modeli ise iPad Air için 100$, iPad Mini ve Retina ekranlı iPad Mini içinse 90$ fiyat etiketleriyle Mayıs ayında raflardaki yerini alıyor. Ürünler hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://blog.logitech.com/category/topic/news-and-announcements/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DonjuanTR 5 yıl
Tamda iPad kılıfını yenilemeyi düşünürken haberi görünce sevindim fakat fiyatlar çok pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 5 yıl
Kiliflar guzelde Cok pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engin9103 5 yıl
Eski ipad'ler için olanı var bende, parlak yüzeyi aşırı çiziliyor ve bunu çok fena belli ediyor. Mıknatıslı olup ipad'e yapışan kısmının boyaları 3 ay gibi kısa bir sürede atmaya başlıyor ve esasında bu ipad klavyeleri ipad'in arka yüzeyini tamamen korumasız bıraktığından arka yüzde çizilmelere sebep oluyor. Bunun için çanta tarzı kılıflar kullanmak zorunda kalıyor insan.

Velhasılıkelam alırken 2 kez düşünün. Çünkü aldıktan sonra ben klavyeyi 30 kez bile açmamışımdır 1 sene içerisinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Chrome OS işletim sistemi ve Asus Chromebox video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim