Logitech'ten, okullarda kullanım için tasarlanmış kablolu iPad klavyesi

Değişen trendler doğrultusunda mobil donanım pazarına ağırlık veren Logitech, Apple'ın iPad modelleri için geliştirdiği yeni kablolu klavye modelini duyurdu.

Daha çok okullarda öğrencilerin kullanım için hazırlanan klavye modeli, Apple'ın 30-pin ve Lightning bağlantı yuvasına sahip iPad modelleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Üzerinde kablosuz teknolojiler yer almadığı için dahili bataryası olmayan ve enerji ihtiyacını kablo üzerinden sağlayabilen Logitech Wired Keyboard, kurulum ihtiyacı olmadan çalışmaya başlayabiliyor.

Herkes tarafından rahatça kullanılabilecek geniş tuşlar ile hazırlanan klavye, 5 milyondan fazla vuruş ömrüne ve sıvı dökülmelerine (60 ml) dayanaklı gövde yapısıyla geliyor. Üzerinde yer alan kısa yol tuşlar ile birçok işlemin kendi üzerinde halledilmesine imkan veren Logitech kablolu klavye, 288.28 x 139.69 x 21.32 mm boyutlara, 344 gram ağırlığa ve 40 cm kablo uzunluğuna sahip.

30-pin bağlantı yuvasına sahip versiyonu Ekim ayında ve Lightning bağlantı yuvasına sahip versiyonu ise Ağustos ayında piyasaya sunulacak olan Logitech kablolu klavye modeli, 60$ fiyat etiketiyle satılacak.

http://www.logitech.com/en-us/product/wired-keyboard-ipad