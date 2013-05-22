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Logitech'ten, okullarda kullanım için tasarlanmış kablolu iPad klavyesi

6 yıl
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech'ten, okullarda kullanım için tasarlanmış kablolu iPad klavyesi
Değişen trendler doğrultusunda mobil donanım pazarına ağırlık veren Logitech, Apple'ın iPad modelleri için geliştirdiği yeni kablolu klavye modelini duyurdu.
Daha çok okullarda öğrencilerin kullanım için hazırlanan klavye modeli, Apple'ın 30-pin ve Lightning bağlantı yuvasına sahip iPad modelleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Üzerinde kablosuz teknolojiler yer almadığı için dahili bataryası olmayan ve enerji ihtiyacını kablo üzerinden sağlayabilen Logitech Wired Keyboard, kurulum ihtiyacı olmadan çalışmaya başlayabiliyor.
Herkes tarafından rahatça kullanılabilecek geniş tuşlar ile hazırlanan klavye, 5 milyondan fazla vuruş ömrüne ve sıvı dökülmelerine (60 ml) dayanaklı gövde yapısıyla geliyor. Üzerinde yer alan kısa yol tuşlar ile birçok işlemin kendi üzerinde halledilmesine imkan veren Logitech kablolu klavye, 288.28 x 139.69 x 21.32 mm boyutlara, 344 gram ağırlığa ve 40 cm kablo uzunluğuna sahip.
30-pin bağlantı yuvasına sahip versiyonu Ekim ayında ve Lightning bağlantı yuvasına sahip versiyonu ise Ağustos ayında piyasaya sunulacak olan Logitech kablolu klavye modeli, 60$ fiyat etiketiyle satılacak.
 
Logitech'ten, okullarda kullanım için tasarlanmış kablolu iPad klavyesi

http://www.logitech.com/en-us/product/wired-keyboard-ipad Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Bu iPad lerdeki bluetooth ne işe yarar acep benim ipad dekini çalışıp çalışmadığını bile test edemedim böyle yan ürünler bile bluetooth degil kablo ile bağlanıyor
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fatih_h 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu iPad lerdeki bluetooth ne işe yarar acep benim ipad dekini çalışıp çalışmadığını bile test edemedim böyle yan ürünler bile bluetooth degil kablo ile bağlanıyor

Ucuz olması için kablo ile yapılmış
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S60Doctor 6 yıl
Ben 59.90 a kargo dahil klavye aldim gittigidiyordan, tam ipadi aldigim gunde 17.99 luk Smart Office 2 ucretsiz oldu
universitede projelerimi ve bazi odevleri bile ipadden yapiyorum cogu zaman. Hem aliminyum kasa benim klavye kilif olarakta kullaniliyor. 60$ Turkiye'ye gelir 160 lira
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aydede96fb 6 yıl
türkiye için yapılammış bir model olduğu belli.
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