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Lomography, LomoChrome isimli yeni film serisini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lomography, LomoChrome isimli yeni film serisini duyurdu
Günümüzde dijital fotoğraf makineleri artış göstermiş olsalar da, halen oldukça büyük bir kitle analog fotoğraf makineleri kullanmaktadır. Bu filmi makineler için geliştirilmiş olan LomoChrome Purple 400, fotoğrafçıların çok farklı sonuçlar ortaya çıkartmalarına yardımcı oluyor.
Lomography firması tarafından duyurulan film serisinin ilk versiyonu, LomoChrome Purple 400 isimli renkli negatif film oldu. Geliştirilen film ISO 400 oranına sahip ve özel yapısı sayesinde kullanıcıların başka hiçbir aparata gerek kalmadan kızıl ötesi tarzında çekimler yapmasına olanak sağlıyor. Film hem 35mm hem de 120 formatları ile uyumlu olarak geliştirilmiş durumda.
Şuan ön sipariş aşamasında olan film, haziran ayından satılmaya başlanacak. Ayrıca LomoChrome ile çekilmiş örnek fotoğraflara bakarak, ürünün gerçekte nasıl sonuçlar verdiğini görebilirsiniz.

http://www.petapixel.com/2013/01/31/lomographys-new-lomochrome-purple-film-snaps-infrared-esque-photos/ Yorum Yaz
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MxFxOx 6 yıl
bunlardan hala var mı ?
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Piêr Dé Sans 6 yıl
Piyasada kodak ile fuji dışında film bulamıyoruz millete lomograhpy dersek sopayla kovalar herhalde



fotoğraflardan bir tek ikincisi güzele benziyor. diğerleri bana pek güzel gelmedi
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xbagci 6 yıl
İlginç, bir kere denemek lazım.

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