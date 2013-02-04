Lomography, LomoChrome isimli yeni film serisini duyurdu





Günümüzde dijital fotoğraf makineleri artış göstermiş olsalar da, halen oldukça büyük bir kitle analog fotoğraf makineleri kullanmaktadır. Bu filmi makineler için geliştirilmiş olan LomoChrome Purple 400, fotoğrafçıların çok farklı sonuçlar ortaya çıkartmalarına yardımcı oluyor.

Lomography firması tarafından duyurulan film serisinin ilk versiyonu, LomoChrome Purple 400 isimli renkli negatif film oldu. Geliştirilen film ISO 400 oranına sahip ve özel yapısı sayesinde kullanıcıların başka hiçbir aparata gerek kalmadan kızıl ötesi tarzında çekimler yapmasına olanak sağlıyor. Film hem 35mm hem de 120 formatları ile uyumlu olarak geliştirilmiş durumda.

Şuan ön sipariş aşamasında olan film, haziran ayından satılmaya başlanacak. Ayrıca LomoChrome ile çekilmiş örnek fotoğraflara bakarak, ürünün gerçekte nasıl sonuçlar verdiğini görebilirsiniz.

http://www.petapixel.com/2013/01/31/lomographys-new-lomochrome-purple-film-snaps-infrared-esque-photos/