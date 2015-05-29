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Lomography, "Petzval 58 Bokeh Control Art" lensi için yeniden Kickstarter'ı ziyaret etti

3 yıl
2,1b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lomography,
 
Joseph Petzval tarafından 19. yüzyılda üretilen efsanevi Petzval lensini hayata döndürmek adına 2013 yılı içerisinde tüm detaylarına burada yer verdiğimiz bir Kickstarter projesi başlatan Lomography, bu sefer "Petzval 58 Bokeh Control Art" lens modeli için yeniden Kickstarter'ı ziyaret etti.
İlk Petzval versiyonu (85 Art) için koyduğu 100,000$ hedefi 1,396,149$ gibi inanılmaz bir seviyeye getirmeyi başaran analog fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Lomography, Petzval 58 Bokeh Control Art lensi için koyduğu yine 100,000$ hedefi ise bitimine daha 28 gün kala şimdiden 415,278$ seviyesine getirebilmiş durumda.
Petzval optik temelinde kurulan yeni Lomography Petzval 58 Bokeh Control Art lens, Rus optikleri kullanıyor ve tamamen elde üretiliyor. İlk versiyon ile benzer tasarım çizgisini koruyan lens, Canon, Nikon, Sony, Olympus ve Fujifilm marka DSLR ile lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak (Canon ile Nikon hariç adaptör gerekiyor) kullanılabiliyor.
Lomography,
 
Kendi özel oldukça dikkat çekici bir bokeh (Fotoğrafların net alan haricinde kalan bölümlerine verilen isim) karakteristiği taşıyan Petzval 58 Bokeh Control Art lens, ilk versiyondan bokeh kontrol halkası ile ayrılıyor. Bu halka ile kullanıcılar 7 kademe ile arka plan bulanıklığını ayarlayabiliyor ve bu da kişisel zevklere uygun bir seçenek ortaya koyuyor.
Teknik olarak 58mm odak uzaklığı, 52mm filtre çapı, 41 derece görüş açısı, 0.6m minimum netleme mesafesi ve F/1.9 maksimum diyafram (Beraberinde f/1.9, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11 ve f/16 diyafra halkaları geliyor) değeri gibi ayrıntılar taşıyan Lomography Petzval 58 Bokeh Control Art lens, yapılacak en az 525$ bağış ile 2016 Mart ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/lomography/the-lomography-new-petzval-58-bokeh-control-art-le Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
homebird 3 yıl
Ruslar optikte şaheser ürünler yapıyor. Babamın 98 yılında rus pazarından aldığı dürbünün kalitesine yaklaşanı görmedim daha.
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Fottoman 3 yıl
Güzel lens kaliteli duruyor makine üzerinde bokeh çoksevene lazım bitane oynasın dursun
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