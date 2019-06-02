Lotus'un elektrikli hiper otomobili 16 Temmuz'da tanıtılacak

Lotus, merakla beklenen Type 130 adlı elektrikli hiper otomobilinin 16 Temmuz tarihinde tanıtacağını ortaya koyan bir teaser video yayınladı. Type 130, İngiliz spor otomobil üreticisinin on yıldan daha uzun bir süre sonra çıkaracağı ilk yeni model olacak.

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Lotus, elektrikli hiper otomobilinden sadece 130 adet üretmeyi planlıyor. Dolayısı ile otomobili yaygın şekilde yollarda görmek pek mümkün olmayacak. İlk teslimatların ise 2020 yılında başlaması planlanıyor.

Lotus Type 130'un bilinen özellikleri

Lotus, Type 130'un birkaç ipucu görselini yayınlamaktan başka herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak şirket tarihinin en dinamik otomobili olacağı söyleniyor. Ayrıca yaklaşık 1.000 beygir gücüne sahip olacak. Tek şarjla 400 kilometreden fazla yol yapabileceği de gelen haberler arasında.

https://www.youtube.com/watch?v=XJ-zYTBoue0