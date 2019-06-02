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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lotus'un elektrikli hiper otomobili 16 Temmuz'da tanıtılacak

İngiliz spor otomobil üreticisi Lotus, merakla beklenen Type 130'un yeni bir ipucu videosunu yayınladı. Elektrikli hiper otomobil 16 Temmuz tarihinde tanıtılacak.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Lotus, merakla beklenen Type 130 adlı elektrikli hiper otomobilinin 16 Temmuz tarihinde tanıtacağını ortaya koyan bir teaser video yayınladı. Type 130, İngiliz spor otomobil üreticisinin on yıldan daha uzun bir süre sonra çıkaracağı ilk yeni model olacak.
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Lotus, elektrikli hiper otomobilinden sadece 130 adet üretmeyi planlıyor. Dolayısı ile otomobili yaygın şekilde yollarda görmek pek mümkün olmayacak. İlk teslimatların ise 2020 yılında başlaması planlanıyor.

Lotus Type 130'un bilinen özellikleri

Lotus, Type 130'un birkaç ipucu görselini yayınlamaktan başka herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak şirket tarihinin en dinamik otomobili olacağı söyleniyor. Ayrıca yaklaşık 1.000 beygir gücüne sahip olacak. Tek şarjla 400 kilometreden fazla yol yapabileceği de gelen haberler arasında.

https://www.youtube.com/watch?v=XJ-zYTBoue0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
csh 6 gün
ilkokul yillarimdan beri hayallerimin otomobili Lotus. Elektrikli modeli daha bir guzel gorunuyor. Guldur Guldur Show'daki Kem Goz Sevket'in dedigi gibi: Keşşşşşke benim olsa
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pro-üye 6 gün
Jasmine web diye okudum. Allah afetsin
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