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Audi e-tron GT'nin tasarımı sızdırıldı: Üretim versiyonu konsepte çok yakın olacak

Audi'nin Porsche genleri taşıyacak yeni elektrikli sedanı e-tron GT'nin patent görselleri sızdırıldı. Yayınlanan görseller üretim versiyonunun konseptten farklı görünmeyeceğini ortaya koydu.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla, yakında yollarda boy gösterecek Porsche Taycan'la büyük bir rekabete girmeye hazırlanıyor. Alman otomobil devi Audi ise e-tron GT ile bu yarışı zorlayacak. Şirket, dört kapılı elektrikli sedanının ön gösterimini Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sergilediği e-tron GT concept ile yapmıştı.
Ayrıca Bkz. "Outlook.com'a yerleşik çeviri desteği geldi"
Şimdi ise aracın üretim versiyonunun ilk fotoğrafları internete düştü. Audi e-tron GT'nin patent görselleri bir Forum sayfası tarafından ele geçirildi. Sevindirici olan şey ise, sızan patent görsellerinin aracın üretim versiyonunun konseptten farklı görünmeyeceğini ortaya koyması.

400 km menzil sunacak

Elektrikli otomobil, her bir ön çamurlukta bir adet olmak üzere iki şarj portuna sahip. Audi e-tron GT’nin 800 voltluk batarya sistemini sadece 20 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilebilecek.
Toplamda 590 beygir güç üretebilen araç 0'dan 100 km/s hıza 3.5 saniyede ulaşabiliyor. Porsche Taycan ile aynı platformu kullanacak e-tron GT'nin tek şarjla 400 kilometre menzil sunacağını da belirtelim.

https://www.e-tronforum.com/forum/4-2019-audi-e-tron-news/1039-audi-e-tron-gt-production-patent-previewed.html Yorum Yaz
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madmahmutd 1 hf. en beğenilen
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karaköy_soğancısı 6 gün
lan şu pil teknolojisini geliştirin artık yaaa
hangi araç çıksa 400km diyor sanki evrensel bir kanun var bizim haberimiz yok
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karaköy_soğancısı 6 gün
canımı dişime takıp şu almanyaya yerleşecem valla millet cenneti yaşıyor...
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dt1907 6 gün
çok güzelde türkiyede hayal almak bunu.
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stalker(1979) 1 hf.
Audi giderek porsche ye benziyor sanki. Audi deyince aklıma daha keskin hatlı bir araç gelirdi. Şimdi porsche gibi yuvarlak detaylı bir araç olmaya başladı.
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hazarRS 1 hf.
Prototip aracı neredeyse birebir olarak üretime almışlar, iyi bir cesaret örneği. Elektrikli olması, nedense bu tip fikirleri uygulamayı kolaylaştırıyor.
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ArduYusmus 1 hf. hazarRS
Audi zamanında TTyi de direkt consept olarak üretime sokmuştu. Bazen yapıyor öyle
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madmahmutd 1 hf. en beğenilen
Artık Türkiye için özellik eksilte eksilte giriş seviyesi olarak böyle gelir

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