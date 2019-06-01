Audi e-tron GT'nin tasarımı sızdırıldı: Üretim versiyonu konsepte çok yakın olacak

Tesla, yakında yollarda boy gösterecek Porsche Taycan'la büyük bir rekabete girmeye hazırlanıyor. Alman otomobil devi Audi ise e-tron GT ile bu yarışı zorlayacak. Şirket, dört kapılı elektrikli sedanının ön gösterimini Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sergilediği e-tron GT concept ile yapmıştı.

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Şimdi ise aracın üretim versiyonunun ilk fotoğrafları internete düştü. Audi e-tron GT'nin patent görselleri bir Forum sayfası tarafından ele geçirildi. Sevindirici olan şey ise, sızan patent görsellerinin aracın üretim versiyonunun konseptten farklı görünmeyeceğini ortaya koyması.

400 km menzil sunacak

Elektrikli otomobil, her bir ön çamurlukta bir adet olmak üzere iki şarj portuna sahip. Audi e-tron GT’nin 800 voltluk batarya sistemini sadece 20 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilebilecek.

Toplamda 590 beygir güç üretebilen araç 0'dan 100 km/s hıza 3.5 saniyede ulaşabiliyor. Porsche Taycan ile aynı platformu kullanacak e-tron GT'nin tek şarjla 400 kilometre menzil sunacağını da belirtelim.

https://www.e-tronforum.com/forum/4-2019-audi-e-tron-news/1039-audi-e-tron-gt-production-patent-previewed.html