Lüks akıllı telefon sınıfına yeni bir üye katılıyor : Aston Martin Aspire

Yüksek fiyat seviyeleri ile genelde lüks tüketimi seven kitlelere hitap etmeyi amaçlayan mobil cihaz ürünlerine yeni bir üye daha ekleniyor.





Lüks otomobil üreticisi Aston Martin, yine araçları kadar lüks olarak Aspire adlı akıllı telefon modelini duyurdu. Hong Kong'da satışa sunulan model siyah, beyaz, gümüş seçenekleriyle 1290$ fiyat etiketine sahip. Altın ve kırmızı altın modeli ise 1590$ fiyat etiketi taşıyor. Bu modellerin aksesuarları 24 ayar altınla kaplanmış.





Dış tasarımı dikkat çeken modelde donanım bazında iddialı bir konfigürasyon yok. 800MHz hızında çalışan Qualcomm MSM7227T işlemci, GSM: 850/900 / 1800/1900 MHz bantları, 256MB RAM, 512MB ROM, microSD desteği, WiFi, Bluetooth, GPS, FM radyo, microUSB girişi, 3.2 inçlik 320 x 480 piksellik kapasitif ekran, 3.5mm kulaklık girişi, Android 2.3.5 işletim sistemi, 5MP arka kamera, 0.3MP ön kamera, 1500mAh batarya şeklinde özellikleri saymak mümkün.





Kutu içeriğinde ise dış tasarıma uygun aksesuarlar bulunuyor: Bir adet büyük deri kutu, deri kılıf, iki adet 1500mAh batarya, kulaklık ve şarj aleti. Modelin Hong Kong dışında satılıp satılmayacağı bilinmiyor.