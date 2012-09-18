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Lüks akıllı telefon sınıfına yeni bir üye katılıyor : Aston Martin Aspire

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,1b
1
34
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lüks akıllı telefon sınıfına yeni bir üye katılıyor : Aston Martin Aspire
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Yüksek fiyat seviyeleri ile genelde lüks tüketimi seven kitlelere hitap etmeyi amaçlayan mobil cihaz ürünlerine yeni bir üye daha ekleniyor.

Lüks otomobil üreticisi Aston Martin, yine araçları kadar lüks olarak Aspire adlı akıllı telefon modelini duyurdu. Hong Kong'da satışa sunulan model siyah, beyaz, gümüş seçenekleriyle 1290$ fiyat etiketine sahip. Altın ve kırmızı altın modeli ise 1590$ fiyat etiketi taşıyor. Bu modellerin aksesuarları 24 ayar altınla kaplanmış.

Dış tasarımı dikkat çeken modelde donanım bazında iddialı bir konfigürasyon yok. 800MHz hızında çalışan Qualcomm MSM7227T işlemci, GSM: 850/900 / 1800/1900 MHz bantları, 256MB RAM, 512MB ROM, microSD desteği, WiFi, Bluetooth, GPS, FM radyo, microUSB girişi, 3.2 inçlik 320 x 480 piksellik kapasitif ekran, 3.5mm kulaklık girişi, Android 2.3.5 işletim sistemi, 5MP arka kamera, 0.3MP ön kamera, 1500mAh batarya şeklinde özellikleri saymak mümkün.

Kutu içeriğinde ise dış tasarıma uygun aksesuarlar bulunuyor: Bir adet büyük deri kutu, deri kılıf, iki adet 1500mAh batarya, kulaklık ve şarj aleti. Modelin Hong Kong dışında satılıp satılmayacağı bilinmiyor.

http://www.eprice.com.tw/mobile/talk/124/4809628/1#ystfuv Yorum Yaz
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lazloo 7 yıl en beğenilen
İsmi Aston Martin,donanımı kuş serisi.
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1080p 7 yıl
Lüks telefon hem de RADYOLU
:))koptum.gif
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strahd_von_zarovich 7 yıl
Bunu alacak adam zaten donanımı için almıyor , belki bir gecede takım elbisesine uyduğu için taşıyacak . Saçma sapan yorumlar yazan olmuş , yok bunu alacak adamın beyninden şüphe ederim diye , adam onu aksesuar olarak taşıyacak, herkesin elinde bulunan i5 veya s3 ü taşımak istemez heralde. Onu alacak adama değilde , ilk önce kendinize bir bakın.
Bunu alacak adam zaten donanımı için almıyor , belki bir gecede takım elbisesine uyduğu için taşıyacak . Saçma sapan yorumlar yazan olmuş , yok bunu alacak adam...
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aydinofficial 7 yıl
Telefona değil kutuya para veriyoruz :D
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Mr.Legend 7 yıl
Böyle dandik telefonları alsa alsa Ali Ağaoğlu gibi mal insanlar alır
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nurettinaz 7 yıl
BB porsche design den sonra gayet normal olarak araba üreticileri birbirleriyle yarışmak adına böyle şeylere girişeceklerdir. Ancak bu ürün görüntü olarakta fiyat olarakta hatta özellik olarakta resmen olmamış ama bakınız bb porsche design öyle mi tasarım olarak mükemmele yakın bence.
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cumur 7 yıl
alay ediyorlar artık tüketiciyle resmen
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medcezr 7 yıl
bence aston martin araba alanlara bu telefonlar yanında hediye verilmeli :D
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bellair 7 yıl
sokak tezgahlarında satılan çalıntı telefonlara benziyo
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utku-tr 7 yıl
önümüzdeki ay aynısının çin malı 100 liraya satılır
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duru-kan 7 yıl
Ben almayacağım
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Technotronic 7 yıl
içinden altınını çıkarsalar bu özellikler le ancak 100 lira eder
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ax 7 yıl
bu kadar pahalı telefonda neden donanımı bu kadar düşük tutuyorlar anlamıyorum.maliyeti ne olacak ki.en azından bir s2 kadar özelliği olabilirdi.ayrıca ekran kalitesi ve çözünürlüğünün yüksek olması lazımdı sonuçta kasa ne kadar kaliteli olsada ekrana bakınca insanın canı sıkılır...
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Furkhannn 7 yıl
kutusu hariç
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darkarda 7 yıl
TELEFON BERBAT AMA KUTUYU BEGENDİM ONU PARA VERİRİM
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JoeyBane 7 yıl
4 çekirdekli 1gb rame sahip telefon alıp sadece alo diyeceğine al bunu nam yap.
Dipnot: Ben olsam Aston Martin yerine Acer Ferrari alırdım
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