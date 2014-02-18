Lumia 1320 ülkemizde satışa sunuldu





Nokia'nın Lumia 1520 ile birlikte tanıttığı ve Phablet pazarına düşük maliyetli bir çözüm olarak dikkat çeken Lumia 1320, ülkemizde de satışa sunulmuş durumda.





6 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan Lumia 1320, Gorilla Glass 3 ile çizilmelere karşı daha dayanıklı hale geliyor. Çift çekirdekli 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon işlemcisinden gücünü alan cihaz 1GB RAM ve artırılabilir 8GB depolama kapasitesine sahip.





5MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, Full HD video kaydı, WiFi, Bluetooth, GPS, GLONASS, 3400mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler sunan modelin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 999TL olarak belirlenmiş.