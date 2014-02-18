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Lumia 1320 ülkemizde satışa sunuldu

5 yıl
14,7b
1
151
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 1320 ülkemizde satışa sunuldu

Nokia'nın Lumia 1520 ile birlikte tanıttığı ve Phablet pazarına düşük maliyetli bir çözüm olarak dikkat çeken Lumia 1320, ülkemizde de satışa sunulmuş durumda.

6 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan Lumia 1320, Gorilla Glass 3 ile çizilmelere karşı daha dayanıklı hale geliyor. Çift çekirdekli 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon işlemcisinden gücünü alan cihaz 1GB RAM ve artırılabilir 8GB depolama kapasitesine sahip.

5MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, Full HD video kaydı, WiFi, Bluetooth, GPS, GLONASS, 3400mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler sunan modelin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 999TL olarak belirlenmiş.  

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Pascal27 5 yıl en beğenilen
Bu fiyat aralığında düşünülebilecek bir cihaz...
Yanıtla +24
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E_Aydin35 5 yıl
Nokia'dan cok şaşırtici bir f/p telefonu..
Genellikle bu donanim seviyesindeki telefonlari 1100 liradan aşsagiya satmazdi.. Boyutu, bataryasi, işlemcisi ve RAM'i ile iyi bir kombin oluşturmuş.
Nokia tarafinda en alinasi cihaz ilan ediyorum.. :)
Nokia'dan cok şaşırtici bir f/p telefonu..Genellikle bu donanim seviyesindeki telefonlari 1100 liradan aşsagiya satmazdi.. Boyutu, bataryasi, işlemcisi ve R...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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sniko1 5 yıl
Pili harika fiyatına göre.O pil Z ultrada bile yok...
1 Yanıt Yanıtla +9
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1 Avatar
1881sayılısefer 5 yıl
s3 ü satıp beyaz olanından aldım hiçte pişman değilim Adnroid fanı iken android den vazgeçtim batarya mükemmel
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DH Misafiri 5 yıl
bu telefon tam bana gore internet, oyun, sosyal medya ve ayrıca telefonun bildirim ledi varmı
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zahidow 5 yıl
ben aldım ama pişman oldum. Replika Telefonların bile kamerası 1320 den daha iyi. Artık Tablet niyetine kullanacam
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Kasık biti 5 yıl zahidow
zahidow
ben aldım ama pişman oldum. Replika Telefonların bile kamerası 1320 den daha iyi. Artık Tablet niyetine kullanacam

Aynen.


telefonlardan iyi kamera performansı bekleyen saftır zaten. Prof makina kalitesi bekliyorlar mercimek kadar sensorden

şarjı muthiş 6inç daha ne isteyeyim
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undis06 5 yıl zahidow
zahidow

ben aldım ama pişman oldum. Replika Telefonların bile kamerası 1320 den daha iyi. Artık Tablet niyetine kullanacam

neden pişman oldun buralarda defalarca yazdık kamerasi fazla iyi degil diye kaç tane arkadaş bende dahil çektiğimiz fotoları attık buna ragmen bile bile almis oluyosun bir bakima
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SupermanPrime 5 yıl zahidow
zahidow

ben aldım ama pişman oldum. Replika Telefonların bile kamerası 1320 den daha iyi. Artık Tablet niyetine kullanacam

Kamerasının iyi olmadığı heryerde yazıyor zaten, telefonun kötülüğü değil senin ihmalkarlığın.
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amasseia 5 yıl
Ben bu telefonun ülkemize gelmesini 4 ay bekledim. Bekledim ama gelmedi, bende gittim SAMSUNG MEGA aldım. Ben telefonu aldım 10 gün sonra 1320 çıktı :) şaka gibi.
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senersongur 5 yıl
Cok da gerekli bir telefon değil.
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DemirProtein 5 yıl
Katılan olur katılan olmaz ama ben deneyimimi paylaşayım...Kullanmadan bilinmez diyerekten ilk Windows telimi 1320 aldım...sonuç: BENCE evet akıcı bir işletim sistemi fakat fonksiyon ve kolaylık konusunda androıd ın yanından bile geçemez... Az kasardı bazen şişerdi note ama tam bir kullanıcı dostu yazılımmış android şaşmamak lazımmış...
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DemirProtein 5 yıl
Onca inceleme okudum ama gozumden kaçmış..gittim aldım telefonu ama 3G den görüntülü arama yook..kullandığım bir ozellıktı soğudum telefondan...yazılımsal bir iş sonuçta 8.1 le gelirmiki görüntülü arama...
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Utku 5 yıl DemirProtein
Gelmez.
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Cihat_, 5 yıl DemirProtein
Büyük ihtimal gelecek
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mandepxl 5 yıl
hepsiburadadan sarı rengini sipariş verdim 1 haftaya elimde olur,hayırlı olsun.kullanıcı kulubünü birisi kursunda imzamızı ekleyelim.
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Jadura 5 yıl
alan arkadaşlar elinden geldiğince inceleme yapsa birazcık çok iyi olur :D
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mandepxl 5 yıl
kadınlar bile note serisi cihazlar kullanıyor,neyinden utancaksanız telefonun :) millete göremi alıyosunuz telefonları siz.
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Utku 5 yıl
Bu büyüklükte bir telefonu topluluk içinde cebimden çıkarmaya utanırım. O nasıl bir büyüklük, o nasıl bir kabalıktır! 925 minicik kalmış yanında.
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Cihat_, 5 yıl Utku
Utku
Bu büyüklükte bir telefonu topluluk içinde cebimden çıkarmaya utanırım. O nasıl bir büyüklük, o nasıl bir kabalıktır! 925 minicik kalmış yanında.

Arkadaşımda note var otobüslerde flan millet tip tip bakıyor zaten ama benim için önemli değil bu ama 925 ile bunun arasında kaldım
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