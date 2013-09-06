Lumia 1520 basın afişi ortaya çıktı

Haber Editörü
IFA 2013 fuarı tüm hızıyla devam ederken, fuarda ortaya çıkmayan modellerin ilerleyen günlerde bağımsız etkinliklerle boy göstermesi bekleniyor. Bunlardan birisi Nokia Lumia 1520.
6 inçlik boyutuyla Nokia'nın en büyük ekranlı akıllı telefonu olacak Lumia 1520, Microsoft'un da Windows Phone 8 için sunacağı büyük GDR3 güncellemesinin ilk temsilcisi olacak.
Muhtemelen 26 Eylül'de New York etkinliğinde tanıtılacak olan Lumia 1520, 6 inçlik boyutunun yanında Full HD çözünürlük ve güçlü bir Snapdragon 4 çekirdekli işlemci sunacak. Modelin bir süre önce Lumia 1020 ile yanyana gelmiş bir görseli internette paylaşılmıştı. Sızıntılarıyla ünlü Evleaks, bu kez modelin basın afişini internete sızdırdı.
Modelin tasarımının Lumia 925'i temel aldığı görülürken, arka kısımda yine benzer bir kamera çıkıntısı yer alıyor. İddialar Lumia 1520 modelinin 20MP çözünürlükte bir PureView kamera ile geleceği yönünde.
Full HD çözünürlük nedeniyle oluşan boş alanı WP8 ek bir canlı karo ile dolduruyor. Böylece yanyana 3 büyük karo veya 6 küçük karo dizilebiliyor. Nokia WP8 ile biraz geriden gelmiş olsa da Lumia 1520 modeli ile Galaxy Note 3 ve HTC One Max gibi Phablet modellerini yakalama şansına sahip olacak. Eğer iddialar doğruysa bu noktada kamera sensörü ile rakiplerinden bir adım öne geçmiş de olacak.
http://wmpoweruser.com/nokia-lumia-1520-6-inch-windows-phone-8-device-image-leaked/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
E işte Nokia ufak telefonlar ile Note serisine rakip olamaz. Her ihtiyaca telefon çıkarıyor. Girişe 520, flaşsız olmaz ama pahalı olmasın diyene 620, ekranı biraz da büyük olsun diyene 625, Batarya önemli kamera falanda önemli biraz da büyük olsun diyene 720, oyun oynarım aldım mı tam olsun diyene 820, 920, 925, kameramla telefonum bir olsun bir bakan bir daha baksın diyene 1020. WP8 istiyorum ama küçük olmasın iri yarı bişey olsun diyen içinde 1520 üretilecek.