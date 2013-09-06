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Lumia 1520 basın afişi ortaya çıktı

5 yıl
1,7b
1
78
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 1520 basın afişi ortaya çıktı

IFA 2013 fuarı tüm hızıyla devam ederken, fuarda ortaya çıkmayan modellerin ilerleyen günlerde bağımsız etkinliklerle boy göstermesi bekleniyor. Bunlardan birisi Nokia Lumia 1520.

6 inçlik boyutuyla Nokia'nın en büyük ekranlı akıllı telefonu olacak Lumia 1520, Microsoft'un da Windows Phone 8 için sunacağı büyük GDR3 güncellemesinin ilk temsilcisi olacak. 

Muhtemelen 26 Eylül'de New York etkinliğinde tanıtılacak olan Lumia 1520, 6 inçlik boyutunun yanında Full HD çözünürlük ve güçlü bir Snapdragon 4 çekirdekli işlemci sunacak. Modelin bir süre önce Lumia 1020 ile yanyana gelmiş bir görseli internette paylaşılmıştı. Sızıntılarıyla ünlü Evleaks, bu kez modelin basın afişini internete sızdırdı.

Modelin tasarımının Lumia 925'i temel aldığı görülürken, arka kısımda yine benzer bir kamera çıkıntısı yer alıyor. İddialar Lumia 1520 modelinin 20MP çözünürlükte bir PureView kamera ile geleceği yönünde.

Full HD çözünürlük nedeniyle oluşan boş alanı WP8 ek bir canlı karo ile dolduruyor. Böylece yanyana 3 büyük karo veya 6 küçük karo dizilebiliyor. Nokia WP8 ile biraz geriden gelmiş olsa da Lumia 1520 modeli ile Galaxy Note 3 ve HTC One Max gibi Phablet modellerini yakalama şansına sahip olacak. Eğer iddialar doğruysa bu noktada kamera sensörü ile rakiplerinden bir adım öne geçmiş de olacak.  

http://wmpoweruser.com/nokia-lumia-1520-6-inch-windows-phone-8-device-image-leaked/ Yorum Yaz
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DokuzKuyrukluTilki 5 yıl en beğenilen
Çok güzel duruyor. "Neremize sokcaz?" diyenler Note 2 S4 Zoom Xperia L-Z'yi nerenize sokuyorsanız oraya sokacaksınız.
5 Yanıt Yanıtla +55
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hawloo 5 yıl
Wp8 büyük ekranda üçlü karelerle çok hoş olmuş.
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DokuzKuyrukluTilki 5 yıl Paroksetin
TianLeiLe

DokuzKuyrukluTilki

Çok güzel duruyor. "Neremize sokcaz?" diyenler Note 2 S4 Zoom Xperia L-Z'yi nerenize sokuyorsanız oraya sokacaksınız.

Android işletim sisteminden, ve bun kullanan tüm cep telefonlarından nefret ederim.Bu zamana kadar nokia markasından asla şaşmadım ve şaşmayacağımda.Fakat sizde beni anlayın bu telefon değil tablet sınıfına giriyor tek elle kullanımı çok zor.


E işte Nokia ufak telefonlar ile Note serisine rakip olamaz. Her ihtiyaca telefon çıkarıyor. Girişe 520, flaşsız olmaz ama pahalı olmasın diyene 620, ekranı biraz da büyük olsun diyene 625, Batarya önemli kamera falanda önemli biraz da büyük olsun diyene 720, oyun oynarım aldım mı tam olsun diyene 820, 920, 925, kameramla telefonum bir olsun bir bakan bir daha baksın diyene 1020. WP8 istiyorum ama küçük olmasın iri yarı bişey olsun diyen içinde 1520 üretilecek.
TianLeiLeDokuzKuyrukluTilkiÇok güzel duruyor. "Neremize sokcaz?" diyenler Note 2 S4 Zoom Xperia L-Z'yi neren...
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modifci 5 yıl
Keske cercevesi biraz daha ince olsaydi
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DH Misafiri 5 yıl
itiraf ediyorum s3 mini aldım pişman oldum herkeste samsung var ve hepsi aynı tip lumia kullanmak ayrıcalık oldu bence satıp lumia alıcam saygılar benim gibi düşünen samsung kullanıcı arkadaşlarımda var eminim
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Fenomenon 5 yıl
kimse kusura bakmasın da note'larla bu telefon arasında baya fark var boyut olarak. 0.5 inch ne farkedecek diyebilirsin ama farkediyor işte.
ayrıca lumia lar oldukça ağır oluyor
ben samsung kullanmıyorum ama samsungun çok satmasının nedeni bence boyut ve özellik olarak "ideal" telefon yapmaları. (androidin de çok fazla payı var tabi)
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Mutfak Artisti 5 yıl
Sırayla gitmeme çabalarını anlayamıyorum
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FreeRun 5 yıl
elleri büyük vatandaş için iyi bunlar
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Offret 5 yıl
Her ne kadar Nokia ismi yeni ürünlerde büyük ihtimalle kullanılmayacak olsa da insanlar gene de Lumia 1120 1220 1320 1420 diye adlandırmamışlar , zaten bunlar halihazırda Nokia adı altında bulunan ürünler.
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MustafaYC 5 yıl
phablet olayı bana ters.. ya telefon alırım yada tablet arası nedir :) microsoftun yeni nesil tabletleri çıksın kapış kapış yapıcam
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Teknode 5 yıl
Lumia serisinde beğenmediğim bir yön var, bazı modellerde alttan ve üsttün baktığınızda oval bir görüntüsü var.
Arkası da aynı şekilde öyle o yüzden beğenmiyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
Baydi artık bu tasarım,N9 dan beri aynı...N9 çıktığında çok güzel bu keşke bunun androidlisi çıksa demiştim,wp lusu çıktı i neysede hala çıkıyor...samsungu geçti yani
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starmaster 5 yıl
Guzel telefon . Acikcasi Lumia be wp8 I sevmiyorum ama 720 kullaniyorum. Cunku kamerasi iyi sesi iyi cikiyor. Benim istediğimde bu
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hukuksever 5 yıl
Artık nokia yazmayacak ya sadece lumia 1520 yazacak yada microsoft lumia 1520 yazacak çünkü lumia ve asha artık microsoftun nokia sadece akılsız telefonlar üretebilecek bu detaya dikkat edelim
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EmAySiks 5 yıl
Alınabilir de ciddi anlamda biz telefon deyince ne istediğinin farkında olmayan bir millet olduk çıktık..
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palaxdine22 5 yıl
depeche35

Kasa, görünüm, stabilite çok iyi ama bir de wp8 kullanıcılarının olumsuz görüşleri bu kadar olmasa gidip 1020 alıcağım... ama işte ne bileyim...


Bu cihaz GDR3 ile gelicek. Büyük ihtimalle o olumsuz görüşlerin büyük bir bölümü GDR3 güncellemesi ile giderileceği düşünülüyor. Bu cihazı şu anki sistem ile birlikte düşünmeyin.
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depeche35 5 yıl
Kasa, görünüm, stabilite çok iyi ama bir de wp8 kullanıcılarının olumsuz görüşleri bu kadar olmasa gidip 1020 alıcağım... ama işte ne bileyim...
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insunwetrust 5 yıl depeche35
depeche35
Kasa, görünüm, stabilite çok iyi ama bir de wp8 kullanıcılarının olumsuz görüşleri bu kadar olmasa gidip 1020 alıcağım... ama işte ne bileyim...

Şu an eksik ve sorunlu dediğimiz bir çok şey GDR3 ile giderilecek gibi duruyor. Kamera odaklı bir telefon arıyorsanız henüz 1020'den iyisi yok. Ama S4 Zoom gerçekten güzel zoom yapıyor. 1020, S4 zoom kadar yakınlaştıramıyor.
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