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Lumia 520 & 720'nin resmi basın görselleri internete sızdı

6 yıl
927
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11
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Lumia 520 & 720'nin resmi basın görselleri internete sızdı
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Nokia'nın gelecek hafta Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi 2013'de tanıtması beklenen Lumia 520 ve Lumia 720'nin basın görselleri internete sızdı.

Üst sınıfa hitap eden Lumia 920 ile orta segmente hitap eden Lumia 820'den sonra gelen fiyat performans telefonu Lumia 620'in hemen alt ve üstünde konumlandırılacak olan telefonların teknik detayları henüz kesinleşmiş değil. Ancak çeşitli kaynakların ifadeleri ışığında Lumia 720 (altta), 4.3"lik ekranında 1GHz'lik çift çekirdekli işlemcisi ile 512MB'lık belleğinden aldığı güçle kullanıcılara 8GB'lık dahili depolama alanında Windows Phone deneyimi sunacakken, ailenin fiyat açısından en uygun modeli olacak olan 4 inçlik Lumia 520 (üstte)  ise, 720 gibi 1GHz'lik çift çekirdekli işlemcisi ile 512MB'lık belleğinden güç alıp 4GB'lık dahili depolama alanıyla gelecek.

Telefonlarla ilgili resmi bilgiler için birkaç gün daha beklememiz gerekeceğini belirterek; Donanımhaber.com olarak Barselona'daki etkinliği yerinde takip edeceğimizi hatırlatalım.

Lumia 520 & 720'nin resmi basın görselleri internete sızdı

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kasim33 5 yıl
tasarımları gerçekten çok hoş keşke böyle android telefonlar olsa
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aura7 6 yıl
720 de ram en az 768 olmalıydı ki alınası olsun.620 den sadece tasarım ve ekran boyutu farklı bir modele ne kadar ihtiyaç var ki ?
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MIKROP DOGAN 6 yıl
620'nin yuvarlak hatları o kadar güzel değil bu köşeliye göre

ama ön kameradan dolayı 520 kaybediyor

520'nin ekran boyutu ve tasarımı 620'nin ön kamerası ve donanımı ile buluşsa çok daha güzel olurdu
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alperencsm 6 yıl
620 modeli bana fiyat olarak uygun olmasına rağmen, o kaplumbağa gibi tipi yüzünden hiç almayı düşünmemiştim. 520 tip olarak bana daha toplu gözüktü.
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Offret 6 yıl
720'yi biraz daha 620 ve 820 arasında bir telefon olarak bekliyordum özellik açısından donanım açısından lumia 620'den farkı olmaması kötü
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bluebest 6 yıl
Tasarım olarak gerçekten çok güzel modeller yapıyor nokia ama 512 mb ram çok can sıkıyor.
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Meakka 6 yıl
İyi de niye 512 Mb RAM? Belki şimdilik ihtiyaç yok ama eninde sonunda bi ihtiyaç olacak RAM'e. Nokia dediğin yıllar geçse de kullanılmalı. Bu telefonlardan alıp da 1.5-2 seneye güzel güzel kullanamayan adamlar çıkacak ortaya. Daha kullanıcı dostu olmalı bence. Tasarımlar gayet güzel.
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lazloo 6 yıl
En azından giriş seviyesi cihaz üretmeye devam ediyorlar.
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memoseler 6 yıl
Nokia kendi tasarım hatlarını buldu. Benim çok hoşuma gidiyor. Uygulama mağazası büyüsede alsam bir tane Pureviewli Nokia.
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SystemApps 6 yıl
şimdi yabancı bi siteden haberini okuyordum ki geç kalmamışsınız :)

ama bunlar merak edilen değil asıl önemli olan diğer modeller.
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