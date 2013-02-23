Lumia 520 & 720'nin resmi basın görselleri internete sızdı

Nokia'nın gelecek hafta Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi 2013'de tanıtması beklenen Lumia 520 ve Lumia 720'nin basın görselleri internete sızdı.

Üst sınıfa hitap eden Lumia 920 ile orta segmente hitap eden Lumia 820'den sonra gelen fiyat performans telefonu Lumia 620'in hemen alt ve üstünde konumlandırılacak olan telefonların teknik detayları henüz kesinleşmiş değil. Ancak çeşitli kaynakların ifadeleri ışığında Lumia 720 (altta), 4.3"lik ekranında 1GHz'lik çift çekirdekli işlemcisi ile 512MB'lık belleğinden aldığı güçle kullanıcılara 8GB'lık dahili depolama alanında Windows Phone deneyimi sunacakken, ailenin fiyat açısından en uygun modeli olacak olan 4 inçlik Lumia 520 (üstte) ise, 720 gibi 1GHz'lik çift çekirdekli işlemcisi ile 512MB'lık belleğinden güç alıp 4GB'lık dahili depolama alanıyla gelecek.

Telefonlarla ilgili resmi bilgiler için birkaç gün daha beklememiz gerekeceğini belirterek; Donanımhaber.com olarak Barselona'daki etkinliği yerinde takip edeceğimizi hatırlatalım.