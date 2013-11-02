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Lumia 525 Kanada'daki bir kampanyada ortaya çıktı

5 yıl
874
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21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 525 Kanada'daki bir kampanyada ortaya çıktı

Nokia'nın geçen hafta yaptığı lansmanda Windows Phone 8 Update 3 güncellemesi taşıyan Lumia 1520 ve Lumia 1320 modellerinin tanıtıldığına şahit olmuştuk.

Bu etkinlikte kaynakların kesin olarak tanıtılmasını beklediği bir model daha vardı ki o da Lumia 525'ti. Windows Phone ekosisteminin neredeyse yüzde 30'dan fazla bir payına sahip olan Lumia 520 modelinin devamı niteliğinde olacak Lumia 525, yine benzer bir fiyat politikası ile satışa sunulacak.

Etkinlikte tanıtılmadığı için ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmeyen Lumia 525, Nokia'nın bir promosyonunda ortaya çıktı.

Kanada'da başlayan Nokia All Access adlı bir promosyonda katılımcılar Lumia 525 modeli ile başka bir etkinliğe iki bilet kazanıyor. İlanda bir hata olduğu kanaatine karşı promosyonun kurallar kısmında da Lumia 525 isminin geçmesi bu cihazın kastedildiğini gösteriyor. 

Organizasyon firması bir süre sonra ilanı düzenleyerek ödül cihazını Lumia 520 olarak değiştirdi. Ancak cihazın tanıtılmasına kısa bir süre kaldığına dair ihtimaller de güçlenmiş oldu. 

http://vr-zone.com/articles/nokia-accidentally-confirms-unreleased-lumia-525-color-options-get-leaked/62446.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
utkuokulu 5 yıl en beğenilen Dexter Morgan
Gregor Mendel
4 çekirdekli 41mp kameralı lumia çıksın artık

Sen en iyisi bezelyelerinle çalışmaya devam et.
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eofdred 5 yıl doctor5945
doctor5945

1020 deki cıkıntıyı yok edip 925 ıncelıgıne ve hafıflıgıne dusurup s800 adreno 330 koyarlarsa 32gb dahili artı mc sd kart yuvası ilave ederlerse boyutta aynı kalırsa 41mp kameralı mükemmel bır cıhaz cıkar ortaya

kanat tak uçsun birde
doctor59451020 deki cıkıntıyı yok edip 925 ıncelıgıne ve hafıflıgıne dusurup s800 adreno 330 koyarlarsa 32gb dahili artı mc sd kart yuva...
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Sentez* 5 yıl
Ne zaman ülkemize gelir ki?
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Charles Bartowski 5 yıl
520ye ek olarak flash clearback koysalar yeter
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e-Militarist 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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doctor5945 5 yıl
1020 deki cıkıntıyı yok edip 925 ıncelıgıne ve hafıflıgıne dusurup s800 adreno 330 koyarlarsa 32gb dahili artı mc sd kart yuvası ilave ederlerse boyutta aynı kalırsa 41mp kameralı mükemmel bır cıhaz cıkar ortaya
1 Yanıt Yanıtla
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eofdred 5 yıl doctor5945
doctor5945

1020 deki cıkıntıyı yok edip 925 ıncelıgıne ve hafıflıgıne dusurup s800 adreno 330 koyarlarsa 32gb dahili artı mc sd kart yuvası ilave ederlerse boyutta aynı kalırsa 41mp kameralı mükemmel bır cıhaz cıkar ortaya

kanat tak uçsun birde
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okan_cehapelioglu 5 yıl
kanada tam yaşanılacak yer
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Dexter Morgan 5 yıl
4 çekirdekli 41mp kameralı lumia çıksın artık
1 Yanıt Yanıtla
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utkuokulu 5 yıl Dexter Morgan
Gregor Mendel
4 çekirdekli 41mp kameralı lumia çıksın artık

Sen en iyisi bezelyelerinle çalışmaya devam et.
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Nokia Specialist 5 yıl
Ben Kanada ya gidiyom beyler
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mr.cheek 5 yıl
Aslinda kanada guzul yer.
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senersongur 5 yıl
Kanada'ya göçmek lazım.
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