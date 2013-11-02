Lumia 525 Kanada'daki bir kampanyada ortaya çıktı





Nokia'nın geçen hafta yaptığı lansmanda Windows Phone 8 Update 3 güncellemesi taşıyan Lumia 1520 ve Lumia 1320 modellerinin tanıtıldığına şahit olmuştuk.





Bu etkinlikte kaynakların kesin olarak tanıtılmasını beklediği bir model daha vardı ki o da Lumia 525'ti. Windows Phone ekosisteminin neredeyse yüzde 30'dan fazla bir payına sahip olan Lumia 520 modelinin devamı niteliğinde olacak Lumia 525, yine benzer bir fiyat politikası ile satışa sunulacak.





Etkinlikte tanıtılmadığı için ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmeyen Lumia 525, Nokia'nın bir promosyonunda ortaya çıktı.





Kanada'da başlayan Nokia All Access adlı bir promosyonda katılımcılar Lumia 525 modeli ile başka bir etkinliğe iki bilet kazanıyor. İlanda bir hata olduğu kanaatine karşı promosyonun kurallar kısmında da Lumia 525 isminin geçmesi bu cihazın kastedildiğini gösteriyor.





Organizasyon firması bir süre sonra ilanı düzenleyerek ödül cihazını Lumia 520 olarak değiştirdi. Ancak cihazın tanıtılmasına kısa bir süre kaldığına dair ihtimaller de güçlenmiş oldu.

http://vr-zone.com/articles/nokia-accidentally-confirms-unreleased-lumia-525-color-options-get-leaked/62446.html