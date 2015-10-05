Lumia 950 XL 3340 mAh kapasiteli çıkarılabilir batarya ile birlikte gelecek

Microsoft'un yarın düzenleyeceği etkinlikte yeni Lumia modellerini resmiyete kavuşturması bekleniyor. Ancak daha önceki sızıntılar ve şirketin telefonları yanlışlıkla internet sitesine eklemesi zaten bir çok ortaya çıkardı. Yeni paylaşılan bir fotoğraf ise Lumia 950 XL'in bataryası hakkındaki bilinmeyenlere ışık tutuyor.

Bir prototipe ait olduğu söylenen fotoğrafta akıllı telefonun çıkarılabilir 3340 mAh kapasiteli bile sahip olduğu görülüyor. Bataryanın değiştirilebilir olması aslında Microsoft'un üst seviye modellerinde pek yer vermediği bir özellik ancak bu durum değişecek gibi. Daha önce ortaya çıkan özellikler ise 5.7" boyunda 2K çözünürlük sunabilen dokunmatik ekran, 20 MP ZEISS lense sahip arka kamera ve 32 GB depolama alanı ve MicroSD kart desteği şeklinde. Akıllı telefonun yarın resmi olarak duyurulması bekleniyor.