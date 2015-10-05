Lumia 950 XL 3340 mAh kapasiteli çıkarılabilir batarya ile birlikte gelecek

Microsoft'un yarın düzenleyeceği etkinlikte yeni Lumia modellerini resmiyete kavuşturması bekleniyor. Ancak daha önceki sızıntılar ve şirketin telefonları yanlışlıkla internet sitesine eklemesi zaten bir çok ortaya çıkardı. Yeni paylaşılan bir fotoğraf ise Lumia 950 XL'in bataryası hakkındaki bilinmeyenlere ışık tutuyor.
Bir prototipe ait olduğu söylenen fotoğrafta akıllı telefonun çıkarılabilir 3340 mAh kapasiteli bile sahip olduğu görülüyor. Bataryanın değiştirilebilir olması aslında Microsoft'un üst seviye modellerinde pek yer vermediği bir özellik ancak bu durum değişecek gibi. Daha önce ortaya çıkan özellikler ise 5.7" boyunda 2K çözünürlük sunabilen dokunmatik ekran, 20 MP ZEISS lense sahip arka kamera ve 32 GB depolama alanı ve MicroSD kart desteği şeklinde. Akıllı telefonun yarın resmi olarak duyurulması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yaziyim net olsun.s5 ekran orani 69,6% iken z2'ninki 69,3%,s6'ninki 70,7% ve z3/z3+'in ise 70,9%.
Su gecirmezlik ve stereo hoparlorler kasayi buyuten ozellikler olmasina ragmen samsung'dan eksigi yok kasa orani olarak.samsung hoparloru tek ve arkada oldugundan masaya koyunca altta kalıp sesi az cikiyor.samsung kullandigim icin telefonu cogu zaman ters koymak zorunda kalıyorum.sony hoparloru one almakla cok akilli bir is yapmis hem de 2 tane.
Ekran elestirileri de 2 yil once z1'in cikmasiyla son buldu.
bitmedi şu çerçeve tartışması.sony hem stereo hoparlör hem su geçirmezlik sunan tek telefon.buna rağmen z2 ve z3'ün galaxy rakiplerini kıyaslyınca daha iyi kasa oranına sahip olduğu görülüyor.sony'dan iyi kasa oranı sadece lg'de var.lg'de de saydığım özellikler yok.bunu hala nasıl temcit pilavı gibi yazmaktan bıkmadınız.
kamera z5't, ekran da z1'de düzeldi.2 sene oldu.