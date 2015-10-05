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Lumia 950 XL 3340 mAh kapasiteli çıkarılabilir batarya ile birlikte gelecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,8b
1
31
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Lumia 950 XL 3340 mAh kapasiteli çıkarılabilir batarya ile birlikte gelecek
 
Microsoft'un yarın düzenleyeceği etkinlikte yeni Lumia modellerini resmiyete kavuşturması bekleniyor. Ancak daha önceki sızıntılar ve şirketin telefonları yanlışlıkla internet sitesine eklemesi zaten bir çok ortaya çıkardı. Yeni paylaşılan bir fotoğraf ise Lumia 950 XL'in bataryası hakkındaki bilinmeyenlere ışık tutuyor.
Bir prototipe ait olduğu söylenen fotoğrafta akıllı telefonun çıkarılabilir 3340 mAh kapasiteli bile sahip olduğu görülüyor. Bataryanın değiştirilebilir olması aslında Microsoft'un üst seviye modellerinde pek yer vermediği bir özellik ancak bu durum değişecek gibi. Daha önce ortaya çıkan özellikler ise 5.7" boyunda 2K çözünürlük sunabilen dokunmatik ekran, 20 MP ZEISS lense sahip arka kamera ve 32 GB depolama alanı ve MicroSD kart desteği şeklinde. Akıllı telefonun yarın resmi olarak duyurulması bekleniyor.

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aycibin 4 yıl en beğenilen Guest-97084050D
kullanici1234tr
aycibin
kullanici1234tr

QuexSeeL

Güzel, kullanıcı dostu hamleler bunlar. Sabit pil Sony de mantıklı suya dayanıklılık bakımından ama ya diğer firmalar???

Sonyninde çerçeve ve kasası mantıklı değil hocam :( bide kamera ve ekran.kusursuz bir firma yok gibi şuan. Hepsinin az çok eksikliği var

bitmedi şu çerçeve tartışması.sony hem stereo hoparlör hem su geçirmezlik sunan tek telefon.buna rağmen z2 ve z3'ün galaxy rakiplerini kıyaslyınca daha iyi kasa oranına sahip olduğu görülüyor.sony'dan iyi kasa oranı sadece lg'de var.lg'de de saydığım özellikler yok.bunu hala nasıl temcit pilavı gibi yazmaktan bıkmadınız.

kamera z5't, ekran da z1'de düzeldi.2 sene oldu.

Bak hocam z3,z3+,z5te ekran nasıldır bilmiyorum yalan söylemek istemiyorum çünkü ama z,z1,z2'yi bizzat karşılaştırdım ve rakiplerinin bariz gerisinde kalıyor.Özellikle z,z1 ve türevi.

Yaziyim net olsun.s5 ekran orani 69,6% iken z2'ninki 69,3%,s6'ninki 70,7% ve z3/z3+'in ise 70,9%.

Su gecirmezlik ve stereo hoparlorler kasayi buyuten ozellikler olmasina ragmen samsung'dan eksigi yok kasa orani olarak.samsung hoparloru tek ve arkada oldugundan masaya koyunca altta kalıp sesi az cikiyor.samsung kullandigim icin telefonu cogu zaman ters koymak zorunda kalıyorum.sony hoparloru one almakla cok akilli bir is yapmis hem de 2 tane.

Ekran elestirileri de 2 yil once z1'in cikmasiyla son buldu.
kullanici1234traycibinkullanici1234trQuexSeeLGüzel, kullanı...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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QuexSeeL 4 yıl
Güzel, kullanıcı dostu hamleler bunlar. Sabit pil Sony de mantıklı suya dayanıklılık bakımından ama ya diğer firmalar???
1 Yanıt Yanıtla +6
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aycibin 4 yıl Guest-97084050D
kullanici1234tr

QuexSeeL

Güzel, kullanıcı dostu hamleler bunlar. Sabit pil Sony de mantıklı suya dayanıklılık bakımından ama ya diğer firmalar???

Sonyninde çerçeve ve kasası mantıklı değil hocam :( bide kamera ve ekran.kusursuz bir firma yok gibi şuan. Hepsinin az çok eksikliği var

bitmedi şu çerçeve tartışması.sony hem stereo hoparlör hem su geçirmezlik sunan tek telefon.buna rağmen z2 ve z3'ün galaxy rakiplerini kıyaslyınca daha iyi kasa oranına sahip olduğu görülüyor.sony'dan iyi kasa oranı sadece lg'de var.lg'de de saydığım özellikler yok.bunu hala nasıl temcit pilavı gibi yazmaktan bıkmadınız.

kamera z5't, ekran da z1'de düzeldi.2 sene oldu.
kullanici1234trQuexSeeLGüzel, kullanıcı dostu hamleler bunlar. Sabit pil Sony de mantıklı suya dayanıklılı...
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4 Yanıt Yanıtla +5
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Xtrud 4 yıl
Tasarımdan kaybediyor bu seferde
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kadirirdem 4 yıl
Bataryası iyi olmuş
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Orgeneral 4 yıl
Bakalım bu pil ile lumia 950 xl 'nin kullanım süresi ne olacak.
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tugares 4 yıl
Haber ms lumia pil seviyesi ile alakalı aşağıdaki konuşmalar Sony ve diğer firmalar arasındaki kavgaya dönmüş. Bunun yeri bu haber değil bence arkadaşlar
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acmtncy 4 yıl
istanbulbirbaska
aycibin
kullanici1234tr
QuexSeeL Güzel, kullanıcı dostu hamleler bunlar. Sabit pil Sony de mantıklı suya dayanıklılık bakımından ama ya diğer firmalar???
Sonyninde çerçeve ve kasası mantıklı değil hocam :( bide kamera ve ekran.kusursuz bir firma yok gibi şuan. Hepsinin az çok eksikliği var
bitmedi şu çerçeve tartışması.sony hem stereo hoparlör hem su geçirmezlik sunan tek telefon.buna rağmen z2 ve z3ün galaxy rakiplerini kıyaslyınca daha iyi kasa oranına sahip olduğu görülüyor.sonydan iyi kasa oranı sadece lgde var.lgde de saydığım özellikler yok.bunu hala nasıl temcit pilavı gibi yazmaktan bıkmadınız. kamera z5t, ekran da z1de düzeldi.2 sene oldu.
Bumu düzelmiş z1 in ekranı , millete dandik ekranzı z ve z1 leri fahiş fiyattan itelediler. Amiral gemisi telefonda en adi ekranı kullanmışlardı. Z2 ile zorlada olsa düzelttiler.
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Aynı çerçeve oranı gibi millet bir kere ezberledi (xperia z'nin kötü ekranı ile) sonra hala aynı şeyler. adamlar 4 tane ips ekranlı model çıkardı hala ekran kötü muhabbeti dönüyor.
Z1'in ekranına gelince ekran ips olmadığı için geniş açıyla bakınca renkler soluyor. Bu görüş açısı muhabbetini de kim çıkardıysa. Sanki millet sürekli yan tutuyormuş gibi dealbreaker yaptılar. Gitmiş ne kadar yandan çekilmiş fotoğraf varsa onları koymuşsunuz. Z1 ekranına yukarıdan bakıldığında ips ekranlardan pek bir farkı yok. Zaten incelemelerinde de z1'in ekranına açı muhabbeti hariç kötü diyen yok. Elimde z1, z2 ve ip5s var. Renkli bir fotoğraf açtığınızda renkler arasındaki farkı ayırt edemezsiniz. Tabi ips olsaymış daha iyi olurmuş ama z1'in ekranına dandik diyen adam ezbere sallıyordur.
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olağan_şüpheli 4 yıl
Almayın.
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deoksiriboz1001 4 yıl
Tamam tamam en kral telefon sony gerisi çöp. Hah rahatlayın şimdi
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Whippoorwill 4 yıl
Gerçekten harika olmuş.


En faydalı özelliklerden biri.
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MrHS 4 yıl
Bi konu daha saçma sapan tartışmalar yüzünden amacından sapmış.Aferin size...
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#Gakko_ 4 yıl
Zamanında 1520'de böyle bir özellik olsa, koşa koşa gider alırdım vallahi!
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istanbulbirbaska 4 yıl #Gakko_
#Gakko_

Zamanında 1520'de böyle bir özellik olsa, koşa koşa gider alırdım vallahi!

1520 dede batarya değişiyor ama vidalarıyla arka kapağı sökmek lazım.

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