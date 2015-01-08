Lumia cihazlar için Denim güncellemesi Türkiye'de de başladı

Denim güncellemesi ile Lumia cihazlar sınırlı kullanım seçeneğine de kavuşacak. Telefonunuzu bir başkasına verirken kullanılmasını istemediğiniz uygulamaları gizleyebileceksiniz. Artık tüm akıllı telefonlarda sıkça görmeye başladığımız bu özellik ile akıllı cihazlarınızı çocuklara veya bir başkasına vermek durumunda kalırsanız bu kişinin gizlediğiniz uygulamalara erişmesi mümkün olmayacak.

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