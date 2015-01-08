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Lumia cihazlar için Denim güncellemesi Türkiye'de de başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,1b
1
71
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Lumia cihazlar için Denim güncellemesi Türkiye'de de başladı
Windows Phone 8.1 kullanıcılarının merakla beklediği Denim güncellemesi an itibariyle ülkemizde de başladı.İlk etapta Lumia 520, 525(Avea),535 ve 620 modelleri için başlatılan güncellemenin kısa süre içinde diğer Lumia modelleri için de yayınlanacağı tahmin ediliyor. Şimdilik güncelleme yayınlanan cihaz sahipleri ayarlar bölümünden güncellemeleri denetle seçeneğini kullanarak Denim güncellemesi kurulumunu yapabilirler.

Geçtiğimiz günlerde Lumia Camera adını alan Nokia Camera uygulaması da bir takım yenilikleri de güncelleme ile beraberinde getiriyor.Yeni sesli fotoğraf yakalama özelliği ile kamera uygulaması açıkken "Hey Cortana" diyerek fotoğraf çekilebilecek. Ayrıca kamera kısmında noise denilen bulanıklık azaltılarak daha canlı görüntüler yakalamanıza imkan sunulacak.  Otomatik HDR ve akıllı flaş gibi özellikler de kullanıcıların daha güzel kareler yakalamasında yardımcı olacak.

Kamera uygulaması dışında internet performansında da hız ve güvenlik ile ilgili önemli geliştirmeler sunan güncelleme evinizde ya da dışarıda kablosuz ağlara bağlandığınızda daha güvenli şekilde internete girmenize olanak sağlayacak. Ayrıca güncelleme ile Internet Explorer Mobil tarayıcısının da performansı artacak.

Denim güncellemesi ile Lumia cihazlar sınırlı kullanım seçeneğine de kavuşacak. Telefonunuzu bir başkasına verirken kullanılmasını istemediğiniz uygulamaları gizleyebileceksiniz. Artık tüm akıllı telefonlarda sıkça görmeye başladığımız bu özellik ile akıllı cihazlarınızı çocuklara veya bir başkasına vermek durumunda kalırsanız bu kişinin gizlediğiniz uygulamalara erişmesi mümkün olmayacak.
Bu özelliklerin yanı sıra farklı kişilerden gelen mesajları tek bir mesajda toplayarak yeniden yönlendirme, alarm uygulamasında ki erteleme süresini kişiselleştirme, kullanımı daha kolay canlı klasörler oluşturma gibi ufak detaylar da cihazlara eklenecek.

Diğer Lumia modelleri için güncellemeler bu bağlantı tıklanılarak takip edilebilir.
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2 Avatar Avatar
Oluruna Bırak! 4 yıl
525
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alierennet 4 yıl
Benim 1320'e hala gelmedi.
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MrSAVIOR 4 yıl
925 hala beklemedeyiz :D
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a_y_k_u_t 4 yıl
525 :(
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Mr xXx 4 yıl
Bende Windowsphone almak istiyorum fakat böyle haberler görünce gülüyorum
ay kıyamam diyesim geliyo
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egowest 4 yıl
Bizde size gülüyoruz sıkıntı yok
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nightsoldier 4 yıl
525ten bildiriyorum, guncelleme halen gelmedi
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qaanx 4 yıl
Ben elimdeki telefonun hangi Lumia olduğunu unuttum biraz daha geç gelirse elimdeki Lumia mıydı diye sorgulamaya başlıcam 🙈🙉🙊
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MrSAVIOR 4 yıl
925e hala gelmedi
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Whippoorwill 4 yıl MrSAVIOR
MrSAVIOR
925e hala gelmedi

Aynen hocam sabrım taşıyor.
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Live yourlife 4 yıl
930, 1020, 1520 gibi amiral gemisi telefonlara hala güncelleme beklemekteyiz.
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Glorfindel1907 4 yıl Live yourlife
Radyoaktifmadde

930, 1020, 1520 gibi amiral gemisi telefonlara hala güncelleme beklemekteyiz.

520 ve 525'e gelip bu cihazlara gelmemesi çok garip bir durum düşününce
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AMERICAN 4 yıl


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Şeriat Sucuğu 4 yıl
Sabretmeyi Windows Phone ile öğrendik biz.

Oyle haber başlıklarına güncelleme çıktı yayınlandı diye de yazmayın lütfen.

Cihazların bi kısmına güncelleme yayınlandı kalanına başka sefere inşallah
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