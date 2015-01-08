Lumia cihazlar için Denim güncellemesi Türkiye'de de başladı

Geçtiğimiz günlerde Lumia Camera adını alan Nokia Camera uygulaması da bir takım yenilikleri de güncelleme ile beraberinde getiriyor.Yeni sesli fotoğraf yakalama özelliği ile kamera uygulaması açıkken "Hey Cortana" diyerek fotoğraf çekilebilecek. Ayrıca kamera kısmında noise denilen bulanıklık azaltılarak daha canlı görüntüler yakalamanıza imkan sunulacak. Otomatik HDR ve akıllı flaş gibi özellikler de kullanıcıların daha güzel kareler yakalamasında yardımcı olacak.
Kamera uygulaması dışında internet performansında da hız ve güvenlik ile ilgili önemli geliştirmeler sunan güncelleme evinizde ya da dışarıda kablosuz ağlara bağlandığınızda daha güvenli şekilde internete girmenize olanak sağlayacak. Ayrıca güncelleme ile Internet Explorer Mobil tarayıcısının da performansı artacak.
Denim güncellemesi ile Lumia cihazlar sınırlı kullanım seçeneğine de kavuşacak. Telefonunuzu bir başkasına verirken kullanılmasını istemediğiniz uygulamaları gizleyebileceksiniz. Artık tüm akıllı telefonlarda sıkça görmeye başladığımız bu özellik ile akıllı cihazlarınızı çocuklara veya bir başkasına vermek durumunda kalırsanız bu kişinin gizlediğiniz uygulamalara erişmesi mümkün olmayacak.Bu özelliklerin yanı sıra farklı kişilerden gelen mesajları tek bir mesajda toplayarak yeniden yönlendirme, alarm uygulamasında ki erteleme süresini kişiselleştirme, kullanımı daha kolay canlı klasörler oluşturma gibi ufak detaylar da cihazlara eklenecek.
Diğer Lumia modelleri için güncellemeler bu bağlantı tıklanılarak takip edilebilir.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynen hocam sabrım taşıyor.
520 ve 525'e gelip bu cihazlara gelmemesi çok garip bir durum düşününce
Oyle haber başlıklarına güncelleme çıktı yayınlandı diye de yazmayın lütfen.
Cihazların bi kısmına güncelleme yayınlandı kalanına başka sefere inşallah