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MAGZET projesi mobil cihazlara MagSafe tarzı bir koruma sağlama amacında

4 yıl
1,5b
1
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MAGZET projesi mobil cihazlara MagSafe tarzı bir koruma sağlama amacında

Apple'ın MagSafe adındaki adaptör bağlantı ucu sayesinde kablonun kazara çekilmesi esnasında MacBook cihazının sürüklenmesinin veya düşmesinin önüne geçiliyor. MAGZET projesi bu sistemi mobil cihazlara uyarlamayı planlıyor.
Kickstarter üzerinde destek arayan MAGZET projesi, birbirine mıknatıs ile yapışan iki parçadan oluşuyor. İlk parça erkek jak barındırıyor ve mobil cihazın kulaklık girişine takılıyor. İkinci parça ise dişi jak ve buraya da kulaklık ucu takılıyor.
Kullanıcı akıllı telefonuna kulaklık kablosunu bağladıktan sonra farkında olmadan ani bir hareket yaparsa bu mıknatıslı yapılar birbirinden ayrılıyor ve telefonu düşmekten koruyor. Kullanıcı parçaları tekrar birleştirerek müzik keyfine devam edebiliyor.
Sürekli müzik dinleyenler ve kulaklıkla konuşanlar için aslında bu tür kazalar sıkça yaşanıyor. Hatta kulaklık kablosunun koptuğu bile oluyor. Girişim bu açıdan oldukça hassas bir noktayı yakalamış.
Kullanıcı isterse bir adet dişi jak parçası ve birden fazla erkek jak parçası alarak de seti kullanabiliyor. Erkek jak parçası cihazda takılı olarak dururken, dişi jak parçasını takarak hemen kullanmaya başlayabiliyor. MAGZET en az 35$ bağışlarda destekçilere hediye edilecek ve dağıtım da Aralık ayında başlayacak.



https://www.kickstarter.com/projects/magzet/magzet-the-audio-jack-reinvented-with-the-power-of Yorum Yaz
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