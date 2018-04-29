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MMX efsanesi devam ediyor

MMX Hill Dash 2 oyunu birebir büyük araç yarışlarını geri getiriyor. Oyuncular en iyi araçlarıyla gerçek zamanlı olarak diğer oyuncularla kozlarını paylaşacak.
1 yıl
2,3b
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1
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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MMX efsanesi devam ediyor

2015 yılında MMX Racing ile bire bir büyük araç yarışlarını beğenimize sunan Hutch Games, sonrasında MMX Hill Dash ile oyunu daha eğlenceli hale getirmişti. MMX Hill Dash 2 ile heyecan devam ediyor.

MMX Hill Dash 2 neler sunuyor?

MMX Hill Dash 2 yine bire bir rakiplerle yüksek tepelerde mücadele verdiğimiz bir oyun. Ekrandaki gaz ve fren pedalları ile kontrol ettiğimiz aracımızla pistte en uzun mesafeye gitmeye çalışıyoruz.

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Büyük tepeler ve çember rampalar gibi pek çok zorlu engelleri aşmaya çalışırken dengeyi de korumak zorundasınız. Takla attığınız anda araç patlıyor ve oyun bitiyor. Ayrıca yolda benzin bidonları da topluyorsunuz zira benzin tüm piste yetmiyor.

Elde ettiğiniz paralarla aracınızı güçlendirerek veya yeni araçlar alarak en iyi zamanları elde etmeye çalışıyorsunuz. Bir süre diğer oyuncuların skorlarına karşı yarışırken sonrasında PvP bölümü de açılıyor ve dişe diş mücadeleler yapıyorsunuz.

Fizik motorunu iyi bir şekilde optimize eden oyun ücretsiz olarak uzun süreler oynanabiliyor. Gerçekçi görselleri ile adının hakkını veren oyun indirmeye sunuldu.

MMX Hill Dash 2: Google Play II App Store




 

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intel7mix 1 yıl
Hastanede veya sıra beklerken zaman geçirmek için baya keyifli zaman geçirmenizi sağlar
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