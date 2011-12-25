MOTOACTV cihazına Honeycomb arayüzü port edildi

Motorola'nın giderek büyüyen fitness takip cihazları pazarına iddialı bir giriş yaptığı MOTOACTV modeli bir geliştiricinin elinde çok daha fazlasını sunar hale geldi. Daha önce PlayBook modelini root etmeyi başaran DingleBerry topluluğundan Chris Wade adlı geliştirici bu kez MOTOACTV modelini mini bir tablete çevirmeyi başardı.





Chris Wade, MOTOACTV cihazını hem parçalarına ayırdı hem de Android çekirdeği üzerinde çalışan sistemi root etmeyi başardı. Root işleminden sonra Wade cihaza CyanogenMod modifiyeli Google uygulamaları, Honeycomb arayüzü ve Android Market yüklemeyi başardı.





Çalışmasını sunduğu videoda 1.6 inç ekranda bir Honeycomb arayüzünü nasıl kullandığını da takipçilerine gösterdi. Modifiye edilmiş cihazda uygulamalar yavaş da olsa sorunsuz çalışıyor. YouTube videoları HD olmadan izlenebiliyor. Kablosuz olarak internete bağlanmak ve gezinmek mümkün. Arayüzün kullanımı için parmakla ekrana dokunma çabası ise oldukça ilginç görünüyor.





MOTOACTV cihazı içerisinde 600MHz hızında çalışan Texas Instruments üretimi OMAP 3630 işlemci, 256MB RAM, WiFi, Bluetooth 4.0, ANT+ fitness cihazları için bağlantı standardı desteği, 8GB/16GB depolama kapasitesi, GPS gibi etkileyici bir donanım sunuyor. Cihazın standart arayüzü Gingerbread üzerinde çalışıyor.





Çalışma Android işletim sisteminin pek çok konfigürasyon üzerinde sorunsuz çalışabildiğini göstermek açısından güzel.