Son milli korvet denize indirildi, milli fırkateynde düğmeye basıldı

Türkiye'nin milli savaş gemisi üretmek amacıyla başlattığı MILGEM projesi kapsamında üretilen son korvet olan F514 bordo numaralı TCG Kınalıada düzenlenen törenle denize indirildi. Yine aynı törende MILGEM projesinin 5. gemisi olan ve İ sınıfı fırkateyn olarak üretilecek olan TCG İSTANBUL'un inşaasına başlandı.

113,2 metre boya 14,4 m genişliğe sahip olacak olan gemi 29 knot sürate ulaşabilecek. Üzerinde 1 adet Seahawk helikopteri taşıyabilecek olan geminin radarda görünürlüğünün de ADA sınıfı korvetler gibi düşük olması bekleniyor.

Geminin diğer özellikleri ise şöyle: