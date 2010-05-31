MSI, GeForce GTX 465 modelini kullanıma sunuyor

Computex 2010 fuarı kapsamında GeForce GTX 465, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin Twin Frozr II soğutmalı özel versiyonlarını göstermesi beklenen MSI, referans tasarımlı GeForce GTX 465 modelini duyurdu. GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Paralel işlemci sayısı 352 olarak belirlenen yeni modelde, grafik işlem birimi 607MHz'de, paralel işlem birimleri 1215MHz'de ve bellekler de 3206MHz'de görev yapıyorlar.

Tasarım olarak Nvidia'nın referans tasarımını esas alan, farklı olaraksa Military Class serisi yüksek kaliteli komponentlerle (SSC, Hi-C Cap vb.) donatılan DirectX 11 destekli ekran kartı için beraberinde gelen Afterburner uygulaması sayesinde, kullanıcıların GPU voltajı ile oynayabileceği ve bu sayada hız aşırtma ile daha yüksek grafik işlemci frekanslarına ulaşabilecekleri belirtiliyor.

GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'de olduğu gibi çoklu kart kurulumları için üç yollu SLI, çoklu monitör kurulumları için üçlü monitör ve daha gerçekli oyun deneyimi için PhysX desteği sunan ekran kartında, görüntü aktarımı içinse iki DVI ve HDMI çıkışlarına yer veriliyor. MSI, GeForce GTX 465 modelini 280$ civarı bir fiyatlandırma ile yurt dışında kullanıma sunuyor.