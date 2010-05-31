Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI, GeForce GTX 465 modelini kullanıma sunuyor

8 yıl
7,4b
1
3
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MSI, GeForce GTX 465 modelini kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör

Computex 2010 fuarı kapsamında GeForce GTX 465, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerinin Twin Frozr II soğutmalı özel versiyonlarını göstermesi beklenen MSI, referans tasarımlı GeForce GTX 465 modelini duyurdu. GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Paralel işlemci sayısı 352 olarak belirlenen yeni modelde, grafik işlem birimi 607MHz'de, paralel işlem birimleri 1215MHz'de ve bellekler de 3206MHz'de görev yapıyorlar.

Tasarım olarak Nvidia'nın referans tasarımını esas alan, farklı olaraksa Military Class serisi yüksek kaliteli komponentlerle (SSC, Hi-C Cap vb.) donatılan DirectX 11 destekli ekran kartı için beraberinde gelen Afterburner uygulaması sayesinde, kullanıcıların GPU voltajı ile oynayabileceği ve bu sayada hız aşırtma ile daha yüksek grafik işlemci frekanslarına ulaşabilecekleri belirtiliyor.

GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'de olduğu gibi çoklu kart kurulumları için üç yollu SLI, çoklu monitör kurulumları için üçlü monitör ve daha gerçekli oyun deneyimi için PhysX desteği sunan ekran kartında, görüntü aktarımı içinse iki DVI ve HDMI çıkışlarına yer veriliyor. MSI, GeForce GTX 465 modelini 280$ civarı bir fiyatlandırma ile yurt dışında kullanıma sunuyor.

MSI, GeForce GTX 465 modelini kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör

MSI, GeForce GTX 465 modelini kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tarkancek 8 yıl
kartın arkasıda ki boşlukta ızgaralı bir tasarım olsaymış güzel görünürmüş faten arkadan içinin gözükmesi biraz kötü ollmuşş:SS
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 8 yıl
tr de fiyat ne olu acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
azk 8 yıl
biraz daha yüksek olur sanırım 299$+kdv gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Panasonic HDC-TM700 Full HD video kamera video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim