MSI özel tasarımlı GeForce GTS 450 Cyclone modelini duyurdu

Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, resmi tanıtımı bugün yapılan GeForce GTS 450'yi temel alan N450GTS Cyclone isimli yeni ekran kartını duyurdu. Referans tasarımlı GeForce GTS 450 modelinden farklı olarak sahip olduğu soğutucuyla dikkatleri üzerine çeken karta, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'su güç veriyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 850MHz GPU, 1700MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 90mm çapında fana, iki ısı borusuna ve bakır tabana sahip soğutucu sayesinde referans modele kıyasla 17 derece daha serin çalışan GeForce GTS 450 Cyclone, CUDA, PhysX ve 3DVision gibi teknolojilere destek sunuyor ve çoklu ekran kartı konfigürasyonları için çift yollu SLI kurulumuna olanak tanıyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olan ekran kartı, standart modele göre bir miktar daha yüksek fiyat etiketiyle önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak.