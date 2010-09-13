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MSI özel tasarımlı GeForce GTS 450 Cyclone modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,5b
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11
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, resmi tanıtımı bugün yapılan GeForce GTS 450'yi temel alan N450GTS Cyclone isimli yeni ekran kartını duyurdu. Referans tasarımlı GeForce GTS 450 modelinden farklı olarak sahip olduğu soğutucuyla dikkatleri üzerine çeken karta, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'su güç veriyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 850MHz GPU, 1700MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 90mm çapında fana, iki ısı borusuna ve bakır tabana sahip soğutucu sayesinde referans modele kıyasla 17 derece daha serin çalışan GeForce GTS 450 Cyclone, CUDA, PhysX ve 3DVision gibi teknolojilere destek sunuyor ve çoklu ekran kartı konfigürasyonları için çift yollu SLI kurulumuna olanak tanıyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olan ekran kartı, standart modele göre bir miktar daha yüksek fiyat etiketiyle önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak.


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mmbakir 9 yıl
Acaba neden hala Bu Ekran Kartlarında işlemcinin değiştirilebilir olanını yapmadılar, sonuçta onun üzerindede bir işlemci var ve değiştirilebilir olsa nasıl olurdu, al tak bi standart işlemci bak nasıl çalışır diye düşünmeden edemiyorum yada i7 ve i5 kombinasyonu nasıl olurdu çift işlemci :) haha..
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vidoko 9 yıl
uygun fiyatla verildikten sonra neden olmasın .. nvidiadan böyle bir güzellikte zor görünüyor
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El Mukteda 9 yıl
@Riqimaru hocam 5830'u biliyoruz da GTX470 te fail olmuş


GTS455 Cyclone'u beklemek lazım 5770 karşısında şansı olur ve oc'la GTX460'ı yakalar diye tahmin ediyorum.
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OverClocK1ng 9 yıl
Ya zaten extreme gamers için Physx olmadan oynamanın hiçbir anlamı yok. GTX480 için demiyorum ama GTX460 ı ne kadar overclock yaparsan yap 1920*1080 de full ayarlarda Physx açıkken cortlar. Bu yüzden dediğin gibi GTX460 X2 gerçekten çok iyi bir kart olurdu. Hatta o karttan 2 tane takan bir sürü kişi çıkardı. GTX480 X2 gereksiz olur. Bence onun yerine 2 tane GTX460 X2 epey iyi performans verirdi. Diğeri Extreme Gamer - TEDAŞ Ortaklığı A.Ş. olur.
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aydogdu1453 9 yıl
Tutmaz bu kart gtx 460 varken yüzüne bakılmaz hele birde 5770 var al tadına bak.
Önce adam olup düzgün bir revizyon yada gtx 460 x2 yada 480 x2 yapsınlarda ondan sonra milleti phsyx cuda diye kandırmaya çalışsınlar.
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thepunisherWZ 9 yıl

aydogdu1453

Tutmaz bu kart gtx 460 varken yüzüne bakılmaz hele birde 5770 var al tadına bak.
Önce adam olup düzgün bir revizyon yada gtx 460 x2 yada 480 x2 yapsınlarda ondan sonra milleti phsyx cuda diye kandırmaya çalışsınlar.


+1
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hapocod 9 yıl
buda incelemesi
techpowerup.com/...
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Dovahkiin 9 yıl
hapocod

buda incelemesi
techpowerup.com/...


Yuh 5770 ve GTX 260'a bak sen hele, şaka mı bu yoksa WoW'un gazabına mı uğramış kartlar

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Cyclone modeli 460'ta gayet başarılıydı, eminim bunda da başarılıdır ama referans modeller bile pahalıyken bu hiç alınabilir olmaz...
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