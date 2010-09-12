MSI özel tasarımlı GeForce GTX 480 Lightning modelini tanıttı

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, uzun süredir üzerinde çalıştığı Lightning serisi GeForce GTX 480 modelini tanıttı. Firma tarafından sınıfındaki en gelişmiş kart olarak lanse edilen N480GTX isimli yeni model, başta soğutucusu olmak üzere, sahip olduğu detaylarla dikkat çekmeyi başarıyor ve yüksek performans tutkunlarına göz kırpıyor.

ATi Radeon HD 5870 tabanlı Lightning modelinde olduğu gibi, ciddi bir mühendislik çalışması sonucunda ortaya çıkartılan yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sundan güç alıyor. 384-bit bellek veri yoluna, 480x paralel işlem birimine ve 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart, hız aşırtmalı olarak sunulacak.

Grafik işlem birimi 750MHz'de, paralel işlemcileri 1500MHz'de ve bellekleri de 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, MSI tarafından geliştirilen Twin Frozr III soğutucusunu kullanıyor. 90mm çapında iki adet fana ve 5 adet ısı borusuna sahip olan soğutucunun, kartı hem serin tuttuğu hem de sessiz çalıştığı ifade ediliyor.

Özel olarak dizayn edilmiş baskılı devre tasarımı üzerine, Military Class serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan MSI GeForce GTX 480 Lightning'de, rekor denemeleri için yapılacak "ekstrem" denemelerde daha stabil sinyalizasyon için dört adet Proadlizer kapasitör ile birlikte yine rekor denemeleri için 16 fazlı güç tasarımına yer verildiğini görüyoruz.

Sıvı Azot ile çıkılacak yüksek süratlerdeki güç ihtiyacını karşılamak adına ikisi 8pin ve biri de 6pin olmak üzere toplamda üç adet PCIe güç girişine sahip olan ekran kartı, Dual BIOS teknolojisi ve donanımsal voltaj okuma noktaları gibi hız aşırtma dostu detaylara da uzun özellik listesi içerisine yer veriyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için 4 yollu SLI desteğine sahip olan MSI GeForce GTX 480 Lightning, görüntü aktarımı içinse çift DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerini kullanıyoır. MSI'ın ciddi bir hazırlık sürecinden sonra yakın zamanda satışa sunacağı GeForce GTX 480 Lightning, yurt dışında 550 dolar civarı etiket fiyatına sahip olacak.