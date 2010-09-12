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MSI özel tasarımlı GeForce GTX 480 Lightning modelini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,3b
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56
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI özel tasarımlı GeForce GTX 480 Lightning modelini tanıttı
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, uzun süredir üzerinde çalıştığı Lightning serisi GeForce GTX 480 modelini tanıttı. Firma tarafından sınıfındaki en gelişmiş kart olarak lanse edilen N480GTX isimli yeni model, başta soğutucusu olmak üzere, sahip olduğu detaylarla dikkat çekmeyi başarıyor ve yüksek performans tutkunlarına göz kırpıyor.

ATi Radeon HD 5870 tabanlı Lightning modelinde olduğu gibi, ciddi bir mühendislik çalışması sonucunda ortaya çıkartılan yeni model, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sundan güç alıyor. 384-bit bellek veri yoluna, 480x paralel işlem birimine ve 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart, hız aşırtmalı olarak sunulacak.

Grafik işlem birimi 750MHz'de, paralel işlemcileri 1500MHz'de ve bellekleri de 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, MSI tarafından geliştirilen Twin Frozr III soğutucusunu kullanıyor. 90mm çapında iki adet fana ve 5 adet ısı borusuna sahip olan soğutucunun, kartı hem serin tuttuğu hem de sessiz çalıştığı ifade ediliyor.

Özel olarak dizayn edilmiş baskılı devre tasarımı üzerine, Military Class serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan MSI GeForce GTX 480 Lightning'de, rekor denemeleri için yapılacak "ekstrem" denemelerde daha stabil sinyalizasyon için dört adet Proadlizer kapasitör ile birlikte yine rekor denemeleri için 16 fazlı güç tasarımına yer verildiğini görüyoruz.

Sıvı Azot ile çıkılacak yüksek süratlerdeki güç ihtiyacını karşılamak adına ikisi 8pin ve biri de 6pin olmak üzere toplamda üç adet PCIe güç girişine sahip olan ekran kartı, Dual BIOS teknolojisi ve donanımsal voltaj okuma noktaları gibi hız aşırtma dostu detaylara da uzun özellik listesi içerisine yer veriyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için 4 yollu SLI desteğine sahip olan MSI GeForce GTX 480 Lightning, görüntü aktarımı içinse çift DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerini kullanıyoır. MSI'ın ciddi bir hazırlık sürecinden sonra yakın zamanda satışa sunacağı GeForce GTX 480 Lightning, yurt dışında 550 dolar civarı etiket fiyatına sahip olacak.

MSI özel tasarımlı GeForce GTX 480 Lightning modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

MSI özel tasarımlı GeForce GTX 480 Lightning modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

MSI özel tasarımlı GeForce GTX 480 Lightning modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

MSI özel tasarımlı GeForce GTX 480 Lightning modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

MSI özel tasarımlı GeForce GTX 480 Lightning modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

MSI özel tasarımlı GeForce GTX 480 Lightning modelini tanıttı
Tam Boyutta Gör

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DH Misafiri 9 yıl
bu kadar büyük bir bord yapıyorlarhala tek gpu hani nvdia çift gpu lu kartı fizik cuda filan iyi hoş ama hala 5970 den daha yavaşlar.
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ALBAY 9 yıl
Güzel karta benziyor.Testleri bekleyelim.
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OverClocK1ng 9 yıl
3 güç girişi çok abartı olmuş. Tamam rekor için gerekebilen birşey ama ne bileyim. Artık kartı üretirken PCI Express Sertifikasyonu falan kimsenin umurunda değil. 450 Watt güç girişi bile konulabiliyor. Madem öyleydi anasını satıyım koysunlar 4-5 tane giriş olsun bitsin. Kart ne kadar güç çekerse karşılasın. Belki adam 2Ghz yapacak GPU yu. Bu kadarı da olmaz. Bakalım daha neler göreceğiz.
2 * 8 + 6 = Yuhhhhhh.
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TiesTorN 9 yıl

OverClocKing

Artık kartı üretirken PCI Express Sertifikasyonu falan kimsenin umurunda değil. 450 Watt güç girişi bile konulabiliyor. Madem öyleydi...

İsteyen istediği kadar koyar kime ne, sonuçta kart bence normal çalışırken 2 güç kablosu yetiyordur, ln2 falan kasacak olanlar 3. yü takacaktır...

Asıl soru şu; madem pci-e sertifikası kaale alınmayabiliyor, o zaman ATI niye 5970'in hızını düşürdü bunu alabilmek için?
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IgorStravinsky 9 yıl
Klasik DH polemikleri...

MSI güzel iş çıkarmış. Zaten Fermi herkese hitap etmiyordu. Bu kartla kitle daha da daralmış. Alanı çıkacaktır elbet bize konuşmak düşer.
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DH Misafiri 9 yıl
ya cıkarsalr nolcak son model kartları hani oyunlar nerdeee?? ha oyun mu vr kı pcde artık habire xbox360 ve ps3 kart alşıoz da nluo oyun cıkarmıolar kı adam gbi bsy kalmadı pcnın elınde btn oyunlar konsollara snra karrt cıkar önce oyun frmalarıla anlasın o önemlı:D
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addall 9 yıl

DH Misafiri

ya cıkarsalr nolcak son model kartları hani oyunlar nerdeee?? ha oyun mu vr kı pcde artık habire xbox360 ve ps3 kart alşıoz da nluo oyun cıkarmıolar kı adam gbi bsy kalmadı pcnın elınde btn oyunlar konsollara snra karrt cıkar önce oyun frmalarıla anlasın o önemlı:D


Ewt kardesh şhokk aklıssın , pcye güsel oyunlar chıkmıyor .




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spankman 9 yıl
Sadece overclock için yapılmış bir kart.Oyuncular için oldukça gereksiz bir kart.
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TIRAZLI 9 yıl
adamın asabını bozuyorlar faturayı düşünen yok aga adamı zorla günaha sevketcekler
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adilazimdegilx 9 yıl

TIRAZLI

adamın asabını bozuyorlar faturayı düşünen yok aga adamı zorla günaha sevketcekler

Oturun evde kullanın diye yapmıyorlar. Ayrıca standart hızlarında GTX480den farklı bir güç tüketimine de sahip değil. LN2 ile rekor kırarken güç gereksinimi karşılamak için o girişler. Ve evet 1000TLlik kart yapıp da elektrik faturasını düşünen yok gerçekten...
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ogkasa 9 yıl
Kart şahane olmuş arkadaşım yaaaaa. Lighting deyince yine aynı tip zannettim sonunda deiştirmişler ve harika olmuş
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Batuist 9 yıl
MSI'ın zaten alınabilir iki serisi mevcut.. Hawk ve Lightning... onlarda güzel iş çıkarıyorlar..
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Master_Evil 9 yıl
bu kartlar gittikçe daha fazla güç tüketmeye başladı
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Dovahkiin 9 yıl
Parası olan alsın bence tasarım, komponent, güç girişleri hepsi birbirinden dehşet
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M0rbid Desire 9 yıl
Kart tasarımı süper olmuş küçük bir ayrıntıyı niye koymazlar anlamıyorum. fan motoru üzerinde MSİ etiketi olsa daha hoş gözükürmüş böyle sıradan ucuz fanlar gibi saçma bi ayrıntı ligtning modellerinin hepsi böyle :D
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