MSI özel tasarımlı GeForce GTX 580 modellerini duyurdu

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, Twin Frozr II soğutucusu ile donattığı özel tasarımlı GeForce GTX 580 modellerini tanıttı. N580GTX Twin Frozr II ve N580GTX Twin Frozr II/OC adlarını taşıyan yüksek performans sınıfı yeni ekran kartları, 384-bit bellek veri yolu desteği, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesi ve 512x CUDA çekirdeği (paralel işlem birimi) ile geliyor.

Standart saat hızlarıyla çalışan N580GTX Twin Frozr II modelinde grafik işlem birimi 772MHz'de, paralel işlem birimleri 1544MHz'de ve bellekler de 4008MHz'de görev yaparken, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan N580GTX Twin Frozr II/OC modeli ise 823MHz GPU, 1645MHz paralel işlemci ve 4276MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Beş adet ısı borusuna ve çift fana sahip özel soğutucusu sayesinde yüksek soğutma performansı vaad eden ekran kartları, SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround gibi teknolojilere de destek sunuyorlar.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve Mini HDMI konnektörlerine sahip olan ekran kartlarından hız aşırtmalı olan N580GTX Twin Frozr II/OC modeli, ön- sipariş listelerine 466 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.