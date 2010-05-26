MSI, Intel Atom işlemcili tablet bilgisayarını üçüncü çeyrekte lanse edecek

Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, tablet bilgisayar pazarına Intel Atom işlemcili çözümlerle girmeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre MSI, anavatanı Tayvan'da düzenlenecek Computex 2010 fuarında, Slatebook adını verdiği 10-inç boyutundaki modelini katılımcıların beğensine sunacak. ARM tabanlı (Apple A4 ya da Nvidia Tegra 2 gibi) Diğer tabletlrden farklı olarak Atom işlemcisiyle daha yüksek işlem gücü vaad eden Slatebook'a, işletim sistemi olaraksa, Windows 7'nin eşlik edeceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

USB ve HDMI gibi çıkışlara sahip olacağı belirtilen Slatebook, bu açıdan kablosuz iletişim için WiFi ve 3G gibi teknolojilere destek sunacak. Slatebook'a ek olarak MSI, G serisi yeni oyuncu notebook'larını ve dizüstü bilgisayar segmentinde yer alan diğer tüm yeni çözümlerini de fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.