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MSI, Intel Atom işlemcili tablet bilgisayarını üçüncü çeyrekte lanse edecek

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, tablet bilgisayar pazarına Intel Atom işlemcili çözümlerle girmeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre MSI, anavatanı Tayvan'da düzenlenecek Computex 2010 fuarında, Slatebook adını verdiği 10-inç boyutundaki modelini katılımcıların beğensine sunacak. ARM tabanlı (Apple A4 ya da Nvidia Tegra 2 gibi) Diğer tabletlrden farklı olarak Atom işlemcisiyle daha yüksek işlem gücü vaad eden Slatebook'a, işletim sistemi olaraksa, Windows 7'nin eşlik edeceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

USB ve HDMI gibi çıkışlara sahip olacağı belirtilen Slatebook, bu açıdan kablosuz iletişim için WiFi ve 3G gibi teknolojilere destek sunacak. Slatebook'a ek olarak MSI, G serisi yeni oyuncu notebook'larını ve dizüstü bilgisayar segmentinde yer alan diğer tüm yeni çözümlerini de fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.


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SERIM 8 yıl
Win 7 begenmeyen baska işletim sistemleri yüükleyebilrde ... Atom sevmeyenler ne yapsın :( Mis gibi Via nın çift çekirdekli ultra düşük güç tüketimli vw Atom dan kat be kat performanslı işlemcilerivarken neden illakiğ bu Atom dayatması :(
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omeryasn 8 yıl
çok güzell
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koxp94 8 yıl
Win 7 bir tablete fazla gelecektir, herşey amacına uygun olmalıdır.
resimdeki zaten Android değil mi?
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grafiker 8 yıl
eğer masa üstü bir işltemi sistemi ile tablet bilgisayarlar başarılı olsaydı bu yıllar önce olurdu misafir kardeşim. Hem mac os hemde windows kullanıyorum yıllardır work bench i saymaz isek ben sadece kullanıcıyım bir mühendisliğim yok bu konuda ama ben bu tarz aletlerde tamemen kendine özgü sistem gereksinimlerini daha optimum kullanıcak işletim sistemlerinin yanındayım zaten bunu apple ve google gösterdi bize hatta samsung bile win mobile bırakıp kendi işletim sistemini kullanıcak daha ne olsun bunları bildikten sonra herhalde bir mğhendislik diplaması gerekmez. Lınux gibi çılgın bir işletim sistemi bile bu gün uydu reciver larında tutun da ceptelefonları, cnc routerlar, metro gibi hafif raylı taşıma araçlarına göre bile optimize edilebiiyor. ama win de malesef bu tarz aletlere göre değil he güzel değilmi güzel ama masa üstü bilgisaytarımda ve güçlü bir konfigrasyonla tabletlere göre tabii .

saygılar. sevgiler dostum.
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Batuist 8 yıl
windows 7nin arka planda çalışan tonla hizmeti bu cihazlar için çok gereksiz olur.. ya bunun gibi cihazlar için win7yi ciddi biçimde modifiye etmeliler yada win7 böylesi bir cihaza ağır gelir..
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DH Misafiri 8 yıl
Win 7 var ise yalan olur daha stabil kendine has bir işletim sistemi gerekir. Başarıyı ancak böyle yakalayabilirler. Zaten i phopne nun da başarısı işletim sistemi ile copmpact bir kasayı birleştirmesi. Msi zaten kasa konusunda iyi geriye işletim sistemi kalıyor. Keşke android ve türevi bir sistem kullansa.

Merak ediyorum ne kadar Windows7 tecrübeniz var! Win 7' nin stabil olmadığını anlayacak kadar mühendislik bilginiz mi var? Henüz piyasa örneği bile olmayan bir işletim sisteminin sorunlu olduğuna nasıl karar verdiniz? Gene de tecrübemde var bilgim de var derseniz bunu bizimle de paylaşın ki neden Win7 iyi değilmiş biz de öğrenelim.
Not: kesinlikle Windows'un avukatı veya sözcüsü değilim, 15 yıldır Windows sayesinde iş yapıp evimi geçindirebiliyorum o kadar.
Saygılar, sevgiler.
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grafiker 8 yıl
Win 7 var ise yalan olur daha stabil kendine has bir işletim sistemi gerekir. Başarıyı ancak böyle yakalayabilirler. Zaten i phopne nun da başarısı işletim sistemi ile copmpact bir kasayı birleştirmesi. Msi zaten kasa konusunda iyi geriye işletim sistemi kalıyor. Keşke android ve türevi bir sistem kullansa.
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