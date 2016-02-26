MSI B150M GAMING PRO, oyuncu faresi hediyesiyle geliyor

Ayrıca Bkz.

"AMD, yeni diplere doğru yol alıyor"

https://www.msi.com/product/motherboard/B150M-GAMING-PRO.html#hero-overview

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Oyuncu donanımlarına yönelik olarak pek çok yeni ürün tanıtılmaya devam ediyor. MSI, küçük kasa yapılarından en iyi oyun performansını almak isteyen tüketicilere yönelik olarak microATX formatında B150M GAMING PRO anakartını duyurdu. Anakart, beraberinde oyuncu faresi hediyesi ile geliyor.Intel B150 çipsetini temel alan anakart, LGA 1151 soketli Intel Skylake işlemcilere destek veriyor. 32GB'a kadar çift kanal DDR4 2133MHz bellek desteğinin yanında, DDR4 Boost teknolojisi ile bellekte en iyi performans ve en iyi stabilitenin elde edilmesi sağlanıyor. Ayrıca Game Boost ile oyunlarda tek tuşa basarak daha fazla fps değerlerinin elde edilmesi mümkün.Kırmızı hatları ile agresif bir tasarıma sahip olan kasa, askeri standartlarda kalite ve dayanıklılığa kavuşmuş. Özel tasarım siyah bobinler, yüksek kapasiteyi daha düşük ısılarda tutabiliyor ve enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca Japon katı kapasitörler de 10 yıla kadar çalışma garantisi veriyor.15KV'ya kadar dalgalanmaları engelleyen LAN korumasının yanında, aşırı voltaj için de koruma mevcut. EZ Debug LE aydınlatma sistemi; işlemci, bellek ve VGA fonksiyonlarını kontrol ediyor ve problemin nerede olduğunu kullanıcısına aktarabiliyor. Intel Gb Ethernet girişi, en düşük gecikmeyi sağlamak için optimize edilmiş. Ayrıca Gaming LAN teknolojisi ile bağlantıyı hangi programın kullanacağı ayarlanabiliyor ve çevrimiçi oyunlarda en hızlı bağlantı elde edilebiliyor. Yine ses konusunda da en iyi tecrübeyi sunmak amaçlanıyor.Anakartta SATA 6Gb/s, 8 adet USB 3.1 Gen 1, güçlendirilmiş PCIe slotları, DVI-D, HDMI, 4 adet USB 2.0 gibi bağlantı seçenekleri yer alıyor. Kısıtlı bir süre için kutu içerisinde MSI DS B1 GAMING oyuncu faresi de hediye olarak gelecek. Henüz modelin satış fiyatı açıklanmadı.