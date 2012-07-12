MSI, SSD alanına giriş yapabilir

Hepsi-bir-arada bilgisayarlardan dizüstü bilgisayarlara, dahili bilgisayar bileşenlerinden çevre birimlerine kadar geniş bir ürün gamına sahip MSI, görünüşe göre yakın gelecekte mekanik sabit disklerin tamamen yerini alması beklenen SSD'lere ilgi duymaya başlamış.



SSD çözümlerinde SandForce kontrolcü kullanan üreticiler listesinde MSI'ın adı göründü. Ürün kısmında ise ''Çok yakında'' yazısı dikkatlerden kaçmıyor. Tayvan merkezli firmanın SSD pazarına giriş yaptığı takdirde pazara farklı bir soluk getireceği kesin. Elimize daha güncel bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz..





http://www.sandforce.com/index.php?id=182&parentId=2&top=1