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MSI, SSD alanına giriş yapabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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MSI, SSD alanına giriş yapabilir
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Hepsi-bir-arada bilgisayarlardan dizüstü bilgisayarlara, dahili bilgisayar bileşenlerinden çevre birimlerine kadar geniş bir ürün gamına sahip MSI, görünüşe göre yakın gelecekte mekanik sabit disklerin tamamen yerini alması beklenen SSD'lere ilgi duymaya başlamış.
SSD çözümlerinde SandForce kontrolcü kullanan üreticiler listesinde MSI'ın adı göründü. Ürün kısmında ise ''Çok yakında'' yazısı dikkatlerden kaçmıyor. Tayvan merkezli firmanın SSD pazarına giriş yaptığı takdirde pazara farklı bir soluk getireceği kesin. Elimize daha güncel bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz..

MSI, SSD alanına giriş yapabilir
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http://www.sandforce.com/index.php?id=182&parentId=2&top=1 Yorum Yaz
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|M|N|Ç| 7 yıl en beğenilen
iyi olur ne kadar rekabet o kadar uygun fiyat
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SystemApps 7 yıl
mnc07
iyi olur ne kadar rekabet o kadar uygun fiyat

yorum yazacaktım öyle güzel özetlemişsinki yorum yazmaktan vazgeçtim...
bastım artıyı...
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|M|N|Ç| 7 yıl en beğenilen
iyi olur ne kadar rekabet o kadar uygun fiyat
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DigitalWorld 7 yıl
"Tayvan merkezli firmanın SSD pazarına giriş yaptığı takdirde pazara farklı bir soluk getireceği kesin"

Bu sözün altına imzamı atarım.


Ben gerçekten MSI ın güzel ürünler yaptığını görüyorum. Özellikle P35 ve P45 serisinde çok güzel anakartlar hazırladı. MiniPC çözümlerinde güzel anakartları var. Anakart olarak ta çok güzel ürünleri var.

Misalen anakarttaki bios sıfırlama düğmesi çok hoşuma giden bir ayrıntı. OC yapanlar için iyi bir seçenek ve ucuz bir anakartta olması bunun tabiki önemli nokta. Hani SSD için ne gibi ayrıma gider şimdi gece gece aklıma gelmiyor ama mutlaka bir farklılık olur gibime geliyor.
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