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MSI, SSD alanına resmen giriş yapıyor; Reflex serisi SSD'ler ufukta göründü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,1b
1
44
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Küresel pazarın önde gelen bilgisayar ve bilgisayar bileşeni üreticilerinden MSI, Inside Industry News cephesinden gelen haberlere göre SSD alanına resmen adımını atıyor. Tayvan merkezli firmanın ismi bundan bir kaç gün önce LSI-SandForce kontrolcü kullanan üreticiler listesinde ortaya çıkmıştı.
MSI'ın ilk SSD serisi ''Reflex'' olarak isimlendirilmiş. 60 GB, 120 GB ve 240 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle gelen Reflex serisi 2.5-inç'lik SSD'ler, SandForce SF-2281 kontrolcüyü, SATA-III (6 Gb/sn) arabirimini ve 25 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen senkron NAND flash bellek yongalarını bünyelerinde barındırıyor. Senkron bellek yongalarının, asenkron bellek yongalarına kıyasla daha yüksek performans sağladığı dile getiriliyor. SSD'lerin sundukları kapasiteye göre okuma hızları, yazma hızları ve IOPS değerleri değişiklik gösteriyor.
Performans verileri şu şekilde;
60 GB:
  • 525 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 495 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 85.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı (Maksimum)

120 GB:
  • 550 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 515 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı (Maksimum)

240 GB:
  • 560 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 525 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı (Maksimum)

Hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat olarak açıklanan Reflex serisinin fiyat ve çıkış tarihi bilgisi henüz bulunmuyor. Elimize güncel bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.


http://insideindustrynews.com/2012/07/19/msi-officially-enters-ssd-business/ Yorum Yaz
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Legend3017 7 yıl en beğenilen
ne kadar rekabet o kadar iyidir bide msı gibi güvenilir bir marka olunca dahada iyi oluyor
2 Yanıt Yanıtla +7
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meposion 7 yıl Legend3017
Legend3017

ne kadar rekabet o kadar iyidir bide msı gibi güvenilir bir marka olunca dahada iyi oluyor

msi güvenilir
ama ülkemizdeki servisine güvenilmez
Legend3017ne kadar rekabet o kadar iyidir bide msı gibi güvenilir bir marka olunca dahada iyi oluyormsi güvenilir
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fukox 7 yıl
Ucuz olsun,ben bile alirim valla
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abdulmusavvir 7 yıl
jovanovic
Arkadasim niye israrla gidip en ucuz urunu koyuyorsunuz mesajima karsilik? Bu fiyatta 1 urun varsa bundan pahali 20 urun var sen de biliyorsun... Ayrica verdigin urun 512 liraymis, 285 dolara denk geliyor sonuc olarak 1,2$/1GBa denk geliyor... Aslinda suc bende yukarda 1$/1GBin altina dusurmeye calisiyorlar yazacaktim, bu sayede sizin gibilere de prim vermemis olurdum.

Suimisal emsal değildir, pahalı olanı verin de ne demek, alan alıyor amazondanki buralarda da linkleri veriliyor, verdiğin fiyat Türkiye'yi bile 2 ya katlamış, çok göze batıyorsun. Yanılabilirsin ama şu pişkinlikleri yapmayın, tadı tuzu kalmadı buraların.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
SSD alacaklar amazondan şaşmamalı, yurtdışında ahbâbınız varsa değerlendirin, siparişi versin istediği adrese amazon yollar, 2.5" bunlar, Türkiye'ye gelirken en ufak problem yaşama ihtimalleri yok. İlk kampanyada muhtemelen Yarım TB'ı 299$'a satacaklar, zayıf ihtimal tekrar 333$'da yapabilirler ama o fiyatı zaten görmüştü. Pusuya yatın sipariş verildimi gerisi fasa fiso.
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Prequel 7 yıl
Chris Brown
O değilde şu 2TB lik mekanik disklerden alıp stok mu yapsak acaba. Ucuz da değil ki meretler.

Neden? Bir sel daha olacak değil ya. Bir yere kaçmıyorlar. İhtiyaç yoksa almayın 3-4TB'ler ucuzlayınca alırsınız az disk her zaman daha iyidir.
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hacı.basat 7 yıl
jovanovic
Arkadasim niye israrla gidip en ucuz urunu koyuyorsunuz mesajima karsilik? Bu fiyatta 1 urun varsa bundan pahali 20 urun var sen de biliyorsun... Ayrica verdigin urun 512 liraymis, 285 dolara denk geliyor sonuc olarak 1,2$/1GBa denk geliyor... Aslinda suc bende yukarda 1$/1GBin altina dusurmeye calisiyorlar yazacaktim, bu sayede sizin gibilere de prim vermemis olurdum.

Gül hatrını mı kıralım, pahalısını istiyorsun madem al, 1 TB'ı 2bin dolar, senin 1'e 2 hesabına da uyuyor hem, hayrını gör. :)
amazon.com/...
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SecurityMJ 7 yıl
ne kadar rekabet o kadar indirim :)
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MonsterMMORPG 7 yıl
güzel haber. umarım fiyatlarda uygun olur
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hacı.basat 7 yıl
jovanovic
KaraKanarya
jovanovic Bu arada adamlar sözde 1$/1GB oranını yakalamaya çalışıyor ama şu anki fiyatlar nerdeyse 2$/1GB düzeyinde.
Yarım TB 349$, bu nasıl 2$/1GB oluyor, matematiğin kaç senin? amazon.com/...
1.Diyalogları oku yukarda Türkiye için konuşuyoruz. 2.Amazon buraya göndermiyor onu.
3.Boş boş dolanma da oku şunu, rezil olma.
resim.donanimhaber.com/...

240 GB Türkiye'de 235$+KDV şu an, daha ucuza aldığımız zamanlarda oldu. teknobiyotik.com/...
Dilin uzun ama hesabın kısa.
1 Yanıt Yanıtla
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jovanovic 7 yıl hacı.basat
Hasanhh
jovanovic
Orijinalden alıntı: KaraKanarya
jovanovic Bu arada adamlar sözde 1$/1GB oranını yakalamaya çalışıyor ama şu anki fiyatlar nerdeyse 2$/1GB düzeyinde.
Yarım TB 349$, bu nasıl 2$/1GB oluyor, matematiğin kaç senin? amazon.com/...
1.Diyalogları oku yukarda Türkiye için konuşuyoruz. 2.Amazon buraya göndermiyor onu.
3.Boş boş dolanma da oku şunu, rezil olma.
resim.donanimhaber.com/...

240 GB Türkiye'de 235$+KDV şu an, daha ucuza aldığımız zamanlarda oldu. teknobiyotik.com/...
Dilin uzun ama hesabın kısa.

Arkadasim niye israrla gidip en ucuz urunu koyuyorsunuz mesajima karsilik? Bu fiyatta 1 urun varsa bundan pahali 20 urun var sen de biliyorsun...

Ayrica verdigin urun 512 liraymis, 285 dolara denk geliyor sonuc olarak 1,2$/1GB'a denk geliyor...

Aslinda suc bende yukarda 1$/1GB'in altina dusurmeye calisiyorlar yazacaktim, bu sayede sizin gibilere de prim vermemis olurdum.
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sarjaleti 7 yıl
ASUS'tan da bekliyorum aynı hamleyi.
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BySeLaMeT-TR 7 yıl
240 gb alınırda fiyat ne durumda :S
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Chris Brown 7 yıl
O değilde şu 2TB lik mekanik disklerden alıp stok mu yapsak acaba. Ucuz da değil ki meretler.
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