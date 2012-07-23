MSI, SSD alanına resmen giriş yapıyor; Reflex serisi SSD'ler ufukta göründü

Küresel pazarın önde gelen bilgisayar ve bilgisayar bileşeni üreticilerinden MSI, Inside Industry News cephesinden gelen haberlere göre SSD alanına resmen adımını atıyor. Tayvan merkezli firmanın ismi bundan bir kaç gün önce LSI-SandForce kontrolcü kullanan üreticiler listesinde ortaya çıkmıştı.

MSI'ın ilk SSD serisi ''Reflex'' olarak isimlendirilmiş. 60 GB, 120 GB ve 240 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle gelen Reflex serisi 2.5-inç'lik SSD'ler, SandForce SF-2281 kontrolcüyü, SATA-III (6 Gb/sn) arabirimini ve 25 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen senkron NAND flash bellek yongalarını bünyelerinde barındırıyor. Senkron bellek yongalarının, asenkron bellek yongalarına kıyasla daha yüksek performans sağladığı dile getiriliyor. SSD'lerin sundukları kapasiteye göre okuma hızları, yazma hızları ve IOPS değerleri değişiklik gösteriyor.



Performans verileri şu şekilde;

60 GB:



525 MB/sn sıralı okuma hızı

495 MB/sn sıralı yazma hızı

85.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı (Maksimum)



120 GB:

550 MB/sn sıralı okuma hızı

515 MB/sn sıralı yazma hızı

90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı (Maksimum)



240 GB: 560 MB/sn sıralı okuma hızı

525 MB/sn sıralı yazma hızı

90.000 IOPS rastgele 4K yazma performansı (Maksimum)



Hata öncesi kullanım süreleri 2 milyon saat olarak açıklanan Reflex serisinin fiyat ve çıkış tarihi bilgisi henüz bulunmuyor. Elimize güncel bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.







http://insideindustrynews.com/2012/07/19/msi-officially-enters-ssd-business/