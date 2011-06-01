MSI yeni ekran kartı GeForce GTX 580 Lightning Xtreme Edition'ı duyurdu

MSI yüksek performans tutkunları için hazırladığı Lightning serisi ekran kartlarına yeni bir model daha ekledi. İlk detayları bir süre önce ortaya çıkan N580GTX Lightning Xtreme Edition isimli ekran kartı, firma tarafından daha önce pazara sürülen N580GTX Lightning modelinin geliştirilmiş versiyonu olarak değerlendirilebilir. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 3GB GDDR5 bellek kapasitesiyle dikkat çekiyor. Lightning serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi ileri seviyede özelleştirilmiş detayların ön plana çıktığı ekran kartında beş adet bakır ısı borusuna ve 90mm çapında iki fana sahip Twin Frozr III soğutucusuna yer veriliyor. Military Class II konsepti çerçevesinde katı kapasitörlere, Super Ferrit boğumlara, Tantalum çekirdekli Hi-c Cap'e sahip olan kart üzerinde ayrıca dört adet Proadlizer çip bulunuyor.

MSI'ın N580GTX Lightning Xtreme Edition modeliyle dikkat çeken ilginç bir detay daha bulunuyor. Soğutucu üzerindeki fanlar da özel bir kaplama kullanılıyor ve kartın sıcaklığı 45 derecenin üzerine çıktığında, fanların rengi maviden beyaza dönüyor. Hoş bir uyarı yöntemi olmakla birlikte ekran kartını kasanın içerisinde kullanacaklar için çok fazla anlam ifade eden bir detay olduğunu söylemek zor. 512 CUDA çekirdeğine )paralel işlem birimine), 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 3GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. Grafik işlem birimi 832MHz'de, bellekleri 4200MHz'de ve paralel işlemcileri 1747MHz'de çalışan kart, uyumlu bir anakarta sahip olanve çoklu GPU kurulumu yapmak isteyenler için 3 yollu SLI desteği sunarken, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround teknolojilerini de destekliyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan MSI N580GTX Lightning Xtreme Edition'ın yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.