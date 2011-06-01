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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI yeni ekran kartı GeForce GTX 580 Lightning Xtreme Edition'ı duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,2b
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22
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI yüksek performans tutkunları için hazırladığı Lightning serisi ekran kartlarına yeni bir model daha ekledi. İlk detayları bir süre önce ortaya çıkan N580GTX Lightning Xtreme Edition isimli ekran kartı, firma tarafından daha önce pazara sürülen N580GTX Lightning modelinin geliştirilmiş versiyonu olarak değerlendirilebilir. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 3GB GDDR5 bellek kapasitesiyle dikkat çekiyor. Lightning serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi ileri seviyede özelleştirilmiş detayların ön plana çıktığı ekran kartında beş adet bakır ısı borusuna ve 90mm çapında iki fana sahip Twin Frozr III soğutucusuna yer veriliyor. Military Class II konsepti çerçevesinde katı kapasitörlere, Super Ferrit boğumlara, Tantalum çekirdekli Hi-c Cap'e sahip olan kart üzerinde ayrıca dört adet Proadlizer çip bulunuyor.

MSI'ın N580GTX Lightning Xtreme Edition modeliyle dikkat çeken ilginç bir detay daha bulunuyor. Soğutucu üzerindeki fanlar da özel bir kaplama kullanılıyor ve kartın sıcaklığı 45 derecenin üzerine çıktığında, fanların rengi maviden beyaza dönüyor. Hoş bir uyarı yöntemi olmakla birlikte ekran kartını kasanın içerisinde kullanacaklar için çok fazla anlam ifade eden bir detay olduğunu söylemek zor. 512 CUDA çekirdeğine )paralel işlem birimine), 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 3GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. Grafik işlem birimi 832MHz'de, bellekleri 4200MHz'de ve paralel işlemcileri 1747MHz'de çalışan kart, uyumlu bir anakarta sahip olanve çoklu GPU kurulumu yapmak isteyenler için 3 yollu SLI desteği sunarken, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround teknolojilerini de destekliyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan MSI N580GTX Lightning Xtreme Edition'ın yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.

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bocekgrafik 8 yıl
m_tekin58
bu arada ekran kartım şuan ki geforce 8500 gt

Senin sistemin bunu kaldırmaz. Herşey bir yana kasana sığacak mı bi kere.
30 cm civarında çünkü uzunluğu...
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hasanart 8 yıl
Bende 1.5 GB'lık versiyonu var. Çok yüksek çözünürlüklerde kaplama detayları artan oyunlarda fark yaratacağını düşünüyorum.
Tabi PC için özelleştirilmiş oyunlarda geçerli, konsol portu oyunların çoğunda 3GB rami hiçbir zaman kullanamayacaktır.
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m_tekin58 8 yıl
bu arada ekran kartım şuan ki geforce 8500 gt
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m_tekin58 8 yıl
arkadaşlar fiyatı nedir acaba .ve benim şu sisteme uyarmı.pentium 4 cpu.3.20ghz.2,00gb ram.
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kudretozbay 8 yıl
fan demır olursa bırıncısı fazla elektırık yer ıkıncısıde demır oldugu ıcın fanlarda ısınır bır de vucudundan parca koparma ıhtımalı baya bır yuksek kasa acıksa
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bocekgrafik 8 yıl
Daha önce de Asus Direct CU II 1,5 ile Gainward'ın 3GB'lik modelleri kıyaslanmıştı karşı karşıya ve arada hiçbir fark olmadığı görülmüştü.

Kimdi hatırlamıyorum şu an ama forumda bir arkadaşın da en ağır oyunların bile belleğin 1 GB'den daha fazlasını kullanmadığını yaptığı bir testle anladığını söylemişti. Bunu okuyorsa detaylı bir açıklama yapabilir belki.

Bu kadar belleğin oyunlardan başka bir alanda kullanılma alanı varsa onu da bilen varsa yazsın, öğrenelim lütfen.

Aşağıdaki resimlerde enteresan bir şekilde testlerin tamamına yakınında Lightning Extreme'in, Lightning'in hemen gerisinde kaldığını görüyoruz. Crysis'teki fark daha fazla.

Bu linkteki değerlere göre aynı sonuçları veriyor.
guru3d.com/...

Ekte, testlerden bazıları var.
İsteyenler bu linklerden kendileri de ayrıntılı olarak bakabilirler:
techpowerup.com/...
techpowerup.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ikdemrici 8 yıl
tararım olarak çok güzel bir ekran katı :)
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Poyri 8 yıl
Bu ne zaman gelir acaba yada gelir mi
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dodomoco 8 yıl

Poyri!!!

Bu ne zaman gelir acaba yada gelir mi


gelmezse demircibu getirir
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OverClocK1ng 8 yıl
Twin Frozr III soğutucunun diğer Twin Frozr soğutuculardan farkı Köpekbalığı Yüzgeci tasarımlı fan yapısı sayesinde %20 daha fazla hava üflemesi(ymiş).
Valla ben demiyorum, MSI diyor.
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devrimdoga 8 yıl
Twin Frozr dan daha iyimidir bu ?
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#Gakko_ 8 yıl
oyunlarda bi kaç kare fark ettirmiş sadece. belleklerin fazla olması aletin render yeteneğini mi arttırıyor acaba?
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SVSTRGMR 8 yıl
Zeytinbey
incelemelerde lightningden tek farkı ramın 3 gb olması diyor...

ve fan rengi mi?
sırf buysa fark güler geçerim
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ThE LoSt 8 yıl
Tasarım harika duruyor.
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