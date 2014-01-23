Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'da iş dünyasına özel yeni hepsi bir arada bilgisayar: AP190

5 yıl
4,4b
1
5
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MSI'da iş dünyasına özel yeni hepsi bir arada bilgisayar: AP190
Geride bıraktığımız yıl içerisinde birçok farklı hepsi bir arada bilgisayar modeliyle karşımıza çıkan MSI, yeni yılda da boş durmayarak iş dünyasına özel hazırladığı yeni hepsi bir arada bilgisayar modeli AP190'un resmi olarak duyurdu.
İş amaçlı kullanım için hazırlanan MSI AP190, teknik olarak çift çekirdekli Intel Celeron 1037U işlemci, Intel NM70 çipset, SATA III 500GB 7200RPM depolama birimi, 4GB DDR3 RAM, dahili Intel HD grafik birimi, 802.11 b/g/n Wi-Fi, 65W güç kaynağı ve HDMI, Com ile USB 3.0 portları gibi detaylar ile hazırlanmış durumda. 575 x 447 x 197mm boyut ile gelen bilgisayar, 8.1KG ağırlık değerine de sahip. MSI Super Charger teknolojisi ile kapalı olduğu durumlar da bile USB portu üzerinden enerji aktarımı yapabildiği belirtilen AP190, işletim sistemi tarafından ise Windows kullanıyor.
MSI'in yeni hepsi bir arada bilgisayar modeli AP190, fiyatı henüz açıklanmamış olsa da önümüzdeki Haziran ayında resmi olarak satışa çıkıyor. 

http://www.techpowerup.com/197152/msi-launches-ap190-business-all-in-one-pc.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
thestell 5 yıl
Celeron

500 tlden satacak galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__BadblooD__ 5 yıl
Belli başlı yazılımları, ofis programlarını falan çalıştıracak bir bilgisayar için gayet iyi adamlar fiyatı aşağı çekmek için celeron koymuşlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 5 yıl
hala mı celeron ya yuh artık celeronlar kurtarsaydı halen amd firması sempronları bırakmazdı. celeron olduğu sürece iş yapmayacak bir sistem olmuş bunu intel göklere sığdıramayanlar bile çöp olarak görür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iboocum 5 yıl
tasarım fena değilmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fk555897 5 yıl
Tasarım olarak güzel ama donanımı iyi değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Synology DS1513+ inceleme "Verinizi sağlama alın" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim