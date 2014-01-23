MSI'da iş dünyasına özel yeni hepsi bir arada bilgisayar: AP190

Geride bıraktığımız yıl içerisinde birçok farklı hepsi bir arada bilgisayar modeliyle karşımıza çıkan MSI, yeni yılda da boş durmayarak iş dünyasına özel hazırladığı yeni hepsi bir arada bilgisayar modeli AP190'un resmi olarak duyurdu.

İş amaçlı kullanım için hazırlanan MSI AP190, teknik olarak çift çekirdekli Intel Celeron 1037U işlemci, Intel NM70 çipset, SATA III 500GB 7200RPM depolama birimi, 4GB DDR3 RAM, dahili Intel HD grafik birimi, 802.11 b/g/n Wi-Fi, 65W güç kaynağı ve HDMI, Com ile USB 3.0 portları gibi detaylar ile hazırlanmış durumda. 575 x 447 x 197mm boyut ile gelen bilgisayar, 8.1KG ağırlık değerine de sahip. MSI Super Charger teknolojisi ile kapalı olduğu durumlar da bile USB portu üzerinden enerji aktarımı yapabildiği belirtilen AP190, işletim sistemi tarafından ise Windows kullanıyor.

MSI'in yeni hepsi bir arada bilgisayar modeli AP190, fiyatı henüz açıklanmamış olsa da önümüzdeki Haziran ayında resmi olarak satışa çıkıyor.

http://www.techpowerup.com/197152/msi-launches-ap190-business-all-in-one-pc.html