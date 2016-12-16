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MSI'dan kavisli 144 Hz monitör

Yüksek yenileme hızına sahip kavisli ve büyük monitörler oyun severleri oldukça cezbediyor. Bilgisayar bileşenleriyle oyuncuların beğenisini kazanan MSI monitör alanına da giriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4b
3
15
Monitör
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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MSI, ilk monitörünü duyurdu. Optix G27C olarak adlandırdığı kavisli monitör 27 inç boyutunda ve 1920x1080(FULL HD) çözünürlükte 144Hz tazeleme hızı sunuyor.

Kavisli, 144Hz ve 27 inç

MSI, kullanılan panelin Samsung üretimi bir panel olduğunu doğrulasa da ne tür bir panel olduğunu açıklamadı. 3000:1 kontrast oranı VA panel olduğuna işaret etse de doğrulanmış değil. 300cd/m² parlaklık sunan monitör RGB renk paletinin %110'unu karşılayabiliyor.
 Tepki süresinin 8ms olarak belirtildiği ve GTG(Griden Griye Geçiş Süresi) 4ms olan monitör %85 NTSC sunuyor. 1920x1080 çözünürlükte 144Hz yenileme hızı sunan monitör giriş çıkış olarak 1 adet HDMI 1.4, 1 adet Display Port 1.2 ve 1 adet DVI'a sahip.
Piksel boyutu 0.36375x0.36375 olan monitörün kavisi ise 1800R kavise sahip.  450 Kanada Doları, yani kabaca 390 Euro, 390 Dolar şeklinde bölgesel fiyatlandırmasının yapılacağı belirtilmiş.

http://www.guru3d.com/news-story/msi-shows-optix-g27c-curved-144-hz-gaming-monitor.html Yorum Yaz
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Patren 2 yıl en beğenilen
144 hzler bir ucuzlamadi
Ne zaman 600 tlye duserse ozaman 4k 144 hz yaparlar
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Umutcan 2 yıl
PC'de 4k'da 60fps ultra oyun oynamak için muazzam güce ihtiyaç var, 4k'da 144fps alabilmek için ise birden fazla titan xp lazım, gerisini siz düşünün.
144hz monitörlerde 100+fps hatta 144fps alamıyorsan bir anlamı yok. Olabilecek ideali 2k'dır onda ise stabil 144fps alabilmek için 2 adet 1070 yeterli.
4k monitör yapamadıklarından değil, 144hz kullanacak kitle fps'ye önem verdiğinden 4k kullanmayacaktır. Dolayısıyla sistem gereksinimi yüzünden çok az satar.
Yoksa piyasa 60hz 4k monitör dolu. Kaç kişi 4k@144fps için 2 titan xp alabilir ki?
Ama ideal olarak 2k yapabilirlermiş, ASUS'un 144hz 2k birkaç modeli var. Ama sistemi sık yenilemeyecekseniz 1080p'de kalmak en ekonomik çözüm.
Şahsen 1080p oyunlarda AA ile rahatsız etmiyor, fakat masaüstünde düşük ppi göze çok çarpıyor.
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berke_17 2 yıl
adanlar yapıyor
tabş parası olana
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forex11 2 yıl
Yok 4K gereksizmiş 144hz lüzumsuzmuş evet şu aşamada ikiside gereksiz ve lüzumsuz ama fullhd nedir allasen, yap düzgün 2k 144hz gerçek oyuncular rahat etsin zira piyasadakilerin hepsi çöp belki sadece oyun oynayanlar için yeterli ama arada video, foto ile uğraşanlar için renk doğruluğu ve parlaklık yerlerde, adam akıllı ips ekran bile yok.
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hsngencer 2 yıl
ne cahil komik yorumlar var ya.teklonojiden anlamiyon bari sus.
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DH Misafiri 2 yıl
Umarım ekran 21:9 olur ve uygun fiyatla verilir
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Guest-F8946C419 2 yıl
Telefonlar 4K koca ekran full hd.. geçiniz.
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CoreXXX 2 yıl Guest-F8946C419
MinPayne

Telefonlar 4K koca ekran full hd.. geçiniz.

144 hz değil 4ms değil telefon ekranları.bu dikkatini çektimi
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yenerbalcı 2 yıl
çöp panel
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AC Kiriklar 2 yıl
Neden ısrarla nokta aralığını yükseltiyorlar? 27" monitörde 0.31x0.31 piksel boyutunun bile rezilliği hissedebiliyorken 0.36375x0.36375 nedir?4K monitörlerdeki gibi küçült piksel büyüklüğünü de kalite artsın biraz.Ekranın resmen nokta nokta olduğunu görebiliyorum.İğrenç bir his...
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Mixus 2 yıl
4k 144 hz monitör bekliyenlerin heralde 4 tane titan XP 'si var heralde. e7-8890 gibi işlemcileri var galiba.
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Spider_hip 2 yıl
27'' en azından 2K olmalıydı bence. LG'lerin uygun fiyatlı 2K ları sayesinde geçiş yaptık neredeyse 1 senedir kullanıyoruz. Bu saatten sonra 500hz de olsa 1K ya dönülmez.
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msi, gaming monitör ve
6 etiket daha 144hz hfr samsung curved monitors kavisli Monitör Donanım
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