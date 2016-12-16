MSI'dan kavisli 144 Hz monitör

MSI, ilk monitörünü duyurdu. Optix G27C olarak adlandırdığı kavisli monitör 27 inç boyutunda ve 1920x1080(FULL HD) çözünürlükte 144Hz tazeleme hızı sunuyor.

Kavisli, 144Hz ve 27 inç

MSI, kullanılan panelin Samsung üretimi bir panel olduğunu doğrulasa da ne tür bir panel olduğunu açıklamadı. 3000:1 kontrast oranı VA panel olduğuna işaret etse de doğrulanmış değil. 300cd/m² parlaklık sunan monitör RGB renk paletinin %110'unu karşılayabiliyor.

Tepki süresinin 8ms olarak belirtildiği ve GTG(Griden Griye Geçiş Süresi) 4ms olan monitör %85 NTSC sunuyor. 1920x1080 çözünürlükte 144Hz yenileme hızı sunan monitör giriş çıkış olarak 1 adet HDMI 1.4, 1 adet Display Port 1.2 ve 1 adet DVI'a sahip.

Piksel boyutu 0.36375x0.36375 olan monitörün kavisi ise 1800R kavise sahip. 450 Kanada Doları, yani kabaca 390 Euro, 390 Dolar şeklinde bölgesel fiyatlandırmasının yapılacağı belirtilmiş.

http://www.guru3d.com/news-story/msi-shows-optix-g27c-curved-144-hz-gaming-monitor.html