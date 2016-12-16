XBox One'a ağ performansı güncellemesi

Microsoft, XBox One oyun konsolunu kullanan kullanıcılardan gelen indirme ile alakalı sorunları çözmek için uzunca bir süredir çalışıyordu. Güncelleme de nihayet yayınlandı. 10.0.14393.2152 numaralı güncelleme indirmeleri bir hayli hızlandırıyor.

%80'e varan indirme performansı artışı

Xbox One kullanıcılarından gelen yoğun bir indirme hızı şikayeti vardı. Yayınlanan yeni güncellemeyle birlikte tüm indirme sorunları çözülüyor. 10.0.14393.2152 numaralı güncelleme ağ konusunda ciddi gelişmeler içeriyor. Güncelleme otomatik olarak yapılmaz ise indirmek içni Ayarlar- Sistem-Güncellemeler alt menüsünden güncellemeyi indirip kurabilirsiniz.

Microsoft'un güncelleme ile yaptığı açıklamalar şu şekilde:

-Yüksek hızlı bağlantıya sahip kullanıcılar(100Mbps üzeri) %80'e varan daha hızlı indirme yapabilecekler.

-100Mbps'ten yavaş bağlantıya sahip kullanıcılar ise daha kararlı ve %40'a kadar daha hızlı indirme yapabilecekler.

- Arka planda yapılan indirmeler konusunda da önemli optimizasyonlar yapıldı. Böylece oyun keyfinizi bozmadan, hızdan taviz vermeden indirme yapılabilecek.

Kablosuz kontrolcü de güncellemeden nasibini almış.

-Performans iyileştirmesi için yazılım güncellemesi

-Arka plan müzik desteği

-Genel performans iyileştirmeleri ve kararlılık güncellemeleri

Şeklinde yapılan değişiklikler sıralanmış.

http://www.guru3d.com/news-story/firmware-update-boosts-download-perf-xbox-one-by-80.html