XBox One'a ağ performansı güncellemesi

Microsoft, XBox One oyun konsolunu kullanan kullanıcılardan gelen indirme ile alakalı sorunları çözmek için uzunca bir süredir çalışıyordu. Güncelleme de nihayet yayınlandı. 10.0.14393.2152 numaralı güncelleme indirmeleri bir hayli hızlandırıyor.
%80'e varan indirme performansı artışı
Xbox One kullanıcılarından gelen yoğun bir indirme hızı şikayeti vardı. Yayınlanan yeni güncellemeyle birlikte tüm indirme sorunları çözülüyor. 10.0.14393.2152 numaralı güncelleme ağ konusunda ciddi gelişmeler içeriyor. Güncelleme otomatik olarak yapılmaz ise indirmek içni Ayarlar- Sistem-Güncellemeler alt menüsünden güncellemeyi indirip kurabilirsiniz.
Microsoft'un güncelleme ile yaptığı açıklamalar şu şekilde:
-Yüksek hızlı bağlantıya sahip kullanıcılar(100Mbps üzeri) %80'e varan daha hızlı indirme yapabilecekler.
-100Mbps'ten yavaş bağlantıya sahip kullanıcılar ise daha kararlı ve %40'a kadar daha hızlı indirme yapabilecekler.
- Arka planda yapılan indirmeler konusunda da önemli optimizasyonlar yapıldı. Böylece oyun keyfinizi bozmadan, hızdan taviz vermeden indirme yapılabilecek.
Kablosuz kontrolcü de güncellemeden nasibini almış.
-Performans iyileştirmesi için yazılım güncellemesi
-Arka plan müzik desteği
-Genel performans iyileştirmeleri ve kararlılık güncellemeleri
Şeklinde yapılan değişiklikler sıralanmış.
http://www.guru3d.com/news-story/firmware-update-boosts-download-perf-xbox-one-by-80.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
online muhabbet uğruna ps4 ten xbox tarafına geçtim evet daha iyi online deneyim var pingler daha iyi zaten konsolu açınca windows 10 ile çalışan fakat donanımına göre daha stabil çalışan pc işte
ttnet 50mb var fakat fiber değil indirmelerde ea oyunlarını 20-30-40 mb ile değişen indiriyorum
xbox one s 2013 yılında çıkması gereken konsol buydu ama şu çok ciddi eksik konsola özel oyunlar az playstation ile kıyasla az olması insanı çok rahatsız ediyor aaa+ oyunlar diyorum çöp oyunları listeye bile almıyorum
4k film 4 içerik ile çok konuştular ama bir 4k film 22-30 usd gibi rakamlar aynı film 1080p blu-ray 9-15 usd arası işte
bu konsolun media olarak çok yolu var daha fazla codec içermesi gerekiyor gerçi konsola torrent bile yükleyip usb hdd ye içerik (film müzikler yada pc için oyun program falan ) çatır çatır indiriyor