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MSI'ın GeForce GTX 580 Lightning modeliyle 3DMark'da yeni dünya rekorları geldi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,1b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın GeForce GTX 580 Lightning modeliyle 3DMark'da yeni dünya rekorları geldi
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MSI'ın hız aşırtma profesyonelleri için hazırladığı özel tasarımlı ekran kartlarından GeForce GTX 580 Lightning ile iki yeni rekor kırıldı. SMOKE rumuzlu hız aşırtma profesyoneli tarafından Sıvı Azot (LN2) altında gerçekleştirilen testlerde, GeForce GTX 580 Lightning'in grafik işlemci 1470MHz, bellek hızı ise 5280MHz seviyesine kadar çıkartıldı.
Grafik işlemci hızı neredeyse %100 hız aşırtılan GeForce GTX 580 Lightning ile popüler test ve ölçüm yazılımlarından 3DMark'ın hem Vantage hem de daha yeni olan 11 sürümlerindeki performans testinde iki yeni dünya rekoru kırıldı. 46546 ve 11390 puan alan SMOKE, bu sonuçlarla birlikte çetin bir mücadelenin yaşandığı 3DMark dünya sıralamasında adını zirveye yazdırmayı başardı. Bilindiği üzere MSI'ın Lightning serisi kartları ileri seviyede özelleştirmeler içeriyor ve profesyonellerin rekor kırması hedefleniyor.

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İstan34bul 8 yıl
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darkone16 8 yıl
Dedem de yapar...
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qoqoCAN 8 yıl
aferiiiiii aferiiiiii
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Mckhan 8 yıl
benchbros nickli hız aşırtma tutkunundan MSI gtx580 lightning Unigine Heaven - Xtreme Preset (DX11) rekoru geldi

hwbot.org/...

gpu hızı 1525 bellek hızı 1300mhz e hız aşırtılan MSI GTX 580 lightning Unigine Heaven - Xtreme Preset (DX11) 1x GPU rank sıralamasında birinciliği 117.6 puanlama ile aldı
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bocekgrafik 8 yıl
Kraldan beknenen sonuç.
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Mckhan 8 yıl
smoke un elinde bulunan kart yaklaşık 3 aydır bu kartı zorluyordu zaten
1 Yanıt Yanıtla +2
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ironblood19 8 yıl Mckhan
Mckhan

smoke un elinde bulunan kart yaklaşık 3 aydır bu kartı zorluyordu zaten


buna rağmen halen yakamamış mı?
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