MSI'ın GeForce GTX 580 Lightning modeliyle 3DMark'da yeni dünya rekorları geldi

MSI'ın hız aşırtma profesyonelleri için hazırladığı özel tasarımlı ekran kartlarından GeForce GTX 580 Lightning ile iki yeni rekor kırıldı. SMOKE rumuzlu hız aşırtma profesyoneli tarafından Sıvı Azot (LN2) altında gerçekleştirilen testlerde, GeForce GTX 580 Lightning'in grafik işlemci 1470MHz, bellek hızı ise 5280MHz seviyesine kadar çıkartıldı.

Grafik işlemci hızı neredeyse %100 hız aşırtılan GeForce GTX 580 Lightning ile popüler test ve ölçüm yazılımlarından 3DMark'ın hem Vantage hem de daha yeni olan 11 sürümlerindeki performans testinde iki yeni dünya rekoru kırıldı. 46546 ve 11390 puan alan SMOKE, bu sonuçlarla birlikte çetin bir mücadelenin yaşandığı 3DMark dünya sıralamasında adını zirveye yazdırmayı başardı. Bilindiği üzere MSI'ın Lightning serisi kartları ileri seviyede özelleştirmeler içeriyor ve profesyonellerin rekor kırması hedefleniyor.