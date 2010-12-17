MSI'ın Radeon HD 6850 Cyclone Power Edition modeli satışa sunuluyor

Önde gelen donanım üreticilerinden MSI'ın hız aşırtmacılar için hazırladığı Cyclone serisi özel tasarımlı Radeon HD 6850 modeli gün ışığına çıktı. Baskılı devre tasarımından kart üzerindeki komponentlere kadar pek çok detayı MSI mühendisleri tarafından özelleştirilen R6850 Cyclone Power Edition isimli yeni model, 40nm Barts Pro GPU'sundan güç alıyor. 9cm çapında fana ve iki adet Bakır ısı borusuna sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Military II Class konsepti çerçevesinde başta Hi-c kapasitörler olmak üzere hız aşırtma denemelerinde stabiliteyi arttıracak uzun ömürlü komponentlere yer verilen ekran kartı, 6+1 fazlı güç tasarımıyla geliyor. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan MSI Radeon HD 6850 Cyclone Power Edition, 860MHz GPU ve 4400MHz bellek saat hızlarında çalışlıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanan ekran kartı, Crossfire X, Eyefinity, HD 3D ve UVD 3.0 gibi teknolohilere de destek sunuyor.

Peki kart üzerinde kullanılan yüksek kaliteli komponentlere, hız aşırtma performansına ne ölçüde katkı sağlıyor. Gelen bilgilere göre MSI Radeon HD 6850 Cyclone Power Edition, yapılan ilk denemelerde sahip olduğu soğutucu ile 1020MHz GPU çıkartıldı. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere kartın nihai sınırı bu değil. Zira daha yüksek saat hızlarının mümkün olduğu ayrıca Military Class II serisi komponentlerin hava soğutmanın yanı sıra Sıvı Azot yani LN2 ile yapılacak ekstrem hız aşırtma denemelerinde de etkili olabileceği belirtiliyor.