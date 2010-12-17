Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'ın Radeon HD 6850 Cyclone Power Edition modeli satışa sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
26,3b
1
10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Önde gelen donanım üreticilerinden MSI'ın hız aşırtmacılar için hazırladığı Cyclone serisi özel tasarımlı Radeon HD 6850 modeli gün ışığına çıktı. Baskılı devre tasarımından kart üzerindeki komponentlere kadar pek çok detayı MSI mühendisleri tarafından özelleştirilen R6850 Cyclone Power Edition isimli yeni model, 40nm Barts Pro GPU'sundan güç alıyor. 9cm çapında fana ve iki adet Bakır ısı borusuna sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Military II Class konsepti çerçevesinde başta Hi-c kapasitörler olmak üzere hız aşırtma denemelerinde stabiliteyi arttıracak uzun ömürlü komponentlere yer verilen ekran kartı, 6+1 fazlı güç tasarımıyla geliyor. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan MSI Radeon HD 6850 Cyclone Power Edition, 860MHz GPU ve 4400MHz bellek saat hızlarında çalışlıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanan ekran kartı, Crossfire X, Eyefinity, HD 3D ve UVD 3.0 gibi teknolohilere de destek sunuyor.

Peki kart üzerinde kullanılan yüksek kaliteli komponentlere, hız aşırtma performansına ne ölçüde katkı sağlıyor. Gelen bilgilere göre MSI Radeon HD 6850 Cyclone Power Edition, yapılan ilk denemelerde sahip olduğu soğutucu ile 1020MHz GPU çıkartıldı. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere kartın nihai sınırı bu değil. Zira daha yüksek saat hızlarının mümkün olduğu ayrıca Military Class II serisi komponentlerin hava soğutmanın yanı sıra Sıvı Azot yani LN2 ile yapılacak ekstrem hız aşırtma denemelerinde de etkili olabileceği belirtiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
::Ashes:: 8 yıl
lafı nerenizden anlıyorsunuz anlamadım..
6850 düşük profilli demek güç tüketimi düşük ve 1tane 6pin için tasarlanmış..
bu arada kimse neyin ne olduğunu öğretmesin gayet iyi biliyorum..
1200 e gayet tabi çıkartılabilir.. en azından 1100.
5000mhz bellekte her türlü olur..
böle ocli modeller çıksında öğrenin 6870 ile 6850nin farkını..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ContEmpor4ry 8 yıl
Asus HD 6850 yalan oldu :D şuana kadar ki en iyi 6850 :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 8 yıl
birde HD6870 çıkarsalar bu soğutucularla...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
26320 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, özel tasarım ve
3 etiket daha overclock MSI radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Eksperyans: HP Envy 14 video inceleme 8 yıl Dijital Perde Bölüm 1 8 yıl Tivibu video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim