MWC 2012 : ZTE'den Android ve Windows Phone yüklü 7 yeni model

4 çekirdekli modeli Era ile fuarda iddialı bir açılış yapan Çinli ZTE firması yine bu yılın iddialı olacak 7 yeni modelinin daha tanıtımını yaptı.

Yeni modeller Android yüklü Skate Acqua, Kis, Blade II, N91, PF112 HD, PF200 iken Windows Phone yüklü Orbit olacak. ZTE ayrıca Mifavor adında yeni bir Android arayüzünü de ziyaretçilere tanıttı.

ZTE N91 ve PF200 modelleri LTE modülü ve Android 4.0 işletim sistemi sunuyor. N91 modeli 1.2GHz hızında çift çekirdekli Qualcomm işlemci, 4.3 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 5MP otomatik odaklamalı kamera, 4GB depolama kapasitesi, 512MB DDR2 RAM, GPS, WiFi, Bluetooth, DLNA özelliklerine sahip.

PF 200 ise farklı olarak 1.5GHz hızında çalışan Qualcomm işlemci, 8MP kamera, 4.3 inçlik 960 x 540 piksel çözünürlükte ekran ve 1GB DDR2 RAM sunuyor.

PF112 HD ise 3G ağlarla uyumlu bir model. 4.5 inçlik 1280 x 720 piksel çözünürlükte ekran, 8MP otomatik odaklamalı kamera, 1080p video kaydı, 8GB depolama, 1GB DDR2 RAM, Android 4.0, WiFi, Bluetooth 3.0, GPS, DLNA gibi özellikler sunuyor.

Skate Acqua, Kis ve Blade modellerinin 1GHz hızında işlemciye sahip oldukları belirtiliyor.

ZTE Orbit ise firmanın duyurduğu tek Windows Phone cihazı. Nokia Lumia 610 modelinden sonra Windows Phone Tango güncellemesi taşıyan ikinci model Orbit olacak.

Firmanın Ocak ayında piyasaya sürdüğü Tania modeli ile benzer özelliklere sahip Orbit, 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 1GHz hızında çalışan Qualcomm işlemci, 5MP kamera, 4GB depolama kapasitesi, 512MB RAM, 7.2Mbps hıza kadar HSDPA veri bağlantısı, FM radyo, DLNA, NFC konfigürasyonu sunuyor. Nisan ayından sonra Tania ve Orbit modelleri İngiltere'den başlayarak piyasada olacak.

ZTE'nin Android modelleri Mifavor arayüzünü taşıyacak. Yeni arayüz ana ekran tasarımı dışında yeni bir müzik uygulaması, kamera iyileştirmeleri ve dosya yöneticisi gibi ekstra özellikler sunuyor.

