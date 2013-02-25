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MWC 2013: Aptina'dan yeni 1080p ve 4K video çekebilen mobil sensörler

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon gibi fotoğraf devleri için geliştirdiği sensör teknolojileri ile tanınan Aptina, mobil sensör alanında da çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda firma, mobil cihazlar için üç yeni sensör modelini Mobil Dünya Kongresi kapsamında resmi olarak tanıttı.
Dünyanın sayılı sensör teknoloji üzerine çalışma gösteren firmalarından olan Aptina'nın resmi olarak duyurduğu sensör modelleri AR1230, AR1330 ve AR0261 isimlerine sahipler. İleri seviye akıllı cep telefonları için 1/3" boyutunda ve 1.1 mikron piksel yapısı ile geliştirilen AR1230 ve AR1330 modellerinden AR1230, 12MP fotoğraf çözünürlüğüne ve 4K-UHD çözünürlüğünde 30fps, 1080P çözünürlüğünde ise 96fps video çekim kabiliyetine sahip.
13Mp fotoğraf çözünürlüğüne sahip olan A1330 modeli ise, 1080P video modunda dahili elektronik görüntü sabitleme teknolojisi yanında, 4K UHD ve 4K sinema formatında 30fps video çekilmesine imkan tanıyor. Aptina'nın kendi geliştirdiği "MobileHDR" ve "A-PixHS" teknolojilerine sahip olan sensörler, yavaş çekim, yeni yakınlaştırma metodu ve üç boyutlu görüntü yakalama gibi ekstra özellikler ile akıllı cihazlar için maksimum performans ortaya koyuyorlar.
Firma tarafından fuar kapsamında tanıtılan diğer sensör modeli olan AR0261 ise, daha çok tabletler, televizyonlar ve bilgisayarlar için geliştirilmiş. Diğer modellerin aksine 1.4 mikron piksel yapısı ile geliştirilen sensör modeli, Full HD 1080P ya da 720P 60fps video çekimi yanın da, Aptina'nın MobileHDR teknolojisine sahip. 1/6" boyutunda olan sensör, firma tarafından düşük ışıkta sunduğu yüksek fotoğraf ve video performans ile öne çıkartılıyor.
Oldukça iyi teknik özellikler ortaya koyan sensör modelleri, 2013 yılının ikinci ve üçüncü çeyreklerinde kullanılabilir duruma gelecek. 

http://www.engadget.com/2013/02/25/aptina-1080p-4k-mobile-sensors-smartphones/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teramit 6 yıl
Yüksek kaliteli çekip mobil cihazın ekranına göre düzeltirler daha kaliteli görüntüler elde edilmiş olur.ileride 4k gösteren bir cihaza aktarırken de orjinal halini kullanabilir.
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demo22 6 yıl
Wooww bu müthiş ama bu nasıl mümkün olabilir?? 4k dan bahsediyor!
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memoseler 6 yıl
Galaxy S4 de gelirse tüm Modeller yalan olur.
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MxFxOx 6 yıl
4k ekran lazım önce :D
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Firaristt 6 yıl
Teknik özellikler güzel. Seneye gelecek tepe modellerinde görme ihtimalimiz var. Ama pek sanmıyorum.
Çözünürlükten ziyade daha düşük kayıp ile zoom, daha keskin ve güzel görüntü, titremeyi önleme, daha kaliteli düşük ışık çekim performansı benim için daha önemli. 1080p video çeksin ama zevkle izleyebilelim, 8Mp fotoğraf çeksin ama kalitesini konuştursun... Çözünürlük savaşı bence gereksiz. Ha işe yaradığı yerler de var tabii ancak en azından şu anki mobil cihazlar düşünüldüğünde biraz gereksiz kaçıyor. Daha ziyade, bilinçsiz kullanıcıyı mıknatıs gibi çekmek için kullanılıyor.
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pogomania 6 yıl
o zaman htc ye sormazlar mı adam senin 1/3" boyutlu sensörunu 13 mp olarak 4k-30fps özellikli sunuyor diye
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JohnLord 6 yıl
4k video çeken sensörler s5 te bile konumlandırılmaz apple zaten koymaz orası ayrı bişey görmemiz çok uzun sürücek 4k video çekimlerini
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atroce 6 yıl JohnLord
JohnLord

4k video çeken sensörler s5 te bile konumlandırılmaz apple zaten koymaz orası ayrı bişey görmemiz çok uzun sürücek 4k video çekimlerini

teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki özellikle mobile alanda, 1 sene sonra görürüz bu tip cihazları
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Özellikleri harika
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