MWC 2014 : Intel akıllı telefonlara yönelik 64-bit destekli Atom işlemcilerini duyurdu





Sürpriz bir şekilde gelecek yıl akıllı telefon pazarından çıkacağı dedikoduları yayılan Intel, MWC 2014 etkinliğinde akıllı telefonlara yönelik 64-bit destekli iki yeni Atom işlemci serisini lanse ederek bir nevi bu iddiaları yalanladı.





Intel'in yeni Atom işlemcileri 22nm fabrikasyon sürecine sahip ve Silvermont mimarisini temel alıyor. Merrifield kod adlı Atom Z34xx serisi yılın ilk yarısında, Moorefield kod adlı Atom Z35xx serisi ise yılın ikinci yarısında piyasada olacak.





Seri içerisinde yer alan Atom Z3480 yongaseti 2.13GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciye sahip ve 533MHz saat hızına sahip 4 çekirdekli PowerVR G6400 grafik birimine yer veriyor. Intel yongasetine fitness takip sensörleri entegre ederek bir ilke imza attığını belirtiyor. Bu sensörler cihaz düşük güç modunda olsa bile algılama yapmaya devam ediyor. Seri içerisinde 1.6GHz saat hızında çalışan Z3460 yongaseti de aynı özellikleri taşıyor.





Yılın ikinci yarısında gelecek olan Z35xx serisinde de iki yongaseti yer alıyor. Bu yongasetleri farklı olarak 4 çekirdekli. Z3580 yongaseti 2.33GHz saat hızında çalışan işlemci ve 533MHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli PowerVR G6430 grafik birimine sahip. Grafik olarak yongaseti biraz daha üst seviye için optimize edilmiş. Bunun yanında 1.8GHz saat hızında çalışan Z3560 yognaseti de mevcut.





Yongasetlerindeki grafik biriminin iPad Air ve iPhone 5S modellerindeki ile aynı olduğu ancak Atom ailesinin biraz daha yüksek frekans değerlerine sahip olduğu belirtiliyor. Bunun yanında kağıt üzerinde performans olarak A7 yongasetinden daha iyi olduğu da ifade ediliyor. Intel yongasetlerine hızlı LTE ve 3G yongaları da entegre etmiş. Bu açıdan MediaTek ve Qualcomm gibi raikplerine karşı da önemli bir hamle yapmış oluyor.





Yeni Atom ailesi ayrıca 4GB'a kadar RAM, 13MP'e kadar kamera, 60kare/saniye Full HD video kaydı, 256GB'a kadar depolama desteği de sunuyor.





Intel bir süredir 64-bitlik yongasetlerine yönelik olarak Android işletim sistemini optimize etmeye başladığını ve önemli bir yol katettiğini duyurmuştu. Android 4.4.2 sürümünü destekleyen yongasetleri, diğer işlemci tasarımcılarına göre piyasaya çıktığında bir adım önde olacak.





Intel ayrıca üretici firmalarla çok yıllı anlaşmalar yaptığını da duyurdu. Anlaşma kapsamında Asus ve Lenovo akıllı telefon ve tabletler, Dell Android ve Windows tabletler, Foxconn ise Android tabletler üretecek.

http://www.anandtech.com/show/7789/intel-talks-merrifield-moorefield-and-lte-at-mwc-2014