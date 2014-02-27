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MWC 2014 : Intel akıllı telefonlara yönelik 64-bit destekli Atom işlemcilerini duyurdu

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2014 : Intel akıllı telefonlara yönelik 64-bit destekli Atom işlemcilerini duyurdu

Sürpriz bir şekilde gelecek yıl akıllı telefon pazarından çıkacağı dedikoduları yayılan Intel, MWC 2014 etkinliğinde akıllı telefonlara yönelik 64-bit destekli iki yeni Atom işlemci serisini lanse ederek bir nevi bu iddiaları yalanladı.

Intel'in yeni Atom işlemcileri 22nm fabrikasyon sürecine sahip ve Silvermont mimarisini temel alıyor. Merrifield kod adlı Atom Z34xx serisi yılın ilk yarısında, Moorefield kod adlı Atom Z35xx serisi ise yılın ikinci yarısında piyasada olacak.

Seri içerisinde yer alan Atom Z3480 yongaseti 2.13GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciye sahip ve 533MHz saat hızına sahip 4 çekirdekli PowerVR G6400 grafik birimine yer veriyor. Intel yongasetine fitness takip sensörleri entegre ederek bir ilke imza attığını belirtiyor. Bu sensörler cihaz düşük güç modunda olsa bile algılama yapmaya devam ediyor. Seri içerisinde 1.6GHz saat hızında çalışan Z3460 yongaseti de aynı özellikleri taşıyor. 

Yılın ikinci yarısında gelecek olan Z35xx serisinde de iki yongaseti yer alıyor. Bu yongasetleri farklı olarak 4 çekirdekli. Z3580 yongaseti 2.33GHz saat hızında çalışan işlemci ve 533MHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli PowerVR G6430 grafik birimine sahip. Grafik olarak yongaseti biraz daha üst seviye için optimize edilmiş. Bunun yanında 1.8GHz saat hızında çalışan Z3560 yognaseti de mevcut.

Yongasetlerindeki grafik biriminin iPad Air ve iPhone 5S modellerindeki ile aynı olduğu ancak Atom ailesinin biraz daha yüksek frekans değerlerine sahip olduğu belirtiliyor. Bunun yanında kağıt üzerinde performans olarak A7 yongasetinden daha iyi olduğu da ifade ediliyor. Intel yongasetlerine hızlı LTE ve 3G yongaları da entegre etmiş. Bu açıdan MediaTek ve Qualcomm gibi raikplerine karşı da önemli bir hamle yapmış oluyor. 

Yeni Atom ailesi ayrıca 4GB'a kadar RAM, 13MP'e kadar kamera, 60kare/saniye Full HD video kaydı, 256GB'a kadar depolama desteği de sunuyor. 

Intel bir süredir 64-bitlik yongasetlerine yönelik olarak Android işletim sistemini optimize etmeye başladığını ve önemli bir yol katettiğini duyurmuştu. Android 4.4.2 sürümünü destekleyen yongasetleri, diğer işlemci tasarımcılarına göre piyasaya çıktığında  bir adım önde olacak. 

Intel ayrıca üretici firmalarla çok yıllı anlaşmalar yaptığını da duyurdu. Anlaşma kapsamında Asus ve Lenovo akıllı telefon ve tabletler, Dell Android ve Windows tabletler, Foxconn ise Android tabletler üretecek. 

http://www.anandtech.com/show/7789/intel-talks-merrifield-moorefield-and-lte-at-mwc-2014 Yorum Yaz
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Batuist 5 yıl en beğenilen
keşke ismini atom yapmasaydı... isminden daha çıkmadan kaybetti bile...
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tahir40 5 yıl
Bir atom tecrübem oldu ki, kafama silah dayasalar atom almam. Eminim bir çok atomzede de aynı şekilde düşünüyordur. İntel i7 performansında 1w güç tüketen işlemci yaptık adını atom cart curt koyduk dese zor satar. Artık batırdıkları bu atom ismini bıraksınlar...
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Guaire 5 yıl
Çin'den gelen haberlere göre Intel tabletlerdeki yeni nesil Atom fiyatlarını Nvidia, Mediatek ve Rockchip gibi rakiplerinden bile daha ucuz seviyelere çekmiş. Özellikle Çin'e önem veriyormuş ve Şenzen'de bir merkez açmış. Telefonlar konusunda haber yok, ama telefonlarda da aynı şekilde fiyat rekabetine gireceği sonucu rahatlıkla çıkarılabilir.

Bu sene yeni nesil Atom'ları Çinli tablet ve telefonlarda görebiliriz.

http://news.mydrivers.com/1/300/300724.htm
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xmasx 5 yıl
Intel Kesinlikle bu saatten sonra piyasada tutunmak istiyorsa tum kozlarini oynamak zorunda, 14 nm lik islemcilerini piyasaya sunar ve testler sonunda kendini ispatlar boylelikle kendine yer edinmis olur..... Eger bunu basarabilirse Apple`nin intelle calisacagini dusunuyorum..
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musa_unsal2005 5 yıl
Atom deme nolursun, bak şimdi korktum :D
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darkaura 5 yıl
bir alanda bir mimari yaygin olarak oturunca tum standartlar ve aliskanliklar ona gore sekilleniyor. bir kere standartlar olusturdukdan sonra cok daha verimli ve hizli islemciler yapsanizda bosa. uretim bandlari, cihaz tasarimlari, yazilim optimizasyonlari baska mimariye yonelik oldukca marjinal satislari gecemiyorsunuz. intel bu gercegin ekmegini senelerce pc alaninda yedi. ibm, sony, sun daha verimli islemciler uretselerde piyasada varlik gosteremediler. ama simdi mobilde gec kalmasinin bedeli olarak ayni etkiye kendi maruz kaliyor. zamaninda ust seviye islemcilerinin satislarini dusurmemek icin atomlari ciliz zayif birakmasinin bedelini oduyor birazda.
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hdtv 5 yıl
Intelin en büyük hatası mobile girmeyi çok isteyipte mobil çözümlerdeki üretim teknolojisini hep en son güncellemesi.
Dİrekt mobilde 14 nm ye geçse adamlar ve ilgili tarihte piyasa sürselerdi yani bugünlerde, qualcom ve mediateki ciddi anlamda sıkıştırır ve ciddi pazar payına ulaşırdı.
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Morphinz 5 yıl
İntel çok geç kaldın.. Ya şuan bulunan işlemcilerden 2 kat performanslı işlemci üretirsin. Yada "GG".
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muratai 5 yıl
Anlamadık şimdi bu atom Apple A7 den nerdeyse 2 kat yüksek frekansta çalışmasına rağmen, hatta 2-4 çekirdek ile gelmesine rağmen A7 den biraz daha mı iyi performans veriyormuş? Arm artık Apple a hangi işlemci çekirdeğini verdiyse ne Arm A53, ne Arm A57 nede son teknoloji intel yetişemiyor performansına :)
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emre4335 5 yıl muratai
muratai
Anlamadık şimdi bu atom Apple A7 den nerdeyse 2 kat yüksek frekansta çalışmasına rağmen, hatta 2-4 çekirdek ile gelmesine rağmen A7 den biraz daha mı iyi performans veriyormuş? Arm artık Apple a hangi işlemci çekirdeğini verdiyse ne Arm A53, ne Arm A57 nede son teknoloji intel yetişemiyor performansına :)

Apple a7 ike ayni grafik kartini kullaniyo.Performans ayni ancak intelin cpu hizi daha fazla oldugundan.Daha performansi
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umut_baris 5 yıl muratai
muratai

Anlamadık şimdi bu atom Apple A7 den nerdeyse 2 kat yüksek frekansta çalışmasına rağmen, hatta 2-4 çekirdek ile gelmesine rağmen A7 den biraz daha mı iyi performans veriyormuş? Arm artık Apple a hangi işlemci çekirdeğini verdiyse ne Arm A53, ne Arm A57 nede son teknoloji intel yetişemiyor performansına :)

Apple 'ın fark attığı kısım yazılım olmasın?

Yoksa A7 ile Exynos octa sence? İntel Atom'un henüz yazılım yönünden fazla desteği yok. Oyunlarda vasat durumda.
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E_Aydin35 5 yıl
Intel sağlam adimlar atacak anlaşılan, doğru zamani kolluyor.. Yaptigi calismalarda gercekten basarili, vaad ettiklerine gore donanim ve yazilim destegide tam. Tegra'dan daha basarili bir aile olacagi kesin bu halde..
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Batuist 5 yıl en beğenilen
keşke ismini atom yapmasaydı... isminden daha çıkmadan kaybetti bile...
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GetSomeRest 5 yıl
intel işlemcili cihazların güncelleme aldığını hiç duymadım. 4.4.2 ile çıkar ve öyle kalırlar. Bilinçli olan tüketiciler güncellemeye önem verir.
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