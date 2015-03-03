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MWC 2015 : 5.5 mm inceliğindeki Gionee Elife S7 tanıtıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,4b
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25
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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MWC 2015 : 5.5 mm inceliğindeki Gionee Elife S7 tanıtıldı

MWC 2015 etkinliği kapsamında yeni modeller tanıtılmaya devam ediyor. Son dönemlerde ince telefonlarıyla da dikkat çeken Gionee MWC 2015 etkinliğinde yeni modeli Elife S7'yi duyurdu. Elife S7 modeli 5.5 mm inceliği ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Telefonun teknik detaylarına bakacak olursak 5.2 inç ekrana sahip cihazın Full HD çözünürlük sunduğunu görüyoruz, ekranda kullanılan yeni ACL teknoloji ile enerji tüketiminin de %25 azaltıldığı söyleniyor. Ayrıca cihaza işlem gücünü 1.7 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex A53 işlemcisine sahip Mediatek MT6752 yonga setinin verdiğini görüyoruz. Bunun dışında cihaza 2 GB sistem belleği eşlik ederken 16 GB dahili depolama alanı sunulmuş durumda ve Micro SD kart desteği sunulmuyor.
 
MWC 2015 : 5.5 mm inceliğindeki Gionee Elife S7 tanıtıldı
Kamera kısmında arkada 13MP önde ise 8MP kameranın bulunduğunu görüyoruz. 2750 mAh değiştirilemeyen bataryası bulunan cihazda pil süresinin iyileştirilmesi için bir çok yeni tenoloji kullanıldığını görüyoruz. Ekranda ACL teknolojisinin kullanıldığından bahsetmiştik bunun yanında karanlık tema seçeneği ile pil tüketiminin %30 oranında azaltılabildiği iddia ediliyor. Ayrıca yeni sensör merkezinin çipsete entegre olduğu ve bilgi toplamak için eklendiği belirtiliyor. Bu durumda işlemci bilgileri toplamak için uyanık duruma geçtiğinde %20 daha az enerji harcıyor.

Gionee Elife S7 modelinde ses çıkışlarının daha büyük olduğu ve %50 daha fazla ses çıkışı sağladığı belirtiliyor. Android 5.0 işletim sistemiyle çıkacak cihazın çift sim kart desteği ve LTE desteği de bulunuyor.  18 Martta Macau'da satışa çıkacak cihaz 3 Nisanda Hindistan'da satılacak. Kullanıcılara Los Angeles siyahı, North Pole beyazı ve Maldivler Mavisi şeklinde isimlendirilen 3 renk seçeneği sunulacak. Ürünün fiyatı ise 400 Euro.

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doctor_bey 4 yıl
Yeni dıscovery modeline hazır olun
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DH Misafiri 4 yıl
biz bu cihaza kısaca "general mobile discovery air 2" diyebiliriz. :)
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Biggest Star 4 yıl
yahu bu cihaza onay verenler hiç düşünmediler mi ?

hafıza arttırma seçeneği olmadan 16 gb hafıza = 400 euro demek nedir?

tüh be microsd koymayı unuttuk?! neyse böyle satalım bunu da..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ICromwelleI 4 yıl
ACL teknolojisi (Access Control List) olmakta herhalde okuma yazma hızlarındaki artışı temsil ediyor olabilir fakat yinede olay farklı bir boyutta diyebilirim.
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suat6161 4 yıl
ne fiyat ama ya 400 euro vışşş türkiyeye general mobile getirse bunu demek 1600 den aşşağıya olmazz
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01001101 4 yıl
gionee (ya da bize kaktırılan takma adıyla: General Mobile) ince telefonlar üretiyor üretmesine ama özellikle pil konusundaki dandiklik hep aynı. dandir bir pil teknolojisi kullanıyor olsalar gerke ki pilleri çok çabuk ölüyo ve tutarsız çalışıyo. bu sorun 600TL ya sagılan gmd'de de vardı, daha sonraları yüksek fiyatlardan satılan üst düzel modellerinde de. yani adam: "ucuz telefona dandik pil, pahalı telefona iyi pil" mantığına sahip dğeil. bunlardan ne alırsan al, malzeme aklitesi yerlerde olacak gibi görünüyo.

bu yüzden ince telefon alacak olsam gider huawei alırım, bunlara bulaşmam.
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sercandk 4 yıl
5.5 mm olan bu cihaza 2750 mm pil sığdırabilen 9 mm kalınlığı olan elife e7 (elite) 2500 mA pil koyan gionee'yi ayakta alkışlıyorum.
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Şaban Oğlu Şaban 4 yıl
General Mobile Discovery Air S

Discovery Discovery Channel'dan, Air iPad'den, S Galaxy S'den arak olur zaten telefon Elife 5.7'den arak işte GM argesi
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Fenomenon 4 yıl
16 cigolayt olmamış :/
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Guaire 4 yıl
Bu ACL teknolojisi nedir diye biraz bakındım, ama kimse bilmiyor herhalde
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wolf silver 4 yıl
diskavri eır 2 :D :D :D
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ender ahmet 4 yıl
16 gb dahili hafıza ve cart slot yok.ölü doğmuş bir cihaz.

cart slot yoksa 32 gb koysana dahili hafızaya
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diplomalıamele 4 yıl
biri yazmış ama ben de yazacam discovery air 2 :D
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cngzmls 4 yıl
Hafızanın 16 gb.olması kötü olmuş.
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Master_Evil 4 yıl
bataryayı iyi sıkıştırmışlar güzel olmuş
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emiLL 4 yıl
malzemeden mi çalmış nasıl sigmis o inceliği o batarya? Eğer o inceliği o batarya koyuluyorsa samsung htc LG gibi firmalar bizi mi kandırıyor her sene 0.5mm incelterek
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