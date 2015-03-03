MWC 2015 : 5.5 mm inceliğindeki Gionee Elife S7 tanıtıldı

MWC 2015 etkinliği kapsamında yeni modeller tanıtılmaya devam ediyor. Son dönemlerde ince telefonlarıyla da dikkat çeken Gionee MWC 2015 etkinliğinde yeni modeli Elife S7'yi duyurdu. Elife S7 modeli 5.5 mm inceliği ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Telefonun teknik detaylarına bakacak olursak 5.2 inç ekrana sahip cihazın Full HD çözünürlük sunduğunu görüyoruz, ekranda kullanılan yeni ACL teknoloji ile enerji tüketiminin de %25 azaltıldığı söyleniyor. Ayrıca cihaza işlem gücünü 1.7 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex A53 işlemcisine sahip Mediatek MT6752 yonga setinin verdiğini görüyoruz. Bunun dışında cihaza 2 GB sistem belleği eşlik ederken 16 GB dahili depolama alanı sunulmuş durumda ve Micro SD kart desteği sunulmuyor.





Gionee Elife S7 modelinde ses çıkışlarının daha büyük olduğu ve %50 daha fazla ses çıkışı sağladığı belirtiliyor. Android 5.0 işletim sistemiyle çıkacak cihazın çift sim kart desteği ve LTE desteği de bulunuyor. 18 Martta Macau'da satışa çıkacak cihaz 3 Nisanda Hindistan'da satılacak. Kullanıcılara Los Angeles siyahı, North Pole beyazı ve Maldivler Mavisi şeklinde isimlendirilen 3 renk seçeneği sunulacak. Ürünün fiyatı ise 400 Euro.

Kamera kısmında arkada 13MP önde ise 8MP kameranın bulunduğunu görüyoruz. 2750 mAh değiştirilemeyen bataryası bulunan cihazda pil süresinin iyileştirilmesi için bir çok yeni tenoloji kullanıldığını görüyoruz. Ekranda ACL teknolojisinin kullanıldığından bahsetmiştik bunun yanında karanlık tema seçeneği ile pil tüketiminin %30 oranında azaltılabildiği iddia ediliyor. Ayrıca yeni sensör merkezinin çipsete entegre olduğu ve bilgi toplamak için eklendiği belirtiliyor. Bu durumda işlemci bilgileri toplamak için uyanık duruma geçtiğinde %20 daha az enerji harcıyor.