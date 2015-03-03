MWC 2015 : "En güvenli telefon" Blackphone 2

Mobil platformlarda güvenlik oldukça önemli bir hale gelmeye başlıyor. Özellikle ödeme sistemlerinin mobil platformlara taşıması ve kişiler verilerimizin bir çoğunu akıllı telefonlarımızda barındırmamız güvenlik açısından büyük bir risk yaratıyor. Samsung da yeni modellerinde ekstra güvenlik yazılımına yer verildiğini görmüştük. Silent Circle ise güvenlik konusunu bir adım daha ileri götüreceğini iddia ettiği Blackphone 2 modelini tanıttı.

Android tabanlı PrivateOS 1.1 işletim sistemi ile çalışan model Spaces UI adı verilen arayüzü kullanıyor. Blackphone 2 uygulamaları çalıştırmak için sanal bir sistem daha yaratıyor ve uygulamalar bu sanal sistemler üzerinde çalıştırılıyor. Bu şekilde bir uygulamaya iki kez giriş yapmak bile mümkün hale geliyor. Ayrıca telefonda kişisel verileriniz için özel şifrelenmiş bir alan da bulunuyor. "Sessiz boşluk" adı verilen bu alanda özel bilgilerinizi, e-postalarınızı ve erişilmesini istemediğiniz verileri saklayabiliyorsunuz.



Ayrıca cihazda Sessiz arama, Sessiz sms gibi özellikler bulunuyor. Bu özellikler kullanılarak arama yapıldığında veya sms atıldığında şifrelenerek dışarıdan erişilmesi engelleniyor. Bunun dışında Blackphone 2 yalnızca güvenli yazılımların olduğu ve diğer cihazların kullanamadığı güvenli bir uygulama marketini de barındırıyor.



Teknik özelliklere bakacak olursak Blackphone 2 5.5 inç ekrana, Full HD çözünürlükte ve Gorilla Glass 3 ile korunan bir panele sahip. 64 Bit sekiz çekirdekli Qualcomm çipsete sahip cihazın hangi çipseti kullandığı tam olarak belirtilmiyor. 3 GB sistem belleği bulunan Blackphone 2 microSDXC ile arttırılabilir hafızaya destek veriyor. Blackphone 2'nin fiyatı ise 649 dolar olarak açıklandı.