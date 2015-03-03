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MWC 2015 : "En güvenli telefon" Blackphone 2

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,7b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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MWC 2015 :
Mobil platformlarda güvenlik oldukça önemli bir hale gelmeye başlıyor. Özellikle ödeme sistemlerinin mobil platformlara taşıması ve kişiler verilerimizin bir çoğunu akıllı telefonlarımızda barındırmamız güvenlik açısından büyük bir risk yaratıyor. Samsung da yeni modellerinde ekstra güvenlik yazılımına yer verildiğini görmüştük. Silent Circle ise güvenlik konusunu bir adım daha ileri götüreceğini iddia ettiği Blackphone 2 modelini tanıttı.
Android tabanlı PrivateOS 1.1 işletim sistemi ile çalışan model Spaces UI adı verilen arayüzü kullanıyor. Blackphone 2 uygulamaları çalıştırmak için sanal bir sistem daha yaratıyor ve uygulamalar bu sanal sistemler üzerinde çalıştırılıyor. Bu şekilde bir uygulamaya iki kez giriş yapmak bile mümkün hale geliyor. Ayrıca telefonda kişisel verileriniz için özel şifrelenmiş bir alan da bulunuyor. "Sessiz boşluk" adı verilen bu alanda özel bilgilerinizi, e-postalarınızı ve erişilmesini istemediğiniz verileri saklayabiliyorsunuz.

Ayrıca cihazda Sessiz arama, Sessiz sms gibi özellikler bulunuyor. Bu özellikler kullanılarak arama yapıldığında veya sms atıldığında şifrelenerek dışarıdan erişilmesi engelleniyor. Bunun dışında Blackphone 2 yalnızca güvenli yazılımların olduğu ve diğer cihazların kullanamadığı güvenli bir uygulama marketini de barındırıyor.

Teknik özelliklere bakacak olursak Blackphone 2 5.5 inç ekrana, Full HD çözünürlükte ve Gorilla Glass 3 ile korunan bir panele sahip. 64 Bit sekiz çekirdekli Qualcomm çipsete sahip cihazın hangi çipseti kullandığı tam olarak belirtilmiyor. 3 GB sistem belleği bulunan Blackphone 2 microSDXC ile arttırılabilir hafızaya destek veriyor. Blackphone 2'nin fiyatı ise 649 dolar olarak açıklandı.

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doctor_bey 4 yıl
Ben gerçek anlamda bir güvenlik verebileceğini düşünmüyorum
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Master_Evil 4 yıl
bütün izinleri kapatıp güvenliği kasmıştır işletim sistemi
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ceremony 4 yıl
Android'in Ios'tan daha güvenli bir işletim sistemi olduğunu söylemek abesle iştigalden başka bir şey değildir. Dolayısıyla istisnalar kaideyi bozmaz. Araştırma yapın, bununla ilgili bir hayli makalelere rastlayacaksınız zaten.
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kartalaraz 4 yıl
hepsi sonuçta işletim sistemi yeter ki güvenlik açığını bulmak isteyen hackerlar olsun...iosmuş androismiş hikaye....sonuçta insanoğlu yapıyor bu sistemleri...
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zeMRez 4 yıl
Androidde bi oyun kursan yyasal olarak klavye bilgileri talep ediyo zaten mail ve sosyal ag sifrelerinide aliyo. Nasil koruyabilirki hersey yasal
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Firmaya göre güvenli olabilir sanal alemde hiçbir şekilde güvenlik yok.
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Elsa 4 yıl
Android ve güvenlik
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serkan78689 4 yıl Elsa
Elsa
Android ve güvenlik


İosu da gördük googleye bi fappening yaz bakayim
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ardabeyim 4 yıl
kaspersky'nin bi iddiası vardı dünya çapında sim kart üreten bi firma ürettiği kartlarda backdoor bırakıp kodları amerikaya sattığı şeklinde eğer bu doğruysa bu telefonun son kullanıcı için amatör hackerlardan koruma harici hiç bi anlamı yok
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RioDeJaneiro 4 yıl ardabeyim
ardabeyim
kaspersky'nin bi iddiası vardı dünya çapında sim kart üreten bi firma ürettiği kartlarda backdoor bırakıp kodları amerikaya sattığı şeklinde eğer bu doğruysa bu telefonun son kullanıcı için amatör hackerlardan koruma harici hiç bi anlamı yok

Kaspersky değil.Edward Snowden açıkladı o gerçeği
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