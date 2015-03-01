MWC 2015: Samsung, sanal gerçeklik deneyimini Galaxy S6 ve S6 Edge modellerine de getiriyor

Samsung'un Facebook tarafından satın alınan Oculus VR ortaklığında geliştirdiği sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR, gelen bilgilere göre kısa süre önce lansmanı sonra eren Galaxy S6 ve kavisli kenarlarıyla dikkatleri üzerine çeken Galaxy Gear Edge modellerine de "Gear VR Innovator Edition" versiyonu ile getirilecek.

Bildiğiniz üzere üzerinde herhangi bir ekran taşımayan ve ekran olarak bağlanan Galaxy Note 4'ü kullanan Samsung Gear Vr, firma tarafından resmi olarak müjdelendiği üzere "Gear VR Innovator Edition" isimli özel versiyonuyla Galaxy S6 ve S6 Edge modellerine de sanal gerçeklik deneyimini getirecek. Beyaz renk seçeneğiyle hazırlanan ve isteğe bağlı olarak oyun kontrolcüsüyle beraber satın alınabilen yeni sanal gerçeklik gözlüğü, 96 derece görüş açısıyla 2D ile 3D içerikleride benzersiz bir deneyim ortaya koyabiliyor ve artık üzerinde yer alan USB portu ile akıllı telefonları şarj ederek kullanım süresini arttırabiliyor.

Resmi satış fiyatının 199$ seviyesinde olacağı belirtilen Galaxy S6 ve S6 Edge uyumlu Gear VR Innovator Edition, henüz açıklanmamış olsa da kısa süre içerisinde satışa çıkması bekleniyor.

http://mashable.com/2015/03/01/samsung-vr-innovators-edition/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedly&utm_reader=feedly