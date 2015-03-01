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MWC 2015: Samsung, sanal gerçeklik deneyimini Galaxy S6 ve S6 Edge modellerine de getiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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MWC 2015: Samsung, sanal gerçeklik deneyimini Galaxy S6 ve S6 Edge modellerine de getiriyor
Samsung'un Facebook tarafından satın alınan Oculus VR ortaklığında geliştirdiği sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR, gelen bilgilere göre kısa süre önce lansmanı sonra eren Galaxy S6 ve kavisli kenarlarıyla dikkatleri üzerine çeken Galaxy Gear Edge modellerine de "Gear VR Innovator Edition" versiyonu ile getirilecek.
Bildiğiniz üzere üzerinde herhangi bir ekran taşımayan ve ekran olarak bağlanan Galaxy Note 4'ü kullanan Samsung Gear Vr, firma tarafından resmi olarak müjdelendiği üzere "Gear VR Innovator Edition" isimli özel versiyonuyla Galaxy S6 ve S6 Edge modellerine de sanal gerçeklik deneyimini getirecek. Beyaz renk seçeneğiyle hazırlanan ve isteğe bağlı olarak oyun kontrolcüsüyle beraber satın alınabilen yeni sanal gerçeklik gözlüğü, 96 derece görüş açısıyla 2D ile 3D içerikleride benzersiz bir deneyim ortaya koyabiliyor ve artık üzerinde yer alan USB portu ile akıllı telefonları şarj ederek kullanım süresini arttırabiliyor.
Resmi satış fiyatının 199$ seviyesinde olacağı belirtilen Galaxy S6 ve S6 Edge uyumlu Gear VR Innovator Edition, henüz açıklanmamış olsa da kısa süre içerisinde satışa çıkması bekleniyor.

http://mashable.com/2015/03/01/samsung-vr-innovators-edition/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedly&utm_reader=feedly Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
S6'yı anlarımda S6 Edge'de nasıl olur acaba, kenardaki kavislere bir özellik gibi bir şey eklenir mi acaba?
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teramit 4 yıl
şunların kablosuzunu yapsalar...
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KraftMK 4 yıl
İyide ekranlisi zaten bu fiyatlarda değil mi bu gözlüklerin?
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eBOLa 4 yıl
piyasaya çıkacağı zaman mühtiş bir talep görecek bir ürünün bu kadar uzun süre çıkmamış olması garip. düşünsenize 3d televizyonlar ve 7d sinema salonları daha önce yaygınlaştı (bu gözlükten daha az etkili olmasına rağmen) oculus rift fikrinin ortaya çıkışı ile yaygınlaşması arasında epey bir süre geçti. ya geç kalındı ya da tahmin ediyorum üreticilerin sinsi bir fikri var. yani üreticiler zaten hızla yaygınlaşacağın farkında olarak sakladıkları bir fikirleri olabilir.

ortada ilginç bir durum var. biliyorsunuz insanların bir kısmı herşeye hemen kapılan bir yapıda ve yine biliyorsunuzdur öyle bir güruh varki bu yapıyı anlayıp insanlığa bir şekil vermeye çalışıyor.işte bundan dolayı gözlüğe kapılmadan önce dikkatle süreci takip etmek lazım.

cep telefonu yaygınlaşırken hatırlarsanız cep telefonuna 300 liradan fazla vermeyi lüks görmekteydik ve yine internet yaygınlaşırken genellikle rumuzla internete girilmekteydi kısa sürede telefona 2000 küsür lira verip internette bütün kimlik bilgilerini paylaşır hale geldik o zaman insanlığın oculus riftle ne tepki verip yaşamlarını nasıl değiştirecekleri geleceğini bir düşünmek lazım.
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